¿Qué otras causas provocaron la muerte de Colin Powell? 1:26

(CNN) -- El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, murió el lunes por complicaciones de covid-19. Su familia anunció que estaba completamente vacunado. Tenía 84 años y mieloma múltiple, un cáncer en la sangre.

A los funcionarios de salud les preocupa que los activistas antivacunas aprovechen la muerte de Powell para afirmar que las vacunas no funcionan. Si aún puedes morir después de haber sido vacunado contra el covid-19, ¿cuál es el punto de vacunarse?

¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Lo hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: Cuando vemos que las personas vacunadas mueren de covid-19, ¿cómo explicas que todavía vale la pena vacunarse?

Dra. Leana Wen: Necesitamos comenzar con la ciencia y lo que muestra la investigación. Las vacunas de covid-19 son extraordinariamente efectivas para prevenir enfermedades y, especialmente, enfermedades graves. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) muestran que reducen seis veces la probabilidad de dar positivo por covid-19 y 11 veces la probabilidad de muerte.

Eso significa que si estás vacunado, tienes seis veces menos probabilidades de contraer covid-19 que alguien que no está vacunado. Y tienes 11 veces menos probabilidades de morir de covid-19 en comparación con una persona no vacunada. Eso es realmente excelente.

Sin embargo, las vacunas de covid-19 no protegen al 100%. Ninguna vacuna lo hace, es probable que prácticamente ningún tratamiento médico sea 100% efectivo. Eso no significa que la vacuna no funcione o que no debas recibirla.

CNN: ¿Es más probable que algunas personas tengan resultados graves de covid-19 a pesar de la vacunación?

Wen: Sí, y según lo que he sabido, el general Powell entró en esa categoría. Sabemos que las personas que son mayores y tienen afecciones médicas subyacentes tienen más probabilidades de sufrir enfermedades graves y de morir después de infecciones posvacunación. Quienes corren un riesgo particular son las personas inmunodeprimidas. Tener mieloma múltiple colocaría al general Powell en esta categoría y, además de su edad avanzada, aumentaría el nivel de riesgo.

Ten en cuenta que esta es una de las razones por las que se recomiendan las dosis de refuerzo. En agosto, los funcionarios de salud federales recomendaron que las personas con inmunodepresión moderada o grave, que tenían las vacunas Pfizer o Moderna, recibieran una tercera dosis. Advirtieron que incluso con la dosis adicional, las personas inmunodeprimidas deben tomar precauciones adicionales. Eso es porque esta es una categoría de personas que son particularmente susceptibles a resultados graves.

CNN: Has dicho antes que las vacunas funcionan mejor cuando todos las reciben, ¿verdad?

Wen: Exactamente. Piensa en la vacuna de covid-19 como un muy buen impermeable. Funciona muy bien para protegerte en caso de llovizna. Pero si estás en una tormenta y luego viene un huracán, hay muchas más posibilidades de que te mojes. Eso no significa que tu impermeable esté defectuoso. Significa que hay mal tiempo y que el impermeable por sí solo no siempre puede protegerte.

Si estás cerca de mucho virus, eso aumenta sus posibilidades de infectarse. El problema no es la vacuna, es que hay demasiado virus a tu alrededor.

Por eso la clave es vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Eso reduce la tasa general de infección y termina protegiendo a todo el mundo. Y, si te encuentras en un área con muchos virus, usar una máscara en espacios cerrados con mucha gente agrega un nivel adicional de protección.

Y no olvidemos que también nos vacunamos para proteger a los más vulnerables entre nosotros, que corren el mayor riesgo de sufrir resultados graves.

Un estudio de 13 estados durante seis meses mostró que las personas completamente vacunadas representaron solo el 4% de todas las hospitalizaciones por covid-19.

Las personas no vacunadas tienen 17 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por coronavirus que los adultos completamente vacunados, según ese estudio de los CDC. Aquellos que terminan con casos posvacunación que resultan en hospitalización tienen más probabilidades de ser mayores y tener múltiples afecciones médicas subyacentes, como discutimos.

CNN: ¿Qué otras cosas les dirías a quienes no creen que la vacuna sea efectiva?

Wen: Les pediría que pensaran en otros aspectos de la medicina. Digamos que alguien tiene una enfermedad cardíaca. Existen medicamentos para tratar las enfermedades cardíacas, pero no son 100% efectivos... nada lo es. El hecho de que alguien termine con una exacerbación de su enfermedad y en el hospital no significa que no valga la pena tomar los medicamentos.

O usemos un ejemplo de prevención. Digamos que alguien que lleva una dieta saludable y hace mucho ejercicio todavía termina con presión arterial alta y diabetes. Eso no significa que la dieta y el ejercicio no sean buenos. Simplemente significa que puedes tomar todas las medidas correctas para prevenir una enfermedad, pero a veces aún podrías contraer la enfermedad.

Uno de los principales enigmas de la salud pública es que el trabajo que hacemos tiene que ver con la prevención. Si bien ves el resultado final si falla la prevención, no ves todas las vidas salvadas gracias a la prevención.

Un estudio de modelos apoyado por los Institutos Nacionales de Salud encontró que las vacunas de covid-19 previnieron más de 139.000 muertes en los primeros cinco meses que estuvieron disponibles. Para el 9 de mayo, se habían producido alrededor de 570.000 muertes por covid-19 en Estados Unidos. Sin vacunas, podrían haber ocurrido 709.000 muertes.

La conclusión es que las vacunas funcionan. Reducen la probabilidad de contraer enfermedades y de enfermarse gravemente y morir. No lo son al 100% porque nada lo es.

CNN: ¿Pueden las vacunas también prevenir un resurgimiento del virus este invierno?

Wen: Sí. Es alentador que las cifras de infección por covid-19 estén cayendo de la terrible ola delta que consumió al país este verano. Sin embargo, es posible otra ola de infecciones, especialmente con solo el 57% de la población de EE.UU. completamente vacunado.

Estoy de acuerdo con el Dr. Anthony Fauci, quien dijo este fin de semana que "va a estar dentro de nuestra capacidad evitar que eso suceda... El grado en el que sigamos descendiendo en esa pendiente dependerá de lo bien que lo hagamos para conseguir más personas vacunadas".

En última instancia, la clave para reducir el riesgo de covid-19 para todos, y para poner fin a la pandemia, es que todos nos vacunemos. Esto nos protege a nosotros y a quienes nos rodean.