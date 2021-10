Las 5 cosas que debes saber este miércoles 13 de octubre de 2021: Revelan la causa de muerte de Gabby Petito

Extienden el techo de la deuda en EE.UU. hasta diciembre: ¿qué sigue? Determinan la causa de muerte de Gabby Petito. Estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Gabby Petito murió estrangulada

La oficina forense del condado de Teton determinó que la causa de la muerte de Gabby Petito fue muerte por estrangulamiento, anunció el médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue.

2

Extienden el techo de la deuda en EE.UU. hasta diciembre: ¿qué sigue?

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la medida que extiende el límite de la deuda hasta principios de diciembre. La extensión temporal del límite de la deuda es solo un arreglo a corto plazo y podría haber otra crisis fiscal a finales de este año.

Senado aprueba extender techo de la deuda 2:51

3

El clima más frío en EE.UU. podría significar que la ola de la variante delta todavía tiene meses por delante

"Todavía nos quedan un par de meses hasta que esta oleada delta se extienda por todo el país de forma regionalizada y hayamos terminado con ella", dijo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Efectos psicológicos del covid-19 prolongado 5:16

4

Acusan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de "crímenes contra la humanidad"

Un grupo de abogados especializados en temas climáticos ha instado a la Corte Penal Internacional (CPI) a que investigue al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus supuestos ataques a la Amazonía, que según ellos equivalen a "crímenes contra la humanidad".

¿Pierde popularidad Bolsonaro? 4:07

5

Estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua

El planeta se está calentando rápidamente, lo que ha provocado sequías históricas, inundaciones mortales y deshielos inusuales en el Ártico. También está provocando un aumento constante del nivel del mar, que, según los científicos, continuará durante décadas. Un estudio de Climate Central, un grupo de investigación sin ánimo de lucro, muestra que unas 50 grandes ciudades costeras tendrán que aplicar medidas de adaptación "sin precedentes" para evitar que la subida del mar se trague sus zonas más pobladas. Además, mira aquí las ciudades latinoamericanas amenazadas en este escenario.

publicidad

El mar podría devorar grandes ciudades costeras, así se verían 0:57

A la hora del café

Extrañas ondas de radio que provienen del corazón de la Vía Láctea desconciertan a los científicos

Los expertos han detectado ondas de radio inusuales provenientes del centro de la galaxia de la Vía Láctea. La señal de energía es diferente a cualquier fenómeno estudiado antes y podría sugerir un objeto estelar previamente desconocido, según una investigación.

Misteriosas ondas de radio desde el espacio 0:56

Un grupo de trabajo de EE.UU. propone que los adultos de 60 años o más sin antecedentes cardíacos no necesitan tomar aspirina diariamente

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. está estudiando la posibilidad de introducir varios cambios en sus guías sobre la toma de una aspirina diaria para prevenir las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Proponen reducir el uso de la aspirina en EE.UU. 1:28

Cómo una mujer creó una red para apoyar a las familias de quienes luchan contra la adicción

Joanne Peterson se ha dirigido a los gobernadores de todo el país sobre la epidemia de opioides. Los senadores y fiscales generales la llaman con la esperanza de comprender mejor cómo pueden apoyar a sus comunidades mientras enfrentan una epidemia de sobredosis.

2020, el año con más muertes por sobredosis en EE.UU. 0:36

Blue Origin enviará al capitán Kirk de "Star Trek" al espacio: cómo ver el lanzamiento

La misión número 18 de New Shepard tiene planeado despegar el miércoles 13 de octubre a las 10:00 a.m. ET (hora de Miami) desde un remoto tramo del oeste de Texas. Esto es lo que debes saber antes del lanzamiento.

Demi Lovato cree que el término 'extraterrestres' es 'despectivo' para los extraterrestres

Lovato explicó que no cree que seres de otro planeta tengan la intención de dañar a los humanos.