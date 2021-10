6 pasos para navegar en internet de forma segura

La guerra cibernética es una realidad, dice especialista 1:38

(CNN Español) -- Al momento de navegar en internet, nos vemos expuestos a diversas situaciones: desde la acumulación de nuestra información cuando hacemos búsquedas en la web hasta ser víctima de un ataque de ransomware (que, en pocas palabras, es un software malicioso que, cuando lo descargas, secuestra tus datos y te pide un rescate para tenerlos de vuelta).

Para poner en perspectiva la situación de la seguridad en internet, basta decir que cada día se detectan millones y millones de ciberataques en el mundo, según ‘Ciberamenaza: mapa en tiempo real’ de la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Si entras al mapa que mencionamos, podrás ver a los países más ciberatacados a diario y cómo aumentan cada segundo distintos tipos de ciberataques, entre ellos el ransomware.

En el último mes, de acuerdo con Kaspersky, los tres países que detectaron la mayor cantidad de ataques de ransomware a nivel mundial fueron Papúa Nueva Guinea, Afganistán y Pakistán; en tanto, los primeros tres lugares del continente americano fueron Cuba, Venezuela y Bolivia.

Por tanto, la cuestión de la seguridad en internet es algo que está presente en todo momento y que, debido a esto, merece toda nuestra atención, pues incluso basta con un clic para un descuido.

A continuación, en el marco del Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, te presentamos los consejos que da SocialTIC, una organización sin fines de lucro que promueve la tecnología con fines sociales, para que navegues más seguro por internet y reduzcas los riesgos que te puedes encontrar en la red.

1. Usar un buscador que no sea Google

Paul Aguilar, encargado de Seguridad Digital en SocialTIC, realizó una guía para navegar de forma más segura por internet, y en esta el primer consejo es aprender a buscar de una manera fuera de lo común.

En este punto, “lo común” es acudir a Google, el motor de búsqueda que muy probablemente usas a diario. No te preocupes, no eres el único que lo hace. Según Statcounter, más de 9 de cada 10 personas en todo el mundo lo prefieren.

Al utilizar Google, debemos entender que “registra todas nuestras acciones para generar un perfil asociado a nuestra búsqueda”, señala la guía.

Esto se puede entender como una vulneración a nuestra privacidad. Pasa todo el tiempo y es algo que no cambiará en opciones como Google. Sin embargo, lo que podemos hacer es optar por buscadores que tengan en el centro el tema de la privacidad (es decir, que no recaben la información de tus búsquedas y que no creen un perfil online de ti para venderte cada vez más cosas).

SocialTIC recomienda los siguientes motores de búsqueda: DuckDuckGo, Startpage, Qwant y searX.

Puedes probar cada uno al dar clic en el nombre. No es necesario que descargues algo para usarlos. Google Chrome funcionará como tu navegador y, en vez de que Google sea tu motor de búsqueda, lo será DuckDuckGo, Startpage o las otras opciones.

(Ten en cuenta esa diferencia: navegador y motor de búsqueda. Será útil para más adelante).

Siéntete en la libertad de decidir cuál es el mejor buscador para ti luego de probarlos. Y ten algo presente: ninguna opción es perfecta, pero son herramientas que te pueden ayudar a crear una rutina de buenas prácticas en el ámbito digital.

“Todas las herramientas, todas las tecnologías no son 100% infalibles y al final son eso, herramientas. Entonces, la parte que sí nos va a ayudar a mejorar la seguridad son nuestros hábitos. Más allá de pensar que hay una tecnología que va a solucionar todo, hay que considerar que también tenemos que poner de nuestra parte”, comentó Paul Aguilar en entrevista con CNN.

2. El navegador también es importante

Ahora, si ya cambiaste a alguno de estos motores de búsqueda, te felicitamos porque añadiste una capa de privacidad y eso siempre es un buen paso, ya que en estas cuestiones siempre es necesario “conocer cuál es el uso que se le va a dar a la información que tú depositas” en las plataformas digitales, detalló Aguilar.

Como dijimos, los puedes utilizar con tu navegador de preferencia, que seguramente es Google Chrome pues es el “rey de los navegadores”, como dice SocialTIC.

(Un ejemplo para entender la diferencia de conceptos. Así como el navegador Google Chrome tiene a su motor de búsqueda Google, el navegador Microsoft Edge tiene a su motor de búsqueda Bing. Son dos cosas diferentes que se relacionan al momento de navegar por internet).

No obstante, al usar Google Chrome, te atienes a que se registren “todas tus interacciones, búsquedas, y navegación, creando un perfil específico de tus gustos y preferencias”, indica SocialTIC.

Quizá ya pusiste una capa de privacidad al usar DuckDuckGo o alguno de los otros buscadores, pero puedes añadir otra al dejar de usar Google Chrome.

