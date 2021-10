La NASA se prepara para explorar asteroides troyanos 0:57

(CNN) -- La primera misión de la NASA que hará un reconocimiento de ocho asteroides antiguos fue lanzada en su ambicioso viaje.

Las condiciones climáticas eran más del 90% favorables el sábado por la mañana cuando la misión Lucy despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 5:34 a.m. (hora de Miami). El equipo de lanzamiento confirmó que recibieron una señal de la nave espacial confirmando que era segura y bien justo después de las 7 a.m. y que Lucy desplegó con éxito sus impresionantes paneles solares.

Lucy se embarcará en una misión de 12 años para explorar los enjambres de asteroides troyanos de Júpiter, que nunca han sido observados.

Los asteroides troyanos, que toman su nombre de la mitología griega, orbitan alrededor del Sol en dos enjambres: uno que va por delante de Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema solar, y un segundo que va por detrás.

Hasta ahora, los únicos atisbos que hemos tenido de los troyanos han sido representaciones artísticas o animaciones. Lucy proporcionará las primeras imágenes de alta resolución del aspecto de estos asteroides.

Lucy es la primera nave espacial diseñada para visitar y observar estos asteroides, que son restos de los primeros tiempos de nuestro sistema solar. La misión ayudará a los investigadores a retroceder en el tiempo para saber cómo se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. La misión de 12 años de Lucy también podría ayudar a los científicos a aprender cómo nuestros planetas terminaron ocupando sus lugares actuales.

"Lo crucial de Lucy es la ciencia y cómo nos va a hablar de los troyanos", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

"Es muy importante observarlos porque estos asteroides nos hablan de un capítulo de nuestra propia historia, en este caso, de la historia de la formación de los planetas exteriores en el sistema solar", dijo Zurbuchen. "Me sigue sorprendiendo el hecho de que si tomas una roca o miras uno de esos cuerpos planetarios y le añades ciencia, se convierte en un libro de historia".

Visitando asteroides misteriosos

Visitando asteroides misteriosos

Hay unos 7.000 asteroides troyanos, y el más grande tiene 250 kilómetros de diámetro. Los asteroides representan el material sobrante que quedó tras la formación de los planetas gigantes de nuestro sistema solar, entre ellos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque comparten una órbita con Júpiter, los asteroides están muy alejados del planeta, casi tanto como Júpiter del Sol, según la NASA.

La nave tiene previsto pasar por un asteroide del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, y luego explorará siete de los troyanos. En el transcurso de su misión, Lucy regresará a la órbita de la Tierra en tres ocasiones distintas para recibir ayudas gravitatorias que puedan lanzarla por el camino correcto. Esto convertirá a Lucy en la primera nave espacial que viaja a Júpiter y regresa a la Tierra.

La misión toma su nombre del fósil Lucy, los restos de un antiguo ancestro humano descubierto en Etiopía en 1974. El esqueleto ha ayudado a los investigadores a reconstruir aspectos de la evolución humana, y los miembros del equipo Lucy de la NASA esperan que su misión logre una hazaña similar en relación con la historia de nuestro sistema solar.

Los troyanos "se mantienen ahí por el efecto gravitacional de Júpiter y el Sol, de modo que si se pone un objeto ahí al principio de la historia del sistema solar, ha sido estable para siempre", dijo Hal Levison, el investigador principal de la misión Lucy, con sede en el Instituto de Investigación del Suroeste en Boulder, Colorado. "Estas cosas son realmente los fósiles de los que se formaron los planetas".

Tanto el fósil como la misión son un guiño a la melodía de los Beatles "Lucy in the Sky With Diamonds", por lo que el logotipo de la misión Lucy incluye un diamante.

A lo largo de 12 años, Lucy viajará cerca de 6.400 millones de kilómetros moviéndose a unos 17.881,6 metros por segundo).

Lucy visitará específicamente estos asteroides, todos ellos con nombres de héroes que quizá reconozcas de "La Ilíada" de Homero: Eurybates, Queta, Polymele, Leucus, Orus, Patroclus y Menoetius.

Eurybates no es uno de los troyanos, pero fue elegido porque es el mayor remanente de una antigua colisión masiva, lo que significa que podría revelar qué hay dentro de un asteroide. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble descubrieron que el pequeño asteroide llamado Queta es un satélite de Eurybates.

Cada uno de los asteroides por los que pasará Lucy difiere en tamaño y color.

"Una de las cosas realmente sorprendentes que encontramos sobre los troyanos cuando empezamos a estudiarlos desde el suelo es lo diferentes que son unos de otros", dijo Levison. "Así que si quieres entender lo que esta población nos dice sobre cómo se formaron los planetas, necesitas entender esa diversidad y eso es lo que pretende hacer Lucy".

Una hazaña de la ingeniería

La nave espacial Lucy mide más de 14 metros de punta a punta, en gran parte debido a sus gigantescos paneles solares, cada uno del ancho de un autobús escolar, diseñados para mantener el suministro de energía de los instrumentos de la nave. Pero Lucy también tiene combustible para ayudar a ejecutar algunas maniobras complejas en su camino hacia los asteroides.

Según Donya Douglas-Bradshaw, directora del proyecto Lucy en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, fue necesario un equipo de más de 500 ingenieros y científicos para conceptualizar y construir la nave.

"Lucy será la primera misión de la NASA que viajará tan lejos del sol sin energía nuclear", dijo Joan Salute, directora asociada de programas de vuelo de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, y añadió: "Para generar suficiente energía, Lucy tiene dos grandes sistemas de paneles solares circulares que se abren como abanicos chinos. Se abren de forma autónoma y simultánea, y lo hacen aproximadamente una hora después del lanzamiento".

Lucy utilizará tres instrumentos científicos para estudiar los asteroides, incluyendo cámaras a color y en blanco y negro, un termómetro y un espectrómetro de imágenes infrarrojas para determinar la composición de los materiales de la superficie de los asteroides. La nave se comunicará con la Tierra gracias a su antena, que también podrá utilizarse para ayudar a determinar las masas de los asteroides.

Los instrumentos permitirán al equipo científico buscar lunas alrededor de estos asteroides y cráteres en sus superficies, lo que puede ayudar a determinar su edad, así como el origen y la evolución de los asteroides.

Lucy volará junto a los asteroides a unos 6.705 metros por segundo, unas cuatro veces más despacio que cuando la nave New Horizons de la NASA pasó por Plutón y el lejano objeto Arrokoth, dijo Hal Weaver, investigador principal del instrumento L'LORRI de Lucy en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins.

Lucy también estará a unos 965 kilómetros de cada asteroide durante su sobrevuelo, a diferencia de los 3.218 kilómetros del sobrevuelo de Arrokoth, lo que significa que las imágenes de Troya tendrán una resolución cuatro veces mejor.

Una vez finalizada la misión de Lucy, el equipo tiene previsto proponer una misión ampliada para explorar más troyanos. La nave permanecerá en una órbita estable que recorre el camino de su exploración entre la Tierra y Júpiter, y no tendrá posibilidad de colisionar con ninguno de los dos durante más de 100.000 años. Si la órbita se vuelve inestable, es probable que se dirija hacia el sol o que sea expulsada de nuestro sistema solar.