Twitter y su fundador Jack Dorsey se regocijan ante la caída de Facebook

(CNN Español) -- En estos momentos, es muy probable que Mark Zuckerberg no esté teniendo su mejor lunes, pues su compañía se encuentra en turbulencia por distintas razones: desde la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp, hasta Frances Haugen y su acusación sobre que la empresa esconde evidencia acerca de la desinformación, violencia y odio en sus plataformas.

Y, en este contexto, hay un aparente ganador. O, más bien, ganadores. Se trata de Twitter y de su fundador Jack Dorsey.

Los usuarios de internet se han volcado a Twitter para manifestar su descontento por la caída general de Facebook y también para mostrar un poco de humor por la situación

Las bromas contra Facebook no se han quedado únicamente en los memes de los usuarios, sino que saltaron hasta el mismo Twitter y Dorsey.

Tras la caída de los servicios de Facebook, Twitter publicó un tuit en el que dice "Hola, literalmente a todo el mundo".

hello literally everyone

Esta publicación ya lleva más de un millón de favs y miles de respuestas, entre ellas una de la cuenta de Twitter de WhatsApp, en la que dijo, de forma amigable, "¡Hola!".

Aquí es donde entró a escena el regocijo de Dorsey por la situación. Con un sutil toque de ironía, el fundador de Twitter respondió al "¡Hola!" de WhatsApp:

thought this was supposed to be encrypted…

— jack⚡️ (@jack) October 4, 2021