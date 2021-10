LeBron se vacuna contra covid-19, pero no hace exhortos 0:36

(CNN) -- El base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, dijo este miércoles que no está vacunado contra el covid-19, un día después de que su equipo dijera que el siete veces All-Star no podrá jugar esta temporada debido a su situación.

Irving se había negado hasta ahora a revelar públicamente su estado de vacunación, pero el martes, el gerente general de los Nets, Sean Marks, dijo que no jugaría ni practicaría con el equipo hasta que cumpliera los requisitos de elegibilidad.

La NBA había advertido a los Nets, así como a los Knicks de Nueva York y a los Warriors de Golden State, que las nuevas políticas de covid-19 establecidas por los gobiernos locales prohibirán a cualquier jugador no vacunado jugar en los partidos en casa en la ciudad de Nueva York y San Francisco.

Estas son las ligas de EE.UU. con más atletas vacunados 0:40

"Kyrie tomó una decisión personal y respetamos su derecho individual a elegir. Actualmente su elección restringe su capacidad de ser un miembro a tiempo completo del equipo, y no permitiremos que ningún miembro de nuestro equipo participe con disponibilidad a tiempo parcial", dijo Marks.

En el video de Instagram Live, Irving dijo que "nadie debería ser forzado a hacer algo con su cuerpo" y que su decisión no estaba motivada políticamente.

"¿Qué harías si te sintieras incómodo al entrar en la temporada cuando te habían prometido que habría exenciones o que no te forzarían a vacunarte?". dijo Irving. "Esto no era un problema antes de que empezara la temporada. Esto no era algo que preveía que iba a llegar y no es algo para lo que me preparé o tuve la oportunidad de elaborar una estrategia sobre lo que iba a ser mejor para mí y mi familia".

publicidad

El estatus de jugador de Irving había estado en duda

El viernes, un funcionario del Ayuntamiento de Nueva York dijo a CNN que Irving podría practicar en las instalaciones del equipo, pero no podrá jugar en los partidos de los Nets en casa, en el Barclays Center, debido al mandato de vacunación de la ciudad.

Pero el equipo emitió su ultimátum el martes, diciendo que Irving no podría jugar ningún partido con los Nets.

"Es imperativo que sigamos construyendo la química como equipo y nos mantengamos fieles a nuestros valores de unión y sacrificio que establecimos hace tiempo", dijo Marks. "Nuestros objetivos de campeonato para la temporada no han cambiado, y para alcanzarlos cada miembro de nuestra organización debe tirar en la misma dirección", afirmó.

"¿Creen que realmente quiero renunciar a mi sueño de ir tras un campeonato?" dijo Irving en el video del miércoles. "¿Creen que realmente quiero renunciar a mi trabajo? Creen que realmente solo quiero sentarme en casa y no ir tras las cosas con mis compañeros de equipo con los que he podido crecer, aprender?"

Irving dijo que no tiene intenciones de retirarse. "No crean que voy a dejar este juego por un mandato de vacunas o por seguir sin vacunar", advirtió.

Los Nets abren su temporada 2021-22 contra el campeón defensor de la NBA, Milwaukee Bucks, este martes.

Jill Martin, Jacob Lev, Jack Bantock y Ben Church de CNN contribuyeron con este reportaje.