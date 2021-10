Frances Haugen, ¿la peor pesadilla de Facebook? 1:08

(CNN Español) -- Facebook no es un extraño en Capitol Hill. Sus ejecutivos han sido convocados en repetidas ocasiones para audiencias en medio de los diversos escándalos del gigante de las redes sociales, al igual que otros expertos de la compañía. Pero la audiencia del martes destacó por la sólida actuación de la testigo Frances Haugen.

La exempleada de Facebook detalló a la subcomisión del Senado de Protección del Consumidor, Seguridad de Productos y Seguridad de Datos su vasto conocimiento del funcionamiento interno de la empresa gracias a su trabajo anterior y las miles de páginas de documentos internos que revisó y compartió con los legisladores. Haugen explicó el funcionamiento técnico de las plataformas de Facebook de manera profesional y sin complicaciones, citando ejemplos de los daños reales que pueden causar.

Los productos de Facebook "dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia", y anteponen las ganancias a la responsabilidad moral, dijo a los legisladores. Aunque Haugen fue muy crítica con Facebook, fue constructiva e incluso esperanzadora.

"Estos problemas se pueden resolver. Es posible crear redes sociales más seguras, que respeten la libertad de expresión y que se disfruten más", dijo Haugen. "Facebook puede cambiar, pero claramente no lo hará por sí solo. (...) El Congreso puede cambiar las reglas que sigue Facebook y detener los muchos daños que está causando".

La audiencia se produjo en momentos en que Facebook ya se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio y a los llamados para dividir la empresa. De hecho, las críticas a la compañía son un punto raro de acuerdo bipartidista entre los legisladores, y su testimonio de esta semana solo puede contribuir al consenso de que Facebook debe estar controlado por la legislación.

"Una heroína estadounidense del siglo XXI"

El testimonio de Haugen fue claramente persuasivo para los miembros de la subcomisión, quienes la elogiaron repetidamente como una heroína y prometieron tratar de protegerla de posibles represalias por parte de Facebook. Dejaron en claro que les gustaría tenerla de regreso para que ofreciera más testimonios, y posiblemente traer a Zuckerberg para una audiencia.

"Es una heroína estadounidense del siglo XXI", le dijo el senador Ed Markey. "Nuestra nación tiene una enorme deuda de gratitud con usted por el valor que está demostrando aquí hoy".

A diferencia de algunos ejecutivos de Facebook que han testificado ante el Congreso, Haugen no pareció retener información con la esperanza de proteger la reputación de la empresa. Y a diferencia de Christopher Wylie, el exanalista de datos de Cambridge Analytica que denunció el escándalo de Facebook, Haugen pudo aprovechar la experiencia de trabajo dentro de Facebook. Además, mientras Haugen trabajaba para solucionar los problemas de Facebook como miembro de su equipo de integridad cívica, Wylie había estado directamente involucrado en el trabajo problemático que Cambridge Analytica hizo utilizando los datos de Facebook.

Al explicar y criticar cómo funcionan las plataformas de Facebook, Haugen puso en práctica su amplia experiencia trabajando en tecnología. Después de estudiar ingeniería eléctrica e informática, seguido de un MBA en Harvard, Haugen trabajó en varias empresas de tecnología antes de Facebook, incluidas Google, Pinterest, Yelp y la aplicación de citas Hinge. Se especializa en "gestión algorítmica de productos" y ha trabajado en varios algoritmos de clasificación similares al que usa Facebook para organizar su principal suministro de noticias, dijo en su testimonio.

Haugen hizo recomendaciones específicas sobre cómo Facebook podría cambiar sus plataformas —o cómo los reguladores podrían crear leyes para obligar a Facebook a hacerlo—, incluido cómo alejarse de los algoritmos que clasifican el contenido según el engagement y las medidas basadas en la popularidad, como los 'me gusta' y los comentarios de Instagram.

Fue refrescante alejarse de la palabrería habitual que proviene de audiencias relacionadas con Facebook, que generalmente se convierten en debates sobre censura, prejuicios y desinformación. En lugar de centrarse en el conflicto sobre cómo Facebook debería manejar los diferentes tipos de contenido, Haugen profundizó en los algoritmos que emergen de ese contenido y cómo funcionan.

