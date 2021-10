Esta aplicación te permite tomar videos en 3D y hacer hologramas desde tu iPhone

(CNN Business) -- Cuando ves una imagen en 3D de una persona real en un videojuego o como un efecto visual en una película, ese humano virtual generalmente se ha construido a través de un intrincado proceso conocido como "captura volumétrica".

Decenas de cámaras rodean al sujeto y graban un video de 360 grados, capturando sus dimensiones y volumen. Luego, los diferentes puntos de vista se fusionan para crear una imagen 3D digitalizada. Por lo general, el proceso lo llevan a cabo técnicos en un estudio profesional, lo que requiere mucho tiempo y es costoso.

Pero esto podría estar a punto de cambiar, ya que la startup irlandesa Volograms ha puesto el proceso a disposición de cualquier persona con un iPhone a través de su aplicación gratuita Volu. Lanzada en la App Store en septiembre, y próximamente disponible en Android, es la primera aplicación de creación de contenido capaz de convertir videos móviles estándar en realidad aumentada o videos 3D, dice Volograms.

Si bien la cámara del teléfono solo captura video desde un ángulo, la aplicación usa inteligencia artificial para estimar la forma y textura 3D de una persona en áreas que la cámara no ve. Utiliza algoritmos que han sido entrenados en miles de modelos humanos capturados en los estudios profesionales de Vologram. Luego, convierte la imagen en movimiento en un holograma, o lo que la compañía denomina volograma.

Los usuarios pueden entonces jugar con el volograma de manera creativa, encogiendo o agrandando la figura y superponiéndola en cualquier fondo