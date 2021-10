Día Internacional de la Niña 2021: Criar niñas fuertes durante una pandemia

Equipo de robótica de Afganistán habla tras su huida 3:35

(CNN) -- En el Día Internacional de la Niña, el segundo en la pandemia, estoy agradecida por este día designado por las Naciones Unidas. Nos ha dado un momento para dar un paso atrás y considerar qué podemos hacer para criar a nuestras niñas, y realmente, a todos nuestros niños, en medio de una pandemia, división social, violencia y disturbios políticos.

En tiempos difíciles, ¿cómo podemos mantener la vista en el premio: criar niños sanos y resistentes que puedan convertirse en adultos fuertes y cariñosos que, como dice mi madre, puedan pagar el alquiler?

Me dirigí a algunos de los expertos y personas reflexivas que a menudo hablan con CNN Science and Wellness, y descubrí que sus palabras se aplican a todos nuestros niños, y tal vez también a los adultos.

Tu contenido importa

La psicóloga Lisa Damour quiere que las niñas sepan que "su verdadero valor radica en sus contenidos, no en sus contenedores".

"Es fácil para las niñas recibir el mensaje de que su apariencia importa por encima de todo. Lo que cuenta está adentro", dijo Damour, autora de "Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girl", por correo electrónico.

"Lo que cuenta es lo inteligentes, divertidas, amables, creativas y decentes que son las chicas", dijo Damour. "Centrarse demasiado en el contenedor, como el mundo haría que las niñas lo hicieran, roba tiempo que podría (¡y debería!) dedicarse a cultivar los contenidos".

¿Qué papel quieres jugar?

No cedas a las expectativas y normas sociales que se proyectan sobre las niñas y las mujeres, aconsejó la Dra. Neha Chaudhary, psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard.

Esas normas incluyen brechas salariales de género, no hablar primero en las reuniones o ser las principales encargadas del hogar, continuaremos viviendo en un mundo sin cambios.

"Animo a las niñas de todo el mundo a pensar en qué papel quieren desempeñar en el cambio generacional y cómo quieren aparecer en el mundo de manera diferente a las generaciones pasadas. Búscate un modelo femenino fuerte y no tengas miedo de llevar la contraria, de hacer demasiadas preguntas o de seguir tus sueños".

Haz de tu hogar un 'espacio valiente'

"Las habilidades de autoconfianza y asertividad están interrelacionadas", dijo Katie Hurley, terapeuta de niños y adolescentes y autora de "No More Mean Girls" y "The Happy Kid Handbook", por correo electrónico.

"Cuando las niñas se sienten empoderadas para hablar y compartir sus sentimientos, pensamientos e ideas con los demás, desarrollan su confianza en sí mismas. El problema es que necesitan algo de confianza en sí mismas para dar el primer paso.

"Lo que pueden hacer los padres es asegurarse de que su hogar sea vivido como un espacio valiente para su hija. Cuando las niñas saben que sus padres están ahí para escucharlas con empatía y amarlas incondicionalmente, encuentran la fuerza para hablar. Aquí es donde las habilidades de asertividad nacen y se perfeccionan, en los espacios valientes donde se sienten empoderadas para ponerse de pie y hablar".

Enséñales a las niñas lo fuertes que son

"Demasiadas de las niñas con las que trabajo critican su cuerpo", dijo el psicólogo John Duffy, autor de "Parenting the New Teen in the Age of Anxiety", por correo electrónico. "Ven defectos y ven el propósito de su cuerpo como un medio de atracción".

Dile a tu hija que sabes lo fuerte que es, dijo Duffy, usando específicamente la palabra "fuerte".

"La palabra en sí es poderosa y significativa", dijo.

"Enséñales a ver su cuerpo como fuerza también. Anímalas a hacer ejercicio, levantar peso y correr. Hazlo con ella si eso la motiva. Déjales ver la agencia que pueden ejercer sobre su cuerpo".

Presenta a tus seres queridos

La madre de la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, falleció hace 11 años. "Pienso en ella todos los días, especialmente porque ahora soy madre yo misma con dos niños pequeños, un niño y una niña", dijo Wen, médico de urgencias y autora de un nuevo libro: "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

"Hay tanto que desearía poder haberle dicho a mi madre, y deseo tanto que ella pudiera haber conocido a mis hijos".

"En este Día Internacional, quiero recordarles a mis hijos todas aquellas personas en sus vidas que ya no están aquí con nosotros, pero cuya influencia y legado son una parte muy importante de ellos. Ahora y en los años venideros, quiero contarles a mis hijos todo sobre mi madre y las lecciones que me enseñó, y pronto, también a ellos".

Lean juntas

Abre la mente de sus hijos a diferentes formas de pensar y de estar en el mundo leyéndoles, sugirió la autora infantil Kate DiCamillo, cuyos libros notables incluyen "Because of Winn-Dixie" y "Flora & Ulysses: The Illuminated Adventures".

"Me han impresionado especialmente estas líneas de un ensayo (de Ursula K. Le Guin) titulado 'Las instrucciones de funcionamiento'", escribió por correo electrónico.

"'Lo que un niño necesita, lo que todos necesitamos, es encontrar a otras personas que hayan imaginado la vida en líneas que tengan sentido para nosotros y nos permitan algo de libertad, y escucharlas. No oír pasivamente, escuchar. Escuchar es un acto de comunidad que ocupa espacio, tiempo y silencio. La lectura es una forma de escuchar'".