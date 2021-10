Tiroteo en escuela secundaria en Arlington, Texas

(CNN) -- La policía está respondiendo a reportes de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview, confirmó la autoridad de Mansfield ISD a CNN.

La policía de Arlington tuiteó que estaban en la escena "en un tiroteo en la escuela secundaria Timberview" el miércoles por la mañana.

Dicen que están haciendo una "búsqueda metódica" y están trabajando en estrecha colaboración con varios departamentos de policía locales y la ATF.

También dicen que están trabajando en un lugar de preparación para los padres y lo anunciarán una vez que se identifique.

La policía de Arlington dice que los estudiantes serán trasladados en autobús al punto de reunión de padres una vez que la escuela esté "completamente asegurada".

En un tuit, la policía de Arlington dice que los agentes estarán en el punto de reunificación.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021