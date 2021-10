Bill Clinton está en unidad de cuidados intensivos 0:54

(CNN) -- Bill Clinton fue el 42º presidente de Estados Unidos. Aquí te compartimos los datos más relevantes de su vida y su carrera política.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1946

Lugar de nacimiento: Hope, Arkansas.

Nombre de nacimiento: William Jefferson Blythe III

Padre: William Blythe

Madre: Virginia (Kelley) Blythe

Matrimonio: Hillary (Rodham) Clinton (11 de octubre de 1975-presente)

Hijos: Chelsea Victoria, 27 de febrero de 1980

Educación: Universidad de Georgetown, 1968; Universidad de Oxford, Rhodes Scholar, 1968-1970; Universidad de Yale, Juris Doctor, 1973

Religión: Bautista

Otros datos

Clinton nació tres meses después de que su padre, William Blythe, muriera en un accidente automovilístico.

En su adolescencia, Clinton adoptó el apellido de su padrastro, Roger Clinton.

Fue el primer demócrata desde Franklin Delano Roosevelt en ser elegido para un segundo mandato presidencial.

Fue el segundo presidente de Estados Unidos en ser llevado a juicio político. El primero fue Andrew Johnson, en 1868.

Fue nominado a cuatro premios Grammy y ganó en dos oportunidades.

Cronología

1972 - Dirige la campaña en Texas del candidato presidencial demócrata, George S. McGovern.

1974 - Se postula sin éxito para la sede de la Cámara del Tercer Distrito del Congreso de Arkansas.

1976 - Es elegido fiscal general del estado de Arkansas.

1978 - Es elegido gobernador de Arkansas, a los 32 años.

1980 - Pierde la reelección de gobernador.

1982 - Gana las elecciones a gobernador.

1984 - Es reelegido como gobernador de Arkansas. También fue reelegido en 1986 y 1990.

3 de octubre de 1991- Anuncia su campaña a la presidencia de EE.UU.

3 de junio de 1992- Clinton toca el saxofón en "The Arsenio Hall Show".

3 de noviembre de 1992 - Es elegido presidente, derrotando a George H.W. Bush y H. Ross Perot.

20 de enero de 1993 - Es juramentado como el 42º presidente.

30 de noviembre de 1993 - Promulga la Ley de Prevención de la Violencia por Armas cortas (Ley Brady). La ley requiere verificación de antecedentes y un período de espera de cinco días para la compra de armas de fuego.

8 de diciembre de 1993 - Se convierte en ley el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entra en vigor el 1 de enero de 1994.

6 de mayo de 1994 - Paula Corbin Jones, una exempleada del estado de Arkansas, presenta una demanda civil federal en Little Rock, Arkansas, acusando a Clinton de hacer insinuaciones sexuales "persistentes y continuas" hacia ella durante una conferencia de negocios en mayo de 1991, cuando Clinton era el gobernador de Arkansas.

Agosto de 1994 - Kenneth Starr es nombrado fiscal especial para investigar una empresa inmobiliaria fallida conocida como Whitewater.

13 de septiembre de 1994 - Clinton promulga la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994. El proyecto de ley aumenta los fondos para los Departamentos de Policía e impone sentencias de prisión más severas para los delitos federales.

5 de noviembre de 1996 - Clinton es reelegido para un segundo mandato.

25 de febrero de 1997 - La Casa Blanca publica documentos de 1995 que muestran que Clinton había aprobado planes para recompensar a los donantes del Partido Demócrata con pernoctaciones en el dormitorio de Lincoln.

17 de enero de 1998 - Durante una declaración en video de los abogados de Jones, Clinton niega tener una relación sexual con la exbecaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

21 de enero de 1998 - La historia sobre las acusaciones de Lewinsky irrumpe en la prensa. Las acusaciones salen a la luz después de que Starr se entera de las cintas de audio en las que Lewinsky describe el supuesto romance y el encubrimiento de una confidente, Linda Tripp.

