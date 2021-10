Comienza este viernes el pago del crédito tributario por hijos

¿Cuánto recibirán las familias en crédito por hijos? 2:27

(CNN) -- Millones de familias deberían recibir pronto su cuarto pago de crédito tributario por hijos mejorado, que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) distribuirá el viernes.

Aproximadamente US$ 15.000 millones se enviaron a cerca de 35 millones de familias el mes pasado. El pago promedio para los padres fue de US$ 428.

La mayoría de los padres obtienen automáticamente el crédito mejorado de hasta US$ 300 por cada hijo hasta los 6 años y US$ 250 por cada uno de los 6 a los 17. Está programado que El IRS envíe dos pagos mensuales más en 2021.

Pero la agencia también ha tenido problemas para llevar los fondos a algunos hogares, particularmente a las familias más pobres, a pesar de que ha realizado múltiples esfuerzos para conectarse con ellos y haber establecido un portal para que puedan proporcionar la información necesaria para recibir el crédito.

Es posible que los hogares de bajos ingresos no reciban los pagos si no presentaron las declaraciones de impuestos de 2020 o 2019 o si no usaron la herramienta del IRS para reclamar sus cheques de estímulo por coronavirus. Hasta 2,3 millones de niños podrían estar en familias que no han presentado declaraciones recientes, según el Departamento del Tesoro.

Alrededor del 13% de los hogares elegibles de bajos ingresos no han recibido los dos primeros pagos mensuales y no estaban seguros de cómo reclamarlos o no sabían por qué no los recibían, según una encuesta reciente de la iniciativa Poverty Solutions de la Universidad. de Michigan.

La encuesta examinó a 3.000 familias con hijos menores de 18 años que utilizan una aplicación móvil creada por Propel, una empresa de tecnología, para administrar sus beneficios de cupones para alimentos.

Los padres que respondieron la encuesta en español fueron menos propensos a decir que recibieron los pagos del crédito tributario (CTC) por hijos en los meses de julio y agosto que aquellos que respondieron el cuestionario en inglés. Esto, junto con otros hallazgos, sugiere que se necesita más alcance a los hogares de habla hispana, encontró Poverty Solutions.

"Es importante que tomemos medidas adicionales para asegurarnos de que el CTC llegue y apoye a todos los niños y familias elegibles que puedan beneficiarse de esta importante inversión", dijo Natasha Pilkauskas, coautora del análisis de la encuesta y profesora asociada de la Universidad de Michigan.

Los dos primeros pagos de crédito tributario por hijos sacaron de la pobreza a 3,5 millones de niños, según una estimación reciente del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. La tasa de pobreza infantil era del 11,5% en agosto, pero habría sido del 16,2% sin los créditos mejorados.

Los pagos iniciales también provocaron una disminución del 25% en la insuficiencia alimentaria entre las familias de bajos ingresos con niños, estimó el centro.

Alrededor del 75% de las familias de bajos ingresos dijo que usaron los fondos adicionales para pagar facturas, encontró Poverty Solutions. Aproximadamente el 14% informó haber usado el dinero para útiles escolares y el 11% lo gastó en ropa o uniformes escolares.

El crédito tributario por hijos mejorado, que se creó como parte del paquete de ayuda para el coronavirus de US$ 1,9 billones en marzo, está en vigor solo para 2021.

El paquete de reconciliación presupuestaria de US$ 3,5 billones de los demócratas busca extender el crédito hasta 2025 y hacerlo totalmente reembolsable de forma permanente. Sin embargo, estas disposiciones podrían estar en riesgo ya que los legisladores buscan reducir el costo del proyecto de ley.

Esto es lo que necesitas saber sobre el crédito tributario por hijos mejorado

¿Quién califica?

El crédito mejorado completo estará disponible para jefes de hogar que ganen US$ 112.500 y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año, después de lo cual comienza a eliminarse gradualmente.

