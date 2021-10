La Corte Suprema revisa la condena a muerte del terrorista del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev

Anulan pena de muerte a atacante de maratón de Boston 1:11

(CNN) -- Ocho años después del atentado del maratón de Boston de 2013, que causó la muerte de tres espectadores y un policía, la Corte Suprema revisará este miércoles un dictamen de un tribunal inferior que anuló la condena a muerte de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos hermanos implicados en la masacre.

Tsarnaev fue condenado, en 2015, por las muertes de Krystle Campbell, Martin Richard y Lingzi Lu, en el maratón, y del policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts Sean Collier varios días después, entre otros cargos.

Cientos de personas resultaron heridas después de que Tsarnaev y su hermano Tamerlan hicieran estallar dos bombas de metralla cerca de la línea de meta, dejando las aceras sembradas de balines, clavos, restos de metal y fragmentos de vidrio.

Tamerlan Tsarnaev moriría más tarde en un tiroteo con la policía. Dzhokhar Tsarnaev está detenido en la prisión federal de Florence, Colorado.

En julio de 2020, un tribunal federal de apelación declaró que Dzhokhar Tsarnaev permanecerá en prisión el resto de su vida por "actos indescriptiblemente brutales", pero que debería celebrarse un nuevo juicio en la fase penal, citando cuestiones relativas a la selección del jurado y a la publicidad previa al juicio, así como la exclusión de pruebas que podrían haber ayudado a su caso.

El Tribunal de Apelación del Primer Circuito de EE.UU. anuló la pena de muerte y ordenó la celebración de un nuevo juicio en la fase penal, pero advirtió: "No se equivoquen": Tsarnaev "pasará sus días restantes encerrado en prisión".

"Una de las principales promesas de nuestro sistema de justicia penal es que incluso el peor de los acusados merece ser juzgado con justicia y castigado legalmente", declaró el tribunal.

El pedido de Trump y Biden y los argumentos de la abogada de Dzhokhar Tsarnaev

El Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera y restableciera la sentencia original, una petición que el Gobierno de Biden renovó, calificando a Tsarnaev de "yihadista radical empeñado en matar estadounidenses" que había sido condenado por "uno de los "peores actos de terrorismo en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001."

Ginger Anders, abogada de Tsarnaev, dijo a los jueces que no hay duda de que los atentados fueron un "acto de terrorismo grave y espantoso", pero que el tribunal inferior había cometido dos "errores graves" que comprometían las salvaguardias necesarias para garantizar que su cliente recibiera una pena adecuada.

Boston: El testimonio de las víctimas

Durante la fase de culpabilidad del juicio, los abogados hicieron hincapié en que Tsarnaev solo había participado bajo la influencia de su hermano. Anders también dijo que el tribunal de distrito había violado la Octava Enmienda y la ley federal al excluir pruebas que, según ella, demostrarían que Tamerlan Tsarnaev podría haber estado vinculado a tres asesinatos como un acto de yihad, en 2011. Dijo que la evidencia podría haber sido utilizada para hacer más el caso de que era Tamerlan Tsarnaev, no su hermano, quien había tomado la iniciativa en el atentado y que tenía una influencia inusual sobre su cliente.

"Ese es precisamente el tipo de pruebas que un jurado que dicta la pena capital debe tener en cuenta si quiere cumplir con su responsabilidad constitucional de dar una respuesta moral razonada al acusado y a su crimen", escribió Anders.

También se mostró en desacuerdo con el hecho de que el tribunal de distrito se hubiera negado a preguntar a los posibles miembros del jurado una pregunta que normalmente se hace en los casos de gran repercusión: "¿Qué recordaban haber oído sobre el caso?".

"La negativa del tribunal a obtener información básica esencial para evaluar las afirmaciones de imparcialidad de los jurados dejó indebidamente que estos fueran los jueces de su propia aptitud para servir", argumentó Anders.

Qué puede pasar con Tsarnaev, más allá de lo que decida la Corte

No está claro si, incluso en el caso de que se restablezca la condena original para Tsarnaev, se le aplicaría realmente, dada la oposición del §gobierno de Biden a la pena de muerte federal.

El Departamento de Justicia de la administración Biden dijo que, aunque los abogados de Tsarnaev habían tratado de obligar a que se descubrieran los asesinatos de 2011, estos siguen "sin resolverse" y el juez del tribunal inferior había dicho que no había pruebas suficientes para describir al jurado el verdadero papel de Tamerlan Tsarnaev en el crimen.

En cuanto al grupo de jurados, el Departamento de Justicia dijo a los magistrados que el tribunal había convocado a un grupo ampliado, que seleccionó con un largo cuestionario que incluía múltiples preguntas sobre la publicidad previa al juicio".

"Este tribunal debería revocar la decisión de los jueces y volver a encarrilar este caso hacia una conclusión justa", dijo la procuradora general en funciones, Elizabeth Prelogar, al tribunal.

Dijo que "la publicidad previa al juicio –incluso la publicidad generalizada y adversa– no conduce inevitablemente a un juicio injusto".

Prelogar dijo que el tribunal de distrito había llevado a cabo un proceso minucioso para elegir a los posibles miembros del jurado que abarcó "21 días de juicio y casi 4.000 páginas de transcripción".

Lo que opinan las víctimas

A lo largo de los años, los supervivientes y los miembros de la familia se han dividido sobre si Tsarnaev debería recibir la pena de muerte. En 2015, Bill y Denise Richard escribieron un artículo de opinión para The Boston Globe tras perder a su hijo de 8 años, Martin. "Sabemos que el Gobierno tiene sus razones para buscar la pena de muerte, pero la continuación de la búsqueda de ese castigo podría traer años de apelaciones y prolongar el revivir el día más doloroso de nuestras vidas", escribieron los Richards.

Jennifer Kauffman dijo que estaba viendo la carrera cuando estalló la primera bomba y que sufrió pérdida de audición, arritmia cardíaca, hematomas internos e hinchazón. Dijo que está en contra de permitir que se lleve a cabo otra fase de penalización.

"Sé que hay algunas personas que no están de acuerdo conmigo y eso está bien", dijo a The Boston Globe. "Creo que todos tenemos derecho a hablar, a compartir nuestras voces. Cada uno tiene la libertad de decir sus verdades aunque no estemos de acuerdo. Solo espero que podamos hacerlo desde un lugar de compasión, amabilidad y respeto por los demás".

En una declaración a CNN, Mikey Borgard, otro superviviente, dijo que pensaba que el tribunal inferior tenía razón al anular la pena de muerte. "Identificó graves problemas en relación con la selección del jurado y la exclusión de pruebas cruciales de mitigación", dijo.

También calificó la pena de muerte de "barbarie". "No puedo soportar la idea de que se extinga una vida humana en mi nombre", dijo.

Pero Helen Zhao, tía de la víctima Lingzi Lu, dijo que el tribunal "no debería haber anulado el veredicto". Dijo que espera que "el próximo llegue al mismo veredicto" porque "si nos rendimos, básicamente hemos perdido con él".