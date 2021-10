Claves sobre la perturbadora serie "El juego del calamar" 1:02

(CNN) -- Si has visto la exitosa serie de Netflix "El juego del calamar", los inocentes juegos para niños como tira y afloja y luz roja, luz verde, podrían haber adquirido un significado completamente nuevo para ti.

Para su creador Hwang Dong-hyuk, fueron parte de su infancia en Corea del Sur. "Todos nosotros hemos jugado en algún momento esos juegos simples e infantiles", le dijo a CNN.

Entre los que Hwang jugó cuando era niño estaba el "juego del calamar", un juego de equipo en el que los atacantes se abren paso a través de un área en forma de calamar, con defensores tratando de detenerlos. "Era muy exigente físicamente, por lo que cada vez que jugamos alguien se lesionaba, se rasgaba la ropa o lloraba", dijo. "Siempre sería el último juego del día".

"Habiendo crecido hasta convertirse en un adulto, la pregunta '¿cómo sería volver y jugar esos juegos de la infancia nuevamente?' fue el comienzo de la creación de toda la serie".

"El juego del calamar" narra la historia de concursantes endeudados que luchan en una serie de juegos infantiles mortales, y para Hwang, la narrativa del programa refleja la "sociedad competitiva" en la que vivimos hoy.

"Esta es una historia sobre perdedores", dijo: aquellos que luchan con los desafíos de la vida cotidiana y se quedan atrás, mientras que los "ganadores suben de nivel".

Esta serie, lanzada en septiembre, está en camino de convertirse en el programa más popular de Netflix, habiendo alcanzado el número uno en 90 países, incluido Estados Unidos.

La producción: Producir el programa fue una experiencia intensa, por lo que Hwang perdió seis dientes mientras filmaba debido al estrés. Pero no le ha quitado por completo la idea de hacer una segunda temporada.

"En mi lado izquierdo, todavía no tengo dos molares. Necesito implantes pero no he tenido tiempo", dijo Hwang.

"Escribir, producir y dirigir una serie solo fue realmente una gran tarea. Cuando pienso en hacer lo mismo para la segunda temporada, personalmente estoy un poco preocupado", dijo. "No hay nada confirmado por el momento, pero mucha gente está entusiasmada de que realmente lo esté contemplando".

La historia: Hwang tuvo la idea de la historia hace más de una década, pero no había interés en llevarla a la pantalla. "En el pasado la gente decía 'Esta historia es muy extraña, es muy distante a la realidad'. Ahora, las personas están diciendo 'si existieran los juegos, creo que yo jugaría' o 'este juego seguramente existe en alguna parte del mundo'", dijo Hwang.

"Es una historia triste", añadió e indicó que el mundo se convirtió en un lugar en donde "El juego del calamar" encaja mejor que hace 10 años.

Los personajes: Algunos están basados en la vida de Hwang, incluyendo sus nombres. Los dos personajes principales, Seong Gi-hun y Cho Sang-woo, llevan el nombre de sus viejos amigos, y él los llama sus "clones internos".

"Ellos representan mis dos lados. Al igual que Gi-hun, fui criado por una madre soltera en un entorno con problemas financieros en Ssangmun-dong", explicó Hwang. "Y mi abuela colocaría un tapete en el mercado para vender verduras", añadió.

"Al mismo tiempo, como Sang-woo, fui a la Universidad Nacional de Seúl y todo mi vecindario me elogió y tenía grandes expectativas de mí".

La escena más memorable: Para Hwang fue la última reunión entre Il-nam y Gi-hun. "Hay una especie de sentimiento en mi corazón, no sé cómo nombrarlo, posiblemente una catarsis, un mundo que quiero creer que existe. Es mi razón para haber creado esta serie...mi esperanza en la humanidad".

El futuro de "Los juegos del calamar": Hwang dejó el final abierto por una razón. "Hay algunos cabos suelos y me gustaría explorarlos si fuera a hacer una segunda temporada", indicó. "Explicar el pasado del Frontman, la historia del detective Jun-ho", así como desarrollar la historia del hombre que retó a Seong Gi-hun a una partida de ttakji (los papeles cuadrados en color rojo y azul).

"Escribir, producir y dirigir una serie solo fue realmente una tarea muy grande. Cuando pienso hacer lo mismo para la temporada dos, personalmente me preocupa. No hay nada confirmado al momento, pero hay mucha gente entusiasmada que me hace realmente contemplarlo".