¿Qué es la moneda de platino de EE.UU.? 2:14

(CNN) -- La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha puesto el reloj del juicio final: el gobierno de EE.UU. se queda sin dinero el 18 de octubre, cuando alcanzará el límite máximo de endeudamiento establecido por el Congreso.

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, ya se está preparando para un desastre en los mercados financieros si los legisladores no pueden acceder a imprimir más dinero para pagar la hipoteca de la nación consigo misma.

"Cada vez que surge esto, se soluciona, pero nunca deberíamos acercarnos tanto", dijo a Reuters el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon. "Creo que todo esto está equivocado y un día deberíamos tener un proyecto de ley bipartidista y deshacernos del techo de la deuda. Es pura política".

El problema es que el techo de la deuda se está alcanzando justo cuando el Congreso está atascado en negociaciones sobre la enorme agenda social y económica del presidente Joe Biden. Los legisladores están discutiendo sobre nuevos gastos, pero no actuar antes del 18 de octubre para asegurarse de que Estados Unidos pueda seguir pidiendo préstamos para cubrir el dinero que ya se ha gastado podría hacer tambalear a toda la economía mundial.

¿Cuál es el límite máximo de la deuda?

El "techo de la deuda" es exactamente lo que parece: el máximo que el gobierno federal puede pedir prestado. ¿Por qué hay un máximo? Porque el Congreso estableció uno hace más de un siglo para reducir el endeudamiento del gobierno. Pero en lugar de ceñirse a él, el Congreso ha seguido adelante y ha elevado el límite cada vez que ha sido alcanzado.

Los argumentos a favor son generalmente los mismos todas las veces. Una es que el dinero ya se ha gastado: aumentar el límite de la deuda solo nos permite seguir pagando a nuestros acreedores. (Más sobre eso en un segundo). Otra es que si no se aumenta el límite, Estados Unidos incumpliría con algunas de sus obligaciones, lo que desencadenaría una crisis en el sistema financiero.

Las razones en contra son más simples. La deuda pública pendiente es de aproximadamente US$ 28,7 billones. Es un número difícil de ahogar y aumenta cada segundo.

Un verdadero y complicado lío. El límite de la deuda es una de las cuatro grandes medidas de gasto que están enredadas en el Capitolio. Estas también incluyen un proyecto de ley de infraestructura bipartidista que se necesita para desbloquear un proyecto de ley de gastos solo para demócratas mucho más grande.

Los demócratas progresistas en la Cámara están enojados con los moderados en el Senado que aún no aceptan el proyecto de ley más grande. Los republicanos no han ofrecido el apoyo necesario para aprobar el proyecto de ley bipartidista.

Encuentra lo último sobre el gruñido, que llevó a Biden a despejar su agenda, de Phil Mattingly y Lauren Fox de CNN aquí.

Se oponen a las deudas, están bien con el gasto. Los republicanos podrían aceptar ese proyecto de ley de infraestructura bipartidista, pero se han decidido por la línea del partido de que los demócratas son mayoría y pueden aumentar el límite de la deuda por su cuenta. Pero los republicanos también están obligando a los demócratas a utilizar un proceso presupuestario que ha sido manipulado sin ningún reconocimiento para lograrlo.

Es un "SNAFU" (una situación caótica) en el sentido original del término durante la Primera Guerra Mundial.

Gasto público vs. deuda pública. También hay un problema más inmediato, que es el llamado cierre parcial y seguramente temporal del Gobierno que se desencadenaría si los legisladores no pueden acordar extender los fondos para todo el gobierno federal después del 30 de septiembre, cuando se agotará.

Pero los cierres han ocurrido antes y pueden resolverse rápidamente. La amenaza de un incumplimiento de Estados Unidos, que es lo que sucederá si los legisladores no pueden ponerse de acuerdo en actuar sobre el techo de la deuda antes del 18 de octubre, es más aterrador en magnitud porque nunca han sido lo suficientemente estúpidos o tercos como para arriesgarse.

Lo que sucederá, procesalmente, es que el Departamento de Hacienda tendrá que decidir qué facturas paga rápidamente y cuáles deja pasar. Tami Luhby de CNN explica que afectará a los beneficiarios del Seguro Social y a otras personas que dependen de los beneficios del Gobierno.

Pero esto también es importante porque se supone que Estados Unidos es una inversión libre de riesgos. La deuda de EE.UU. es el "punto de referencia para todo el mundo", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics.

El mundo tiene fe en EE.UU. porque obtienen capital e intereses a tiempo.

"Sienten que esta deuda está libre de riesgo. Es el punto de referencia para todo el mundo. Si esa confianza se ve afectada, si no se les paga a tiempo, ni siquiera brevemente, eso significa que van a exigir una tasa de interés para compensar ese riesgo".

¿Si la fe se tambalea? Entonces habría un efecto dominó, dijo Zandi.

Los mercados de valores bajan.

Las tasas hipotecarias aumentan.

Será difícil para las empresas recaudar el efectivo que necesitan para financiar sus operaciones diarias.

