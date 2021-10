Policía electrocutó a un hombre sordo que no le entendió 3:07

(CNN) -- Manuela "Mona" Rodriguez, la joven de 18 años que fue baleada por un guardia de seguridad escolar en Long Beach la semana pasada, será retirada del soporte vital este martes. Además, sus órganos serán donados, anunció su familia en una conferencia de prensa.

"Mi hermana todavía deja una cosa atrás, la mejor de todas: va a dar vida a unas ocho personas. (CNN) Otra familia va a tener otra oportunidad de pelear, una oportunidad que nosotros no tuvimos", dijo Oscar Rodriguez, el hermano de Mona. "Todo el hospital, el personal, las enfermeras, los médicos, hoy van a hacer fila en el pasillo y caminarán por mi hermana hasta donde la van a desconectar y adónde van a operarla para que mi hermana pueda salvar tal vez tu vida, y tal vez tu vida también", dijo señalando a la gente en la multitud.

"Queremos justicia para mi hermana, queremos que el asesino vaya a la cárcel, queremos que ocurra el enjuiciamiento, queremos que mi hermana descanse en paz sabiendo que su asesino está tras las rejas", dijo el hermano de Monda.

Además, contó que se reunió con el personal del hospital. "Me dijeron que iban a enterrar a mi hermana con la bala en la cabeza", dijo con una expresión de dolor. "Me dijeron que la bala utilizada era una bala de punta hueca y lo que sucedió fue (que) en el impacto explotó dentro de su cerebro y fragmentos de metal rebotaron dentro de su cabeza. Para todos los que pensaron que mi hermana no estaba muerta, ha estado muerta desde el día en que le dispararon", dijo. "La mantuvimos artificialmente viva para poder despedirnos de ella".

Omar Rodriguez quiere justicia para su hermana. "Este guardia de seguridad escolar decidió que iba a ser el juez, el jurado y el verdugo, ¿de eso se trata Estados Unidos? Yo digo que no. Espero que me esté escuchando", dijo, exigiendo justicia. "No merecemos ser violados. Los derechos de mi hermana fueron violados, le quitaron la vida. ¿Les parece justo? Yo digo que no. Digo que asesinaron a mi hermana".

"Es una pena que este criminal, asesino, policía, no sea arrestado. Es una lástima que cualquiera que hubiera hecho lo que él hizo estaría en la cárcel", dijo el abogado de la familia Luis Carrillo, pidiendo que el guardia de seguridad escolar se haga responsable.

Los hechos que terminaron con la joven baleada

Un guardia del campus de la escuela secundaria Millikan respondió a un incidente fuera del campus el 27 de septiembre, según el Distrito Escolar Unificado de Long Beach.

"La investigación preliminar reveló que el guardia de seguridad de la escuela conducía cuando observó un altercado físico entre una sospechosa de 18 años y una víctima juvenil de 15 años, que ocurrió en la calle", dijo el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD, por sus siglas en inglés). Dicen que Rodriguez intentó huir del lugar del altercado en un sedán cuando el guardia de seguridad de la escuela se acercó al vehículo y le disparó, hiriendo a la mujer que estaba en el asiento delantero.

CNN ha solicitado comentarios del LBPD y la oficina del fiscal del condado de Los Angeles sobre el estado y los detalles de la investigación.