(CNN) -- Ya no son solo los adolescentes los que están en las redes sociales. Los niños más pequeños también están entrando a esas aplicaciones y algunos padres no confían en que sus hijos puedan mantenerse a salvo en este contexto.

Cerca de la mitad de los padres con hijos de 10 a 12 años, y el 32% de los padres de niños de 7 a 9 años, reportaron que sus hijos habían utilizado aplicaciones de redes sociales en los primeros seis meses de este año, según la nueva Encuesta Nacional sobre Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott publicada este lunes.

"Continúa el debate sobre cuán pronto es demasiado pronto cuando se trata del uso de aplicaciones sociales y cómo los padres deben supervisarlo", dijo la codirectora de la Encuesta Mott, Sarah Clark, científica investigadora en Pediatría de la Universidad de Michigan, en un comunicado. "Nuestra encuesta examina la frecuencia con la que los preadolescentes y los niños más pequeños utilizan las plataformas sociales y el grado de supervisión que los padres tienen de estas interacciones".

Los hallazgos son "una prueba más de que los niños menores de 13 años están ansiosos por usar las plataformas de las redes sociales, por cualquier motivo: entretenimiento, celebridades, conexión con amigos, o por ser atraídos por el diseño que promueve la participación común en estos sitios", dijo la Dra. Jenny Radesky, profesora asistente de Pediatría Conductual del Desarrollo en el Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan, por correo electrónico. Radesky no participó en la encuesta.

A la hora de decidir qué aplicaciones eran apropiadas para sus hijos, más del 60% de los padres consideraron si las aplicaciones tenían controles para los padres, si eran apropiadas para la edad de sus hijos o si eran necesarias para su escolarización. Entre el 51% y el 66% de los padres utilizaron bloqueos parentales en determinados sitios, la aprobación de los padres para los nuevos contactos, la configuración de la privacidad, los límites de tiempo diarios y un código de acceso para determinados contenidos.

A muchos padres también les preocupa la capacidad de sus hijos para navegar de forma segura por las aplicaciones de las redes sociales. A algunos les preocupaba que sus hijos compartieran información privada sin darse cuenta, que se encontraran con depredadores sexuales, que vieran imágenes o videos subidos de tono o que no fueran capaces de discernir qué información era verdadera o falsa. Según el informe, casi el 50% de los padres con hijos usuarios de las redes sociales no confiaban en que sus hijos fueran capaces de distinguir si otro usuario era un adulto o un niño, lo cual puede ser difícil.

La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet exige a los operadores de aplicaciones y otros servicios en línea que ofrezcan opciones de control parental sobre la divulgación de información privada, según los autores de la encuesta. Sin embargo, el 17% de los padres de niños que utilizan aplicaciones de redes sociales afirmaron que no utilizaban ningún tipo de control parental, por razones tales como la imposibilidad de encontrar la información necesaria para configurarlo, la creencia de que supervisar el uso de las aplicaciones de redes sociales por parte de sus hijos requería demasiado tiempo o la consideración de que era una pérdida de tiempo porque los niños encontraban formas de eludir el control parental.

"Los padres se encuentran en un estado de agotamiento total a estas alturas de la pandemia, por lo que es completamente razonable que sientan una sensación de agobio o inutilidad al intentar seguir el ritmo de las plataformas de redes sociales que cuentan con miles de millones de dólares en ingresos y una enorme capacidad de análisis de datos", afirma Radesky.

Sin embargo, si "los padres permiten que los niños más pequeños participen en las redes sociales, deben asumir la responsabilidad de hacer que el entorno en línea del niño sea lo más seguro posible", dijo Clark, sin importar los inconvenientes. "Si los padres no pueden comprometerse a tomar un papel activo en el uso de las redes sociales de sus hijos, deberían hacer que estos esperen para utilizar estas aplicaciones".

