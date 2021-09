Estas son las especies que serán declaradas extintas 0:33

(CNN) -- El pájaro carpintero de pico de marfil, junto con otras 22 especies de aves, peces, mejillones y otros animales silvestres, será declarado extinto y eliminado de la lista de especies en peligro de extinción, anunciaron el miércoles funcionarios de vida silvestre de EE.UU.

"Para las especies propuestas para su exclusión de la lista hoy, las protecciones de la (Ley de especies en peligro de extinción) llegaron demasiado tarde, y la mayoría se extinguió, se extinguió funcionalmente o se redujo abruptamente en el momento de la inclusión", dijo el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

También están programadas para ser excluidas de la lista la bijirita de Bachman, dos especies de peces de agua dulce, ocho especies de mejillones de agua dulce del sureste y 11 especies de Hawai y las islas del Pacífico.

"Las circunstancias de cada una también subrayan cómo la actividad humana puede impulsar el declive y la extinción de especies, al contribuir a la pérdida del hábitat, el uso excesivo y la introducción de especies invasoras y enfermedades. Se prevé que los crecientes impactos del cambio climático agravarán aún más estas amenazas y sus interacciones ", dijo la agencia de vida silvestre.

La secretaria del Interior, Deb Haaland, subrayó que si bien una variedad de factores específicos contribuyeron a la desaparición de cada especie, "el arco de la historia es esencialmente el mismo: los humanos alteraron su hábitat de manera significativa y no pudimos o no hicimos lo suficiente para finalmente cambiar la trayectoria antes de que fuera demasiado tarde".

Pero la secretaria del Interior sugirió que la extinción de estas especies puede ser una "llamada de atención" para que los humanos tomen medidas para prevenir la extinción y proteger la biodiversidad.

"Con el cambio climático y la pérdida de áreas naturales empujando a más y más especies al borde, ahora es el momento de realizar esfuerzos proactivos, colaborativos e innovadores para salvar la vida silvestre de Estados Unidos", dijo Haaland el miércoles en un comunicado.

"La Ley de Especies en Peligro de Extinción ha sido increíblemente efectiva para prevenir la extinción de especies y también ha inspirado acciones para conservar las especies en riesgo y su hábitat antes de que deban ser incluidas como en peligro o amenazadas".

"Continuaremos asegurándonos de que los estados, las tribus, los terratenientes privados y las agencias federales tienen las herramientas que necesitan para conservar la biodiversidad y el patrimonio natural de Estados Unidos".

La mariposa monarca y otras especies están en lista de espera

Las especies incluidas en la lista de extinción no se habían visto en décadas, por lo que su inclusión fue una pequeña sorpresa para los expertos.

Más preocupantes son las especies en la lista de espera para ser protegidas por la agencia de vida silvestre, dijo Tierra Curry, científica senior del Centro para la Diversidad Biológica.

La mariposa monarca es de particular preocupación, dijo. No se agregó a la lista federal de especies en peligro de extinción en diciembre y no se reconsiderará hasta 2024.

"Significa que la población puede colapsar sin protección", dijo Curry, señalando que el cambio climático, las temperaturas más altas y el uso de pesticidas amenazan el patrón de migración de las mariposas y las fuentes de alimento. "Es amada; solía ser común".

El cambio climático está haciendo que las condiciones frágiles para algunas especies en declive sean aún más desafiantes, dijo.

"El cambio climático amenaza la vida en la Tierra", dijo Curry. "Tenemos que luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad al mismo tiempo. Los cambios climáticos reciben mucha más atención que la extinción, pero la extinción es un gran problema".

La propuesta anunciada el miércoles para eliminar las 23 especies de la lista estará abierta a comentarios públicos hasta finales de diciembre, dijo la agencia.

El pájaro carpintero de pico marfil dependía de un hábitat escaso

Casi 3.000 millones de aves se han perdido en Norteamérica desde 1970, según un comunicado de prensa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

El pájaro carpintero de pico de marfil nunca fue conocido como un ave común porque dependía de los grandes pantanos del sur con mucho espacio y comida para prosperar, según American Bird Conservancy. Una vez que su hábitat comenzó a desaparecer debido a la tala incontrolada, el pájaro carpintero se volvió escaso. Con frecuencia le dispararon cazadores y recolectores, lo que probablemente contribuyó a su desaparición, dijo la conservación.

El último avistamiento confirmado del pájaro carpintero de pico de marfil en Estados Unidos fue en Louisiana en la década de 1940, dijo John Fitzpatrick, director emérito del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Pero hay informes de avistamientos y videos granulados del ave que datan de principios de la década de 2000 en el este de Arkansas que no han sido confirmados.

"En mi opinión, es demasiado prematuro declarar oficialmente extinto al ave por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. porque es posible que aún exista", le dijo a CNN. "El punto de declarar algo extinto es tener evidencia sólida como una roca de que se ha ido".

Fitzpatrick y otros ornitólogos solicitarán a la agencia de vida silvestre durante el período de comentarios que retire al ave de la lista de extinción, dijo.

"Tengo la esperanza de que le den otra mirada a esto y digan que en realidad podemos retirarlo durante una o dos décadas más", dijo Fitzpatrick. "Seguimos diciendo que vale la pena buscar esta ave".