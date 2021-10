Exasesora publicará libro con anécdotas de Melania Trump 0:47

(CNN) -- La exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, quien trabajó para Donald Trump durante más de cinco años, ahora dice que teme otros cuatro años con Trump en la Casa Blanca.

"Estoy aterrorizada de que se postule para presidente en 2024", dijo Grisham, quien también se desempeñó como secretaria general del ala este. Este lunes, en un adelanto de su entrevista en "Good Morning America", de ABC, en una aparición promocional de sus memorias "I'll Take Your Questions Now", cuyo lanzamiento está programado para esta semana, Grisham dijo: "No creo que [Trump] sea apto para el trabajo".

La opinión de Grisham sobre la aptitud del expresidente para el puesto se produjo cuando George Stephanopoulos le preguntó si ella misma contribuía a la "cultura de la deshonestidad casual" de la Casa Blanca, a lo que Grisham respondió: "Sí".

"Ahora quiero, en todo lo que pueda, educar al público sobre los comportamientos dentro de la Casa Blanca, porque parece que se postulará en 2024", dijo Grisham.

Grisham dijo que un segundo mandato de Trump, en su opinión, significaría un presidente impulsado por la "venganza" de sus adversarios políticos.

"Probablemente tendrá algunas políticas bastante draconianas", agregó, y señaló que otro periodo presidencial significaría menos preocupación por la reelección y más oportunidades envalentonadas para presentar una política moldeada por la base de Trump.

Cuando se le preguntó por qué se presentaba ahora, después de tantos años siendo leal a Trump, Grisham dijo que cambió de opinión después de pasar un tiempo trabajando en el ala oeste.

"Creo que le dio voz a mucha gente que se sintió olvidada, pero creo que muchos de nosotros, incluido yo misma, entramos en la Casa Blanca y nos embriagamos con el poder", dijo Grisham. "Ya no pensamos en servir al país, se trataba de sobrevivir".

Como ex secretaria general de Melania Trump, Grisham también habló sobre la ex primera dama, incluido el apodo burlón, "Rapunzel", que el Servicio Secreto le dio a Melania Trump en respuesta a que rara vez salía de la residencia privada de la Casa Blanca.

"No le gustaba salir. Se quedaba mucho tiempo arriba", dijo Grisham, quien en el libro escribe sobre la vida doméstica de la primera dama.

En una declaración a CNN, la portavoz de Melania Trump rechazó a Grisham, diciendo: "La autora está tratando desesperadamente de rehabilitar su reputación empañada, manipulando y distorsionando la verdad sobre la Sra. Trump. Grisham es una persona engañosa y con problemas que no merece la confianza de nadie".