26 de enero de 1998 - Clinton declara: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer".

2 de febrero de 1998 - Clinton firma el primer presupuesto equilibrado desde 1969.

6 de agosto de 1998 - Lewinsky testifica ante el jurado investigador sobre su relación con Clinton.

17 de agosto de 1998 - Clinton testifica ante el jurado investigador y admite haber tenido "contacto íntimo inapropiado" con Lewinsky, pero dice que no constituyeron relaciones sexuales porque no hubo coito.

11 de septiembre de 1998 - La Cámara de Representantes da a conocer el Informe Starr al público.

8 de octubre de 1998 - La Cámara de Representantes vota 258 a 176, para comenzar una investigación de juicio político contra Clinton.

13 de noviembre de 1998 - Clinton acepta pagarle a Jones US$ 850.000 para resolver su demanda por acoso sexual.

11-12 de diciembre de 1998 - La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprueba cuatro artículos de acusación contra Clinton, acusándolo de mentir bajo juramento, obstruir la justicia y abusar de su poder presidencial en un esfuerzo por ocultar una relación sexual con Lewinsky.

16 de diciembre de 1998 - Estados Unidos y Gran Bretaña lanzan cuatro días de ataques aéreos contra Iraq después de meses de intentar y no lograr que Saddam Hussein cooperara con los inspectores de armas de la ONU.

19 de diciembre de 1998 - El Pleno de la Cámara de Representantes aprueba dos de los cuatro artículos (perjurio y obstrucción de la justicia). Clinton se convierte en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político.

7 de enero de 1999 - Comienza el juicio en el Senado por cargos de perjurio y obstrucción de la justicia.

12 de febrero de 1999 - El juicio en el Senado finaliza con una absolución. La votación sobre el cargo de perjurio es de 55 a 45 y el cargo de obstrucción de la justicia se divide 50-50. Se requería una mayoría de dos tercios, o 67 votos, para la condena.

20 de septiembre de 2000 - Después de seis años, el abogado independiente Robert Ray cierra la investigación de Whitewater, eximiendo a los Clinton de cualquier delito.

15 de enero de 2001 - Se quita una lesión cancerosa de la espalda de Clinton. Los médicos determinan que el cáncer no se diseminó y no lo consideran grave.

19 de enero de 2001 - El día antes de dejar el cargo, Clinton acepta renunciar a su licencia de abogado de Arkansas por cinco años y pagar una multa de US$ 25.000 al Colegio de Abogados del estado, poniendo fin a los esfuerzos del Comité de Conducta Profesional de la Corte Suprema de Arkansas para inhabilitarlo.

20 de enero de 2001 - Horas antes de dejar el cargo, Clinton perdona a 141 personas, incluida la figura de Whitewater Susan McDougal y la heredera editorial Patty Hearst. El indulto más controvertido es el del financiero Marc Rich, que había estado prófugo en Suiza. El presidente también perdona a su hermano, Roger Clinton, que había sido condenado por un cargo por posesión de cocaína en la década de 1980.

30 de julio de 2001 - Abre formalmente su oficina pospresidencial en el barrio de Harlem, de la ciudad de Nueva York.

8 de febrero de 2004 - Clinton gana un Grammy como uno de los varios narradores invitados en "Prokofiev: Peter And The Wolf / Beintus: Wolf Tracks". El álbum gana el premio al mejor álbum de palabras habladas para niños.

22 de junio de 2004 - Se publica la biografía de 957 páginas de Clinton, "My Life".

27 de julio de 2004 - Clinton es el orador principal en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, en Boston.

3 de septiembre de 2004 - Clinton ingresa en el Hospital Northern Westchester después de experimentar un leve dolor en el pecho y falta de aire. Los médicos dicen que una cirugía de bypass es necesaria.

