El musical Jesucristo Súper Estrella con Beto Cuevas, cuenta los últimos días de Jesús de Nazaret en una Jerusalén llena de modernidad, dinamismo, luces y una gran orquesta (Foto: Producción Jesucristo Súper Estrella)

(CNN Español) -- La ópera rock "Jesucristo Súper Estrella" con Beto Cuevas cuenta los últimos días de Jesús de Nazaret en una Jerusalén llena de modernidad, dinamismo, luces y una gran orquesta.

La historia original surgió como un disco conceptual en los años setenta. Un año después, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, se estrenó en Broadway como un musical.

Desde entonces, en México se ha producido en cinco ocasiones y a partir del primero de octubre y en una muy breve temporada, se podrá ver con un gran reparto protagonizado por Beto Cuevas (Jesús), Erik Rubín (Judas) y María José (María Magdalena).

En videollamada desde Los Ángeles, California, el vocalista del grupo La Ley habló con Zona Pop sobre lo que representa ser parte de uno de los musicales clásicos de Broadway.

"Estoy muy emocionado en volver a un escenario y dar vida a un gran personaje de una pieza de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Muy contento de volver tras haber hecho 100 funciones y en esta etapa de despedida de este gran proyecto", asegura el oriundo de Santago de Chile.

"Jesucristo siempre está con nosotros"

Sin duda el dar vida a uno de los personajes de la historia mundial tan importantes como lo es Jesucristo, no debe ser tarea fácil. Beto habla de su preparación y lo que le dejó dar vida a este personaje.

"Yo siempre he sido creyente pero no de ir todos los domingo a misa. En mi preparación para dar vida Jesucristo, me puse a leer más de lo que había leído antes sobre el personaje, su misión y la enseñanza que nos dejó a todos".

"Fue muy lindo porque sin darte cuenta, te das cuenta como tu corazón se abre y como inicias una relación muy personal con Jesucristo y que no se puede contar porque lo debes de experimentar", añade.

"Para mí existe algo más allá de nosotros que no podemos explicar pero que lo podemos sentir y escenificar, pero existe Dios y la energía de Jesucristo y que está siempre con nosotros", concluye el cantante.

La versión cinematográfica, llamada “Jesus Christ Superstar”, se estrenó en 1973 (Foto Producción Jesucristo Súper Estrella)

"Soy un hermitaño empedernido"

Si bien, el mundo artístico y musical se vio detenido debido a la pandemia, Beto Cuevas aprendió a estar consigo mismo y a vivir el día a día.

"Aprendí que soy un hermitaño empedernido porque tampoco sufrí tanto con el encierro. Toda mi vida estaba en un hotel y un avión y viajando de un lado al otro. Esta es la primera vez de un tiempo prolongado que estuve sin hacer eso".

"Me puse a crear porque de eso se trata mi vida. Me siento muy contento de seguir existiendo como artista y de hacer cosas que le hablen al corazón a la gente y que me permiten a mí seguir aprendiendo a conocerme a mí mismo".

No podíamos terminar la entrevista sin preguntarle sobre que viene para el en el 2022 y esto fue lo que respondió: "He aprendido a vivir el día a día. He perdido a mucha gente cercana. Tengo una sensación de que nadie puede asegurar que va a estar aquí el año que viene y no quiero sonar negativo, pero me gusta vivir el día a día y hacer cosas que no hacía, por ejemplo llamar a un amigo y decirle te quiero y que aprecio la amistad que tenemos".

Quién es quién

Beto Cuevas - Jesús

Erik Rubín - Judas

María José - María Magdalena

Leonardo de Lozanne - Poncio Pilatos

Kalimba - Simón

Yahir - Pedro

Enrique Guzmán - Herodes

"Jesucristo Súper Estrella" se presentará del 1 al 10 de octubre en el Centro Cultural en la Ciudad de México.