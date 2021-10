(CNN) -- Un quinteto de pioneros musicales se reunirá en el escenario para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI en febrero.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar encabezarán el espectáculo programado para el domingo 13 de febrero, anunciaron Pepsi, la NFL y Roc Nation el jueves.

Esta será la primera vez que los cinco artistas se presentan juntos en el escenario, según un comunicado de prensa.

"La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera", dijo Dr. Dre en un comunicado. "Estoy agradecido con JAY-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable".

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums, 5 epic hitmakers and 1 stage for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤🤘@nfl @rocnation @nbcsports @drdre @eminem @snoopdogg @maryjblige @kendricklamar pic.twitter.com/C3bh8TdX3a

— Pepsi (@pepsi) September 30, 2021