Astronautas reubican nave espacial Soyuz MS-18 en la EEI 0:42

(CNN) -- La Estación Espacial Internacional está a punto de convertirse en un set de cine.

El veterano cosmonauta ruso Anton Shkaplerov, la actriz Yulia Peresild y el productor de cine Klim Shipenko viajaron este martes a la Estación Espacial Internacional. Peresild y Shipenko filmarán segmentos para la película "Challenge", el primer largometraje rodado en el espacio.

La película contará la historia de un cirujano que tiene que operar a un cosmonauta enfermo en el espacio porque su condición médica le impide regresar a la Tierra para ser tratado.

Los tres viajeros espaciales despegaron a bordo de una nave espacial Soyuz MS-19 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, a las 4:55 a.m. ET de este martes. La veloz Soyuz los llevó a la estación espacial alrededor de las 8:22 a.m., a pesar de algunos problemas de comunicación que llevaron a Shkaplerov a tomar el control manual poco antes del acoplamiento.

La tripulación actual de la estación espacial incluye al astronauta de la Agencia Espacial Europea Thomas Pesquet, los astronautas de la NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough y Megan McArthur, el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón Aki Hoshide, y los cosmonautas de Roscosmos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov.

publicidad

La cobertura en directo de estos eventos estuvo disponible en el canal de televisión y la página web de la NASA.

Día de emociones en Estación Espacial Internacional 0:56

"El lanzamiento marcará la expansión de las oportunidades comerciales en el espacio para incluir la realización de largometrajes", dijo la NASA en un comunicado. La película se está realizando en el marco de un acuerdo comercial entre Roscosmos y las entidades de medios de comunicación con sede en Moscú Channel One y el estudio Yellow, Black and White, dijo la agencia.

Una estadía breve

La estancia de Peresild y Shipenko, que es la primera vez que visitan la estación espacial, será breve, ya que pasarán 12 días filmando antes de regresar a la Tierra el 16 de octubre. En su viaje de regreso se les unirá Novitskiy.

Shkaplerov permanecerá en la estación espacial y regresará a la Tierra en marzo con Vande Hei y Dubrov en la nave espacial Soyuz MS-19. Cuando Vande Hei aterrice tras sus 355 días consecutivos en la estación espacial, habrá completado el vuelo espacial más largo de un astronauta en la historia de Estados Unidos, según la NASA.

Los antecedentes en la estación espacial

Se han rodado algunas películas a bordo de la estación espacial, incluido un documental IMAX de 2002 que narró Tom Cruise. "Apogee of Fear", una película de ciencia ficción de 2012 que dura unos ocho minutos, también fue rodada en el espacio por el empresario y turista espacial Richard Garriott, hijo de un astronauta.

Tom Cruise y el director Doug Liman revelaron en 2020 que estaban trabajando juntos en una película que se rodaría en el espacio, con la colaboración de la NASA. El proyecto se está desarrollando en colaboración con SpaceX de Elon Musk.

Los informes han sugerido que la estancia de Cruise en la estación espacial también podría producirse en octubre, pero no se ha compartido ninguna fecha definitiva para su lanzamiento, aunque sí conversó con la tripulación civil del SpaceX Inspiration 4 durante su reciente viaje al espacio.

Rusia anuncia que también filmará película en el espacio 1:02

Sin embargo, Rusia se convertirá en el primer país en rodar un largometraje en el espacio.

Peresild y Shipenko, muy conocidos en Rusia, fueron seleccionados después de que la agencia espacial del país, Roscosmos, abriera un concurso para candidatos en noviembre. Peresild ha aparecido en varias películas y series de televisión rusas, mientras que la de Shipenko fue una de las películas más taquilleras de Rusia.

Los dos civiles se sometieron a un riguroso entrenamiento antes de su viaje espacial. Junto con los suplentes, el actor y el director se prepararon haciendo pruebas de centrifugado y de soporte de vibración, vuelos de entrenamiento en gravedad cero y entrenamiento con paracaídas, todo lo cual fue cubierto por el Canal Uno.

Un proyecto científico

La tripulación ha practicado la fotografía y la filmación y ha utilizado el equipo con el que interactuará en la estación espacial.

Otros cosmonautas a bordo, incluido Novitskiy, ayudarán y actuarán como parte del equipo de filmación, ya que sus recursos son más limitados en el entorno espacial. Los horarios de los astronautas en la estación espacial ya están bien coreografiados para que puedan trabajar en experimentos y ocuparse de las tareas de mantenimiento necesarias y otras prioridades.

La película "forma parte de un proyecto científico y educativo a gran escala, que también incluye una serie de documentales que se rodarán sobre las empresas de la industria espacial y de cohetes y los especialistas que participan en la fabricación de vehículos de lanzamiento, naves espaciales e infraestructura espacial terrestre. El proyecto se convertirá en un claro ejemplo de que los vuelos espaciales se están convirtiendo poco a poco en algo accesible no solo para los profesionales, sino también para un abanico cada vez más amplio de interesados", según Roscosmos.

Jackie Wattles, Olga Pavlova y Sara Spary contribuyeron a este informe.