(CNN) -- Los cazadores de huracanes llevan más de 50 años volando dentro de los huracanes y recogiendo datos. Se han visto sacudidos y han arriesgado sus vidas en aras de la investigación de los huracanes y de la seguridad de las comunidades.

Ahora estos cazadores tienen un nuevo compañero que estará en el agua con ojos dentro de la tormenta desde el nivel del mar. Sí, montando las olas bajo los grandes huracanes, experimentando condiciones en el mar que ningún humano podría soportar.

In a world first, a @saildrone has captured video from inside a hurricane.

The Saildrone battled Hurricane #Sam's 50-ft waves and 120+ mph winds to collect critical scientific data and give us a brand new view of one of earth’s most destructive forces. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/gO22wBhua2

— NOAA Research (@NOAAResearch) September 30, 2021