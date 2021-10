¿Puedo tener sexo el mismo día que me vacuno? 2:15

(CNN Español) – En el episodio de esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde varias dudas sobre las vacunas contra el covid-19, entre ellas la efectividad del antígeno tras una infección posvacunación y los intervalos para administrar las dosis iniciales. Además, resolvemos dudas sobre las dosis de refuerzo.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o en tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Pregunta sobre las dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19

Fui vacunada con cansino en mayo

Tengo hipotiroidismo y supe en julio que es debido a que tengo enfermedad de Hashimoto. Puedo ponerme otra vacuna? — paola murguia (@paocoru) October 16, 2021 publicidad

Hola, Paola, la enfermedad de Hashimoto es considerada una enfermedad autoinmune, en la que la glándula tiroides es atacada por el propio sistema de defensa.

En ese sentido, sabiendo que las enfermedades autoinmunes pueden ser un factor de riesgo para complicaciones por covid-19, creo que debes recibir una dosis de refuerzo, la cual debe ser la que recomienda el ministerio de Salud de tu país.

Preguntas sobre las vacunas en personas jóvenes

@drhuerta hola dr. En mi país aun no esta aprobada la vacunacion en niños, mi hija tiene 12 años y recibió solo 1 dosis de pfizer en un viaje de turismo pero no alcanzó a recibir la segunda dosis y ya han pasado 9 semanas de su vacunacion . Cual seria el nuevo esquema a seguir ? — Karina Calderon (@KarinaC77693825) October 15, 2021

Hola, Karina. En primer lugar, es muy importante que, al recibir la primera dosis de una vacuna, uno deba asegurarse de que recibirá la segunda también.

Tu niña esta parcialmente protegida y debería completar la segunda dosis en cualquier momento con una de Pfizer, que es la única vacuna que tiene licencia de uso de emergencia en adolescentes de 12 a 15 años.

Buenas tardes Dr Huerta, una consulta si aun no cumples 18 años, pero lo harás en diciembre, es confiable la vacuna astrazeneca? O deberían ponerle Pfizer x la edad? Gracias de antemano x su respuesta. — Vane (@rcpvane) October 17, 2021

Hola, Vane, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 años, mientras que la vacuna de Pfizer puede ser usada en personas mayores de 12 años.

Creo que es seguro que puedas usar cualquiera de las vacunas.

Preguntas sobre la mezcla de vacunas

@drhuerta saludo, Dr. Una pregunta, me vacune en usa con Moderna (2 dosis, completo el esquema pues) en Mayo. Aqui en México me toca el día de mañana la vacuna, pero me pondrán Astra zeneca. ¿Cree conveniente que me vacune otra vez con una vacuna diferente? — Ares (@Ares_GodofWwar) October 15, 2021

Hola, Ares. Si tienes menos de 65 años, no sufres de alguna enfermedad crónica que te predisponga a la complicación y no eres trabajador expuesto al contagio, no necesitas aún dosis de refuerzo, mucho menos combinarla con otra vacuna.

@drhuerta ¿tiene riesgos ponerse una 2da dosis de una vacuna contra Covid después de 12 días de la aplicación de la 1era y estas ser diferente vacuna? — Y O L O ❤ (@LYOO17) October 13, 2021

Hola, Yolo. Doce días de intervalo entre la primera y segunda dosis de una vacuna es un tiempo muy corto, y no creo que tenga sentido tampoco que desees usar otro tipo de vacuna.

Creo que deberías cumplir las indicaciones de uso de la vacuna que usaste como primera dosis.

Pregunta sobre la infección posvacunación

@drhuerta BUENOS DIAS ME DIO COVID19 AL PONERME LA SEGUNDA DOSIS DE LA CHINA ME DIO FUERTE QUE PASA CON ESA VACUNA SE PIERDE ? QUE PECAUSION DE TOMAR DESPUES E ESTO — ana (@anacprimera) October 13, 2021

Excelente pregunta, Ana. Después de casi 10 meses de uso de vacunas en miles de millones de personas, hemos lamentablemente aprendido que —con la aparición de la variante delta— la protección de todas las vacunas contra la enfermedad sintomática se pierde con los meses. Eso es cierto para vacunas de cualquier origen de fabricación.

Felizmente, la protección de todas las vacunas —incluyendo las de fabricación china— contra la enfermedad grave que puede llevar a hospitalización y muerte supera el 90%.

Otras preguntas sobre las vacunas

Dr y sabe sobre uso de Sinopharm para Madres lactantes? Solo encuentro estudios de Pfizer y en el Peru aplican Sinopharm a madres lactantes y no parece haber protocolo o registro. Gracias si puede desvelar mi duda. — cporlles (@cporlles) October 13, 2021

Hola, Cporlles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sí es seguro dar la vacuna de Sinopharm tanto a las mujeres embarazadas como a las mujeres lactantes.

Dr Huerta, la vacuna astrazeneca cuánto de efectividad tiene? Esa es la que han designado para los jóvenes de 18 a 19 años. La Pfizer no es más efectiva? — mariattney (@mariattneygmai1) October 12, 2021

Hola, María, excelente pregunta. La vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad de aproximadamente 93% contra enfermedad grave y posibilidad de hospitalización.

La vacuna de Pfizer tiene aproximadamente el mismo nivel de protección contra la enfermedad grave.

Existe algun comentario por la vacunas verocell ??? — francisco sanchez b (@fcosanchez65) October 10, 2021

Hola, Francisco. Vero Cell no es el nombre de ninguna vacuna. Vero Cell es el nombre de un tipo de cultivo o línea celular que se usa en la fabricación de las vacunas.

Los científicos usan las Vero Cell para probar si la vacuna que están fabricando es eficaz o no para eliminar el virus que están estudiando. Las vacunas chinas CoronaVac del laboratorio Sinovac y Sinopharm usan —entre otras— las Vero Cell para su fabricación e, incluso, las imprimen en las etiquetas de sus productos.

La Organización Mundial de la Salud incluye Vero Cell en el nombre de la vacuna de Sinopharm, y la Agencia Europea de Medicamentos la nombra en la descripción de la vacuna de Sinovac.

Dr que tal, una consulta en esta pandemia sufrí de estrés sin reconocerlo y sentía dificultad para respirar, despues de 1 año lo identifique y ahora estoy mejor ,no se si es temor o es una secuela pero no puedo correr siento que me agitó rápido, algun consejo de su parte, gracias — José Nolasco (@Joseliasng) October 17, 2021

Hola, José. Siento mucho por lo que estás pasando, pero no me dices cómo superaste lo que llamas estrés.

En todo caso, te sugiero visitar a tu médico de cabecera para una evaluación integral y que se determine si tienes algún problema físico que explique tus síntomas.

Si el examen físico es normal, te sugiero ver a un profesional de salud mental.

