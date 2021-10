Gustavo Bolívar, senador de la izquierdista Lista de los Decentes, denunció que salió del país por falta de protección y seguridad. (Crédito: Twitter)

(CNN Español) -- El director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP), Alfonso Campo, dijo este miércoles que el esquema de protección a los senadores se extiende en todo el territorio nacional siempre y cuando el legislador asuma los gastos de traslado.

La aclaración del organismo de seguridad viene luego de que el día anterior el senador Gustavo Bolívar, de la izquierdista Lista de la Decencia, anunció que había salido de Colombia por las "múltiples amenazas" que recibió y porque las autoridades no le han brindado el servicio de protección cuando se traslada fuera de la capital del país.

"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido, pero, sobre todo, porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Bolívar agregó que hace 15 días la UNP le dijo que no tenía disponibilidad para prestarle el servicio para viajar a Barranquilla, donde tenía previsto participar del lanzamiento del Pacto Histórico, una alianza de izquierdas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 liderada por el senador Gustavo Petro.

Señaló que el fin de semana pasada volvió a esa ciudad “totalmente solo y desprotegido”. Con respecto al ejercicio de su cargo, explicó que seguirá participando en las sesiones de manera virtual y volverá al país “cuando las condiciones de seguridad mejoren” y cuando la UNP le preste servicio por fuera de la ciudad.

Campo dijo en su cuenta de Twitter que “honrar el convenio de cooperación es cumplirlo tal y como se estableció con el Senado. Asumir la movilidad, a nivel nacional, fue una iniciativa de los senadores, dado el principio de austeridad del gasto público. Firmarlo y no cumplirlo es desobedecer lo legalmente establecido”.

En un video, el funcionario agregó que, si hay que fortalecerle el esquema de seguridad de Bolívar, lo harán en coordinación con la policía.

Ante los dichos de Campo, el senador insistió que “desde el primer día hasta ayer” pagó su gasolina y peajes. “Tengo los recibos y lo pueden constatar los escoltas”, escribió en su cuenta de Twitter.