6 de septiembre de 2004 - Se somete a una operación de bypass de cuatro horas en el New York Presbyterian Hospital. Sus médicos anuncian que algunas de sus arterias estaban bloqueadas en más del 90%.

18 de noviembre de 2004 - Se abre el Centro y Parque Presidencial William J. Clinton, en Little Rock, Arkansas.

3 de enero de 2005 - El presidente George W. Bush nombra a los expresidentes George H.W. Bush y Clinton para encabezar los esfuerzos de recaudación de fondos para ayuda humanitaria después de un devastador tsunami en el sudeste asiático.

1 de febrero de 2005 - El secretario general de la ONU, Kofi Annan, designa a Clinton como enviado de la ONU para la reconstrucción del tsunami.

13 de febrero de 2005 - Gana un premio Grammy al mejor álbum de palabras habladas por "My Life".

Febrero de 2005 - Clinton y George H.W. Bush viajan a Asia para visitar las zonas afectadas por el tsunami.

5 de septiembre de 2005 - George H.W. Bush y Clinton anuncian la formación del Fondo Bush-Clinton Katrina, para ayudar a las víctimas del huracán.

12 de julio de 2006 - Clinton y Bill Gates viajan a Lesotho para visitar una clínica de VIH / SIDA apoyada por la Fundación William J. Clinton (más tarde rebautizada como Fundación Clinton). Es la quinta vez que Clinton visita África para promover la concienciación sobre el sida desde 2001.

4 de septiembre de 2007 - Se publica el libro de Clinton, "Giving". En él, da ejemplos de cómo la generosidad de la gente común puede impactar positivamente en el mundo.

27 de agosto de 2008 - Clinton pronuncia un discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2008 apoyando a Barack Obama para la presidencia.

19 de mayo de 2009 - Clinton es nombrado enviado especial de las Naciones Unidas para Haití.

4 de agosto de 2009 - Clinton viaja a Corea del Norte, se reúne con el líder norcoreano Kim Jong Il y obtiene el indulto y la liberación de las periodistas estadounidenses Euna Lee y Laura Ling.

3 de febrero de 2010 - El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, coloca a Clinton a cargo de supervisar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción en Haití, luego del terremoto de magnitud 7, en enero.

11 de febrero de 2010 - Es trasladado de urgencia al Hospital Presbiteriano de Nueva York con "molestias en el pecho" y se somete a un procedimiento para colocarle dos stents en una de sus arterias.

8 de noviembre de 2011 - Se publica el libro de Clinton sobre cómo reactivar la economía, "Back to Work".

20 de noviembre de 2013 - Obama le otorga la Medalla Presidencial de la Libertad.

26 de julio de 2016 - Habla en la Convención Nacional Demócrata, en Filadelfia, después de que Hillary Clinton se convirtiera en la candidata presidencial del Partido Demócrata y la primera mujer en la historia de Estados Unidos en liderar la lista presidencial de un partido político importante.

4 de junio de 2018 - Se publica "The President is Missing", una novela coescrita por Clinton y James Patterson. Durante una entrevista con NBC para publicitar el libro, se le pregunta a Clinton si le debe a Lewinsky una disculpa personal. Él responde: "No, no le debo, nunca he hablado con ella. Pero dije públicamente en más de una ocasión que lo sentía. Eso es muy diferente. La disculpa fue pública".

5 de junio de 2018 - Clinton lamenta sus comentarios durante la entrevista de NBC. Él dice: "Lo importante es que fue algo doloroso que sucedió hace 20 años y me disculpé con mi familia, con Monica Lewinsky y su familia, con el pueblo estadounidense. Lo dije en serio entonces; lo digo en serio ahora. He tenido que vivir con las consecuencias todos los días desde entonces".

6 de marzo de 2020 - En "Hillary", un nuevo documental que rastrea la vida y la carrera de la exprimera dama, Clinton dice que se siente "terrible" porque la aventura ha definido "injustamente" la vida de Lewinsky.