Cómo ayudar a tu hijo a estar seguro en Internet

Los autores escribieron que es posible que el uso de las redes sociales por parte de estos niños incluya versiones o secciones de aplicaciones adaptadas a los niños. Además, algunas aplicaciones creadas específicamente para niños pequeños han intentado limitar los riesgos de seguridad restringiendo funciones como la publicación de fotos o el uso de chats privados, u ofreciendo informes de uso para los padres.

Los padres que estén pensando en dejar que sus hijos utilicen determinadas aplicaciones de redes sociales deben investigarlas primero, aconsejó Clark. "Los padres deben comprobar si el contenido está seleccionado para permitir solo la programación adecuada para los jóvenes o si hay un moderador que elimine el contenido inapropiado", dijo. "También deben utilizar bloqueos parentales o códigos de acceso para ciertos sitios o contenidos".

Para obtener recursos sobre la gestión del uso de las redes sociales por parte de los niños, Radesky recomendó a los padres que visitaran las orientaciones basadas en rangos de edad de Common Sense Media, una organización independiente que proporciona revisiones de expertos, investigaciones y herramientas para ayudar a los padres, educadores y defensores a garantizar el bienestar digital de los niños.

Los padres también pueden consultar la información recopilada por los creadores de la película "Screenagers" e incluida en el blog semanal de la doctora Delaney Ruston, directora de la película, dijo Radesky. Merece la pena seguir el blog para encontrar formas de hablar con los hijos sobre temas polémicos y difíciles de discutir, añadió Radesky.

En cuanto a la forma en que los padres pueden hablar de sus preocupaciones relacionadas con las redes sociales de forma que puedan llegar a sus hijos, Radesky sugirió "hablar de temas de interés periodístico como los llamados Facebook Files. Los niños querrán saber cuándo se están aprovechando de ellos, y esto podría ayudar a estimular una conversación sobre cuándo las empresas tecnológicas están cruzando la raya".

En los casos en que los hijos pequeños de Radesky pueden tener cuentas en las redes sociales, ella les informa con frecuencia sobre si el contenido de la imagen corporal que ven en Internet es inapropiado, explotador o perturbador, dijo.

También hay posibles soluciones para los padres que no están seguros de que sus hijos puedan distinguir entre un adulto y un niño, o entre la verdad y la desinformación. "Anima a los niños a no responder a mensajes directos o publicaciones de personas que no conocen, incluso si esa persona dice ser un niño", dijo Radesky.

Y "gran parte de los contenidos de las redes sociales se agigantan, se filtran o se retocan de alguna manera para conseguir más 'engagement' en el feed de recomendaciones. Enseñar a los niños a tener una dosis saludable de escepticismo cuando miran cualquier feed de recomendaciones es crucial en este momento", dijo Radesky. "Los niños pueden adquirir esas habilidades, pero necesitarán el apoyo de sus padres y profesores".

¿Funciona educar a los niños en la escuela sobre las redes sociales?

La educación funciona, según la encuesta. Según los resultados de la encuesta, los padres cuyos hijos habían recibido indicaciones en sus colegios sobre el uso seguro de las redes sociales tenían más confianza en el criterio de sus hijos en relación con las redes sociales. Esto sugiere que los planes de estudios de alfabetización digital y ciudadanía en la escuela podrían trasladarse a la vida en el hogar o dar pie a conversaciones más fructíferas entre padres e hijos, dijo Radesky.

"También es posible que los niños que tienen la suerte de asistir a escuelas que enseñan ciudadanía digital estén también en barrios de mayor nivel socioeconómico, donde los padres pueden sentir más autoeficacia en torno al manejo de la tecnología", añadió Radesky.

"En mi estudio de 2016 en el que se entrevistó a padres de entornos de bajos ingresos, suburbanos, académicos y de empresas tecnológicas, los dos últimos grupos se sentían mucho mejor capacitados para manejar este tipo de conversaciones complejas y establecer reglas", dijo.