Para muchas familias, la cantidad se estabiliza en US$ 2.000 por niño y comienza a eliminarse para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 o para parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000.

Más padres de bajos ingresos también serán elegibles para el crédito tributario por hijos porque el paquete de ayuda de marzo lo hizo completamente reembolsable. Solo había sido reembolsable parcialmente, lo que dejó a más de 26 millones de niños sin poder obtener el crédito completo porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos, según estimaciones del Departamento del Tesoro.

Aproximadamente la mitad de los niños negros y latinos, así como los niños que viven en comunidades rurales, recibieron solo un crédito parcial o ningún crédito debido a los bajos ingresos de sus familias antes de la mejora, dijo el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), de tendencia izquierdista.

Los padres que no son ciudadanos pueden recibir los pagos de sus hijos ciudadanos siempre que tengan un número de identificación de contribuyente individual o un ITIN y sus hijos tengan un número de Seguro Social (SSN).

Las familias pueden verificar su elegibilidad a través de este sitio web del IRS.

¿Cuánto dinero se obtiene?

Eso depende de los ingresos de tu hogar y del tamaño de tu familia.

Los hogares elegibles pueden recibir un total de hasta US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y hasta US$ 3.000 por cada uno de 6 a 17 años para 2021. Esto es un incremento del crédito tributario por hijos regular de hasta US$ 2.000 por cada hijo hasta los 17 años.

¿Cuándo recibirás el crédito?

Los padres recibirán la mitad de su crédito mensualmente durante el resto del año. Los pagos se realizarán el día 15 de cada mes, a menos que sea en fin de semana o feriado.

La otra mitad se puede reclamar cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año.

Los padres pueden verificar si están inscritos para recibir los pagos por adelantado en un portal del IRS. También pueden usarlo para proporcionar o actualizar la información de su cuenta bancaria.

Aquellos que no reciben sus pagos mensuales hasta más adelante en el año recibirán la mitad del crédito en 2021.

Las familias que deseen recibir los pagos en una sola entrega pueden optar por no recibir las cuotas mensuales en el portal del IRS.

Es posible que algunos padres no quieran recibir los pagos mensuales, especialmente si sus ingresos aumentan este año. Los pagos son créditos hacia la obligación tributaria de las familias para 2021, pero se basan en los ingresos y el tamaño del hogar de 2020 o 2019. Por lo que algunas personas que obtengan los créditos por adelantado podrían terminar recibiendo reembolsos mucho más pequeños —o incluso debiendo impuestos— cuando completen sus declaraciones de 2021.

Los legisladores, sin embargo, protegieron a los padres de menores ingresos de posibles sobrepagos. Los jefes de familia que ganan US$ 50.000 o menos y los contribuyentes conjuntos con ingresos de US$ 60.000 o menos no necesitarán reembolsar ningún pago en exceso.

¿Tengo que hacer algo para conseguirlo?

La gran mayoría de familias obtienen el crédito automáticamente porque presentaron su declaración de impuestos de 2019 o 2020 reclamando el crédito.

El IRS también envía los pagos a los estadounidenses que anteriormente utilizaron su portal para registrarse para los cheques de estímulo.

Pero las familias que no han presentado declaraciones de impuestos recientemente o que no han utilizado la herramienta para no declarantes deben tomar medidas. Pueden usar otro portal del IRS para registrarse y recibir el crédito tributario por hijos mejorado.

La herramienta de registro permite a los usuarios proporcionar la información necesaria sobre sus hogares y, si así lo desean, sus cuentas bancarias para que la agencia pueda depositar los fondos directamente.

Los padres también pueden ir a GetCTC.org para presentar su declaración de impuestos simplificadas y reclamar el crédito mejorado. El sitio, que se lanzó en septiembre, fue desarrollado por la organización sin fines de lucro Code for America, en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Está disponible en inglés y español.

El portal del IRS ha sido criticado porque la herramienta solo está en inglés y no funciona bien en teléfonos celulares.