¿Pero qué opciones tengo? SocialTIC te recomienda Firefox o Brave, los cuales están “enfocados a privacidad (…), no registran tus búsquedas, navegación o interacciones, y no generan un perfil tuyo que interfiera con tus actividades”.

Estos navegadores tienen predefinida una configuración en la que se bloquean anuncios, rastreadores e incluso cookies peligrosas. Pero configura a tu gusto el navegador que elijas, y asegúrate de poner como predeterminado el motor de búsqueda que más te haya convencido.

3. Tus amigos los plugins

Ahora que elegiste tu navegador, tienes otra capa de privacidad. Lo que sigue, según menciona SocialTIC, es elegir complementos (mejor conocidos como plugins) para el navegador.

“Los complementos o plugins son pequeños programas que podemos instalar en nuestro navegador web para extender sus funciones o características”, explica la organización sin fines de lucro.

Estos plugins los vas a encontrar en las tiendas de cada navegador y son gratuitos. Da clic aquí para ir a la tienda de Firefox y da clic acá para ir a la tiende Brave.

SocialTIC te recomienda los siguientes plugins:

uBlock Origin: te ayudará a bloquear anuncios, rastreadores y códigos que buscan tu información.

Privacy Badger: puede ser un complemento o también un sustituto de uBlock Origin.

Cookie AutoDelete: elimina automáticamente las cookies que ya no utilizarás cuando cierras una pestaña.

HTTPS Everywhere: te da avisos para que solo entres a sitios https y así evites poner en riesgo tu información en sitios que no tienen esta característica.

“Con estos cuatro plugins básicos puedes asegurar que el rastreo que se hace a tu navegación disminuirá considerablemente, tendrás una navegación visualmente más limpia ya que los anuncios desaparecerán y te aseguras de que tu navegador no acceda a sitios sin HTTPS o almacene información de más”, asegura la guía escrita por Paul Aguilar.

4. Modo incógnito

Se piensa que, al usar el modo incógnito para navegar en internet, ya eres completamente invisible a los ojos de terceros, pero esto no es verdad. Todavía puedes estar expuesto a algunos sitios, pues lo único que hace el modo incógnito es abrir una sesión temporal donde no se guardará tu información en el historial y por tanto no quedará una huella de esa búsqueda.

“Hay sitios que a pesar de estar navegando en incógnito encuentran la forma de vincular tu información, así que no te confíes de más y recuerda: la navegación incógnita no es igual a navegación anónima”, enfatiza la guía de SocialTIC.

¿A qué vamos con esto? La recomendación es que uses el modo incógnito únicamente cuando quieras que esa búsqueda se mantenga separada de tu perfil principal.

Para mayor privacidad en incógnito, puedes habilitar los plugins del punto anterior para este tipo de búsquedas.

5. VPN: que no sepan dónde estás

Tu privacidad está en buenas manos con los pasos anteriores, pero todavía queda expuesta la información de tu ubicación.

Para cubrir esto, necesitarás una herramienta tipo proxy, la cual, de acuerdo con SocialTIC, funciona como una “intermediaria entre la conexión de un cliente y un servidor”.

En pocas palabras, tu información viaja primero al proxy y luego al resto del internet, con lo cual tu ubicación exacta no es detectable.

Un tipo de proxy que nos ayuda a estos fines es una VPN, o Virtual Private Network, que, como su nombre lo indica, es una red que te cifra (protege) toda tu información y te permite navegar por internet “a escondidas” como si fueras por un túnel exclusivo.

SocialTIC te recomienda las siguientes VPN: Tunnel Bear, ProtonVPN, Express VPN y NordVPN.

La primera ofrece muchas ubicaciones geográficas a las cuales conectarte en su versión gratuita, pero pone límites a los MB de navegación; la segunda es sin límites en los MB, pero únicamente te da tres países a los que te puedes conectar; y las otras dos son de las mejores opciones para VPN con plan de pago.

6. Tor podría ser tu mejor aliado

Hasta ahora, ya tenemos todas las herramientas para navegar seguro.

Todo esto lo podemos condensar en una superherramienta: el navegador Tor, el cual funciona mediante una red de nodos descentralizados. Esto quiere decir que tu información viaja por múltiples lugares (los nodos) que son completamente anónimos, no le pertenecen a ninguna empresa y que son seguros. Al hacer este viaje indetectable, tu información llega segura a su destino en internet.

¿Qué hace tan bueno a Tor? Además del viaje por nodos descentralizados, este navegador “ya trae las mejores configuraciones de privacidad que puede ofrecer Firefox (ya que Tor está basado en Firefox), tiene configurado DuckDuckGo como buscador principal, así como un par de complementos (plugins) preinstalados”, señala la guía de Paul Aguilar, de SocialTIC.

Para descargar Tor en Windows, Linux, Mac y Android, puedes dirigirte a la página de Tor Project. Para iOS, lo encuentras en Onion Browser.