Si la amenaza de esas consecuencias no impulsa a los legisladores a actuar y no cumplen, los problemas solo se agravarán. En particular, si no reaccionaban de inmediato y el incumplimiento persistía durante semanas, Zandi dijo que:

costaría millones de empleos en EE. UU.,

el desempleo se dispararía a dos dígitos

y el mercado de valores podría perder hasta un tercio de su valor: US$ 15 billones.

Hay un contraargumento de que el incumplimiento real no sería tan catastrófico como se anticipó. Cuando el país se acercó al incumplimiento en 2011, S&P rebajó la calificación crediticia de EE.UU., pero las consecuencias fueron mínimas ya que los legisladores finalmente pagaron la deuda.

A los republicanos nunca les ha gustado aumentar el límite de la deuda. Incluso cuando controlaban el Senado. Cuando se elevó el techo de la deuda en 2019, todos los senadores menos 28 apoyaron la medida. La mayoría de los votos "no", 23 de ellos, fueron republicanos.

Si bien más de la mitad de los republicanos del Senado votaron para extender el límite de la deuda, el apoyo del Partido Republicano fue mucho menor en la Cámara, que estaba controlada por los demócratas. Hubo 132 votos "no" de los republicanos y solo 16 de los demócratas.

Estados Unidos ha estado endeudado desde sus inicios. Cuando se fundó el país, ya estaba endeudado, más de US$ 75 millones, mientras intentaba pagar la deuda de la Guerra Revolucionaria, según el Departamento del Tesoro. El presidente Andrew Jackson en realidad redujo a cero la deuda estadounidense por primera y única vez, pero lo hizo explotando el sistema bancario estadounidense. La deuda nacional se ha contraído y aumentado periódicamente a través de las guerras y, cada vez más, a medida que Estados Unidos ha hecho más para cuidar a sus ciudadanos a través de programas de bienestar social y al mismo tiempo recortando impuestos.

Ambos partidos solían trabajar juntos en esto. Una cosa que ayudó a la aprobación fue la aceptación de los líderes de ambos partidos, en este caso, los demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi y los republicanos Mitch McConnell y Kevin McCarthy.

Lo que es diferente esta vez es que McConnell y McCarthy han tomado la decisión política de oponerse, independientemente del efecto en la economía, y se están llevando a la gran mayoría, si no a todos, los republicanos con ellos.

Ser creativos para aumentar el límite de la deuda. Los legisladores no elevaron técnicamente el techo de deuda en 2019. Acaban de aprobar una ley que dice que la ley sobre el límite de deuda "no se aplicará" durante dos años. Y cualquier deuda acumulada durante ese tiempo se agregaría al recuento. Eso parece una excusa, pero también les permitió prescindir del dañino debate sobre la deuda.

Ser aún más creativos para aumentar el techo de la deuda. McConnell fue el cerebro detrás de una solución mucho más inteligente en 2011, donde el Congreso cedió su autoridad sobre este difícil tema y permitió al entonces presidente Barack Obama elevar unilateralmente el techo de la deuda. Los legisladores se reservaron el derecho de aprobar una moción de desaprobación.

Los republicanos podrían gritar sobre la deuda que se dispara sin tener que hacer nada al respecto, excepto expresar su desaprobación.

Ser lo más creativos posible. La idea de la moneda de un billón de dólares, mediante la cual Biden emitiría una o más monedas de gran valor para ser depositadas, aún no se está tomando muy en serio.

Status quo por ahora. Recientemente, los legisladores establecieron suspensiones anuales o bianuales del límite de la deuda, esencialmente emitiendo un cheque en blanco cada año o dos.

El más reciente de estos expiró a fines de julio, pero el Departamento del Tesoro ha estado cambiando las cosas desde entonces al retrasar los pagos a las cuentas de jubilación y pensión. Esa flexibilidad termina el 18 de octubre.

Lee más sobre la historia de la deuda nacional en el Servicio de Investigación del Congreso.

Una "nación permanentemente más débil". No son solo los acreedores como los planes de pensiones y los gobiernos extranjeros los que podrían dejar de cobrar intereses. ¿Debería el Gobierno usar el dinero que ingresa para pagar a las personas mayores del Seguro Social o los soldados? ¿Debería pagar la asistencia alimentaria que ayude a las personas a comer?

Yellen argumentó en The Wall Street Journal que un incumplimiento debilitaría permanentemente a EE.UU.

Contorsionar un proceso presupuestario para hacer estallar la deuda. Ahora McConnell insiste en que los demócratas cargan con el peso de aumentar el techo de la deuda y, al hacer cumplir un bloqueo de votos del Partido Republicano en orden regular, está tratando de hacer que utilicen un proceso que se desarrolló para ayudar a equilibrar el presupuesto.

En cambio, ambos partidos lo han usado para hacer estallar los déficits (los republicanos lo usaron para aprobar recortes de impuestos que ahora están obligando a los demócratas a votar para pagarlos y los demócratas lo usaron para aprobar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y para gastos gubernamentales adicionales durante la pandemia).