Así avanza la vacunación contra el covid-19 en América Latina, según Our World In Data

(CNN Español) -- En promedio, el 47,5% de la población mundial está vacunado al menos parcialmente contra el covid-19. Pero solo el 2,7% de las personas en los países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna, según cifras de Our World In Data.

¿Cómo avanza el proceso de vacunación contra el coronavirus en América Latina?

Aquí te presentamos las cifras de Our World In Data con fecha de corte del 17 de octubre (algunos países, como Bolivia, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, entre otros, tienen cifras de fechas de corte anteriores, según los datos disponibles por país para la madrugada del lunes 18 de octubre):

Cuba 85,75%

Chile 83,86%

Uruguay 78,94%

Brasil 73,07%

Costa Rica 68,60%

Argentina 68,36%

Panamá 67,54%

Ecuador 65,45%

El Salvador 65,03%

República Dominicana 57,43%

Colombia 55,47%

Perú 52,89%

México 52,69%

Belice 49,37%

Guyana 46,80%

Surinam 40,69%

Paraguay 39,74%

Bolivia 36,83%

Honduras 34,99%

Venezuela 34,59%

Guatemala 27,66%

Nicaragua 10,03%

Haití 0,60%

A nivel regional, Sudamérica tiene una tasa promedio de vacunación parcial de 64,93% y Norteamérica de 59,55%.

A modo de comparación, en España, el 81,01% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna de covid-19; en Portugal, el 88,28%; y Francia, el 75,16%.

Nota del editor: Our World In Data especifica que su "conjunto de datos de vacunación utiliza las cifras oficiales más recientes de gobiernos y ministerios de salud de todo el mundo. Las estimaciones de población para las métricas per cápita se basan en las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas".

CNN en Español utiliza las cifras agregadas de Our World In Data como fuente general. Algunos países individuales podrían tener cifras más actualizadas que las agregadas por Our World In Data.