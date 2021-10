Reacciones al primer jugador abiertamente gay en la NFL 1:29

(CNN) -- Jon Gruden renunció el lunes como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas luego de que surgieran informes de que usaba lenguaje homofóbico, racista y misógino en correos electrónicos mientras trabajaba como analista de ESPN.

"Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores, entrenadores, personal y fanáticos de Raider Nation. Lo siento, nunca quise lastimar a nadie", dijo en un comunicado. emitido por los Raiders.

El propietario de los Raiders, Mark Davis, tuiteó que había aceptado la renuncia de Gruden.

Los críticos habían pedido que Gruden, quien ha entrenado a los Raiders desde el comienzo de la temporada 2018, fuera despedido desde que The Wall Street Journal informó que usó un lenguaje racialmente insensible para describir al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, en un correo electrónico de 2011.

El lunes, el diario The New York Times informó que revisó más correos electrónicos y encontró que Gruden criticaba a las mujeres empleadas como oficiales en el campo, un equipo que reclutaba a un jugador abiertamente gay y la tolerancia hacia los manifestantes del himno nacional.

publicidad

Una fuente de la liga confirmó a CNN la veracidad de la historia de The New York Times.

Los correos electrónicos fueron descubiertos por la liga y presentados al comisionado de la NFL Roger Goodell la semana pasada, dijo la fuente. La liga dijo el viernes que envió los correos electrónicos a los Raiders y que ha estado esperando que el equipo los revise con Gruden.

El viernes, el portavoz de la liga Brian McCarthy dijo: "El correo electrónico de Jon Gruden denigrando a DeMaurice Smith es espantoso, aborrecible y totalmente contrario a los valores de la NFL. Condenamos la declaración y lamentamos cualquier daño que su publicación pueda infligir al Sr. Smith o a cualquier otra persona".

CNN se ha comunicado nuevamente con Gruden, la NFL y los Raiders en busca de comentarios.

Gruden es uno de los entrenadores mejor pagados de la NFL, después de haber firmado un contrato de 10 años y US$ 100 millones con los Raiders, según el sitio web de seguimiento de salarios Spotrac. Primero entrenó a los Raiders de 1998 a 2001, luego ganó un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers en 2002. En ese momento, Gruden tenía 39 años y era el entrenador más joven en ganar el Super Bowl.

Dejó a los Bucs en 2008 y se convirtió en analista de fútbol de ESPN.

Los mensajes de Gruden fueron enviados mientras trabajaba para ESPN como analista colorido durante "Monday Night Football", informó The New York Times.

En uno, llamó al comisionado de la NFL Roger Goodell un "p***" y un "ma*****", según el Times. En otro, dijo que Michael Sam era "queer" después de que el jugador fuera seleccionado por los St. Louis Rams y Gruden dijo que la liga no debería haber presionado al entonces entrenador del equipo para que reclutara a Sam, informó el diario.

The New York Times dijo que los correos electrónicos cubrieron un período de siete años y muchos fueron enviados a Bruce Allen, el expresidente del equipo de fútbol de Washington. Allen fue despedido por la organización en diciembre de 2019.

El viernes, un portavoz de la NFL dijo que el correo electrónico informado en The Wall Street Journal fue descubierto como parte de una revisión de la NFL sobre la mala conducta en el lugar de trabajo en el Washington Football Team que tuvo lugar este verano.

En respuesta al informe de The Wall Street Journal, Gruden dijo: "Todo lo que puedo decir es que no soy racista".

Añadió: "No puedo decirte lo asqueado que estoy. Pido disculpas de nuevo a De Smith, pero me siento bien acerca de quién soy y de lo que he hecho toda mi vida. Pido disculpas por los comentarios insensibles. No tuve intenciones raciales con esos comentarios en absoluto".

Rich Bisaccia, coordinador de equipos especiales de los Raiders y entrenador en jefe asistente, será el entrenador en jefe interino, con efecto inmediato, dijo el equipo.

Jill Martin de CNN contribuyó a este informe.