Facebook al límite

Facebook hizo repetidos intentos de desacreditar a Haugen antes, durante y después de su testimonio.

El portavoz de Facebook, Andy Stone, dijo en Twitter durante la audiencia: "Solo señalo el hecho de que @FrancesHaugen no trabajó en seguridad infantil ni en Instagram ni investigó estos temas y no tiene conocimiento directo del tema por su trabajo en Facebook". La declaración de la compañía después de la audiencia también trató de retratarla como una empleada con poca permanencia en el cargo, sin informes directos ni participación de alto nivel, y dijo que testificó sobre un tema en el que no estaba involucrada.

Monika Bickert, jefa de gestión de políticas globales de Facebook, dijo en una entrevista con CNN —después de la audiencia— que había "caracterizaciones erróneas" de los documentos a los que Haugen hizo referencia durante la audiencia, llamándolos "documentos robados".

Y el martes por la noche, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó una declaración de 1.316 palabras en su página de Facebook criticando el testimonio. Zuckerberg dijo que creía que el testimonio en general creaba una "imagen falsa de la empresa" y también dijo que las empresas de tecnología "deberían crear experiencias que satisfagan" las necesidades de los jóvenes "y al mismo tiempo mantenerlos a salvo".

La propia Haugen reconoció repetidamente durante su testimonio que no trabajaba directamente en cuestiones de seguridad infantil y, en cambio, solo citó información que aprendió de los propios documentos de investigación internos de Facebook que, según ella, estaban "disponibles gratuitamente para cualquier persona de la empresa". Haugen también admitió cuando las preguntas estaban fuera de su alcance de conocimiento y se negó a responderlas.

Los primeros esfuerzos de Facebook para desairar a Haugen no impresionaron a los que estaban dentro de la audiencia. La senadora Marsha Blackburn mencionó el tuit de Stone durante la audiencia y dijo: "Si Facebook quiere discutir su focalización hacia los niños, si quieren discutir sus prácticas, violaciones de privacidad o violaciones de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, les extiendo una invitación a dar un paso al frente, prestar juramento y testificar ante esta comisión".

Un denunciante que quiere arreglar Facebook

En una llamada con la prensa después de la audiencia, el presidente de la subcomisión, el senador Richard Blumenthal, dijo que encontraba los comentarios de Haugen "convincentes" y "creíbles".

"Frances Haugen quiere arreglar Facebook, no quemarlo", dijo Blumenthal.

De hecho, ese puede ser uno de los mayores activos de Haugen como testigo confiable: les dijo repetidamente a los legisladores que estaba allí porque cree en el potencial de Facebook para el bien, si la empresa es capaz de abordar sus graves problemas. Haugen incluso dijo que volvería a trabajar para Facebook si tuviera la oportunidad. También dijo que está en contra de que se divida Facebook, y en su lugar hizo énfasis en las soluciones colaborativas con el Congreso. De lo contrario, "estos sistemas seguirán existiendo y serán peligrosos incluso si se dividen".

Haugen sugirió que el Congreso le dé a Facebook la oportunidad de "declararse en bancarrota moral y podamos encontrar la manera de arreglar estas cosas juntos". Cuando se le pidió que aclarara qué quería decir con "bancarrota moral", Haugen dijo que imaginaba un proceso como la bancarrota financiera donde hay un "mecanismo" para "perdonarlos" y "seguir adelante".

"Facebook está atascado en un circuito de retroalimentación del que no pueden salir (...) necesitan admitir que hicieron algo mal y que necesitan ayuda para resolver estos problemas. Y eso es lo que es la bancarrota moral", dijo.

Es probable que esta no sea la última vez que Haugen testifique ante el Congreso. Durante la audiencia, dijo que su tiempo trabajando en temas de contraespionaje en Facebook le provocó "fuertes preocupaciones de seguridad nacional sobre cómo opera Facebook en la actualidad".

Blumenthal sugirió que estas preocupaciones de seguridad nacional podrían ser objeto de una futura audiencia de la comisión.