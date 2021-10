Lo que 'El juego del calamar' revela sobre la estrategia global de Netflix

"El Juego del calamar", serie número uno en 94 países 1:07

(CNN Business) -- Netflix ha cambiado el juego, una vez más.

Cuando la compañía comenzó a expandirse internacionalmente, exportó películas y programas de televisión hechos en Hollywood a otros países. Ahora, aproximadamente una década después, mientras opera en más de 190 países, el transmisor está aprovechando su alcance global para hacer lo contrario. Y lo está haciendo con tremendo éxito.

Netflix (NFLX) anunció el martes por la noche que el programa "El juego del calamar", hecho en Corea, se había convertido en el lanzamiento "más grande" en su historia. Como informó Frank Pallotta de CNN, la compañía dijo que la serie distópica había sido vista por más de 111 millones de cuentas desde que debutó el 17 de septiembre. En comparación, "Bridgerton", que anteriormente ocupaba el primer lugar, fue vista por 82 millones de cuentas en sus primeros 28 días.

La serie es la primera de Corea en alcanzar el estatus de No. 1 en EE.UU. Pero es importante reconocer que el programa es un fenómeno en todo el mundo, desde Asia hasta Europa y Sudamérica. Como señaló Pallotta en su historia, "El juego del calamar" está hasta arriba en las listas de los 10 principales de Netflix en 94 países...

"Prueba perfecta de que nuestra estrategia internacional ha sido correcta"

Minyoung Kim, un vicepresidente de Netflix que supervisa el área Asia Pacífico, citó el éxito del programa como prueba de que el plan global de contenido de la compañía está funcionando. "La razón por la que 'El juego del calamar' tiene un gran significado para nosotros internamente es que es una prueba perfecta de que nuestra estrategia internacional ha sido correcta", dijo a The Hollywood Reporter esta semana.

Esa estrategia global consiste en producir programas locales que sean genuinos y fieles a las regiones en las que se desarrollan. Como explicó Kim, la compañía cree que "los espectáculos locales más auténticos viajarán mejor". Un proyecto como "El juego del calamar", que ha estado generando mucha atención de la prensa durante las últimas dos semanas, rompe las barreras que existían anteriormente entre los mercados de medios...

publicidad

No es solo "El juego del calamar"

Mientras que "El juego del calamar" ha sido sin duda el mayor éxito internacional para Netflix, no se olviden de "Lupin", que también logró un éxito notable a principios de este año. La serie de misterio francesa se disparó al puesto número 2 en EE.UU. en enero y encabezó las listas de éxitos en varios otros países. En ese momento, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo que creía que el modelo de suscripción de Netflix también desempeña un papel en impulsar a los espectadores a ser "mucho más aventureros sobre lo que ven".

"Creo que lo que pasa es que la gente dice: 'Oye, no veo televisión en un idioma extranjero, pero he oído hablar de este programa llamado Lupin y estoy muy emocionado de verlo. Y está incluido en mi suscripción. Le daré iniciar. Y 10 minutos después, de repente, les gusta la televisión en idiomas extranjeros. Así que es una evolución realmente increíble", agregó Sarandos. "Bong Joon-ho lo dijo de manera tan hermosa en los Oscar, que el público tiene que superar la pared de 1 pulgada para disfrutar de un mundo de entretenimiento completamente diferente. Y lo estamos viendo a una escala increíble al mirar, al tener grandes historias de cualquier parte del mundo a todas partes del mundo en Netflix...".

Para el registro

- Hablando de "Lupin", Netflix firmó un acuerdo con la estrella del programa, Omar Sy, el martes. "La asociación hará que la productora de Sy en París y Los Ángeles desarrolle películas originales para Netflix, con Sy como protagonista, además de productor ejecutiva en los proyectos", informan Elsa Keslassy y Manori Ravindran ... (Variety)

- Ahora de regreso a "El juego del calamar". No todo el mundo es fan: Mike Hale argumenta que la serie "no muestra ni dice nada que no sepa ...". (NYT)

- En el programa de MSNBC de Ari Melber, Jason Johnson dijo que el éxito de "El juego del calamar" dice "mucho sobre el estado de angustia económica que la mayoría de los estadounidenses están viviendo hoy ...". (Twitter)

- El director de "El juego del calamar", Hwang Dong-hyuk, le dijo a Tyler Hersko que el ascenso de los gigantes tecnológicos y Trump jugó un papel en el proyecto: "Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos y creo que se parece a uno de los VIP del juego del calamar. Es casi como si estuviera dirigiendo un programa de juegos, no un país, como darle horror a la gente. Después de que todos estos problemas sucedieran, pensé que ya era hora de que este programa saliera al mundo ... ". (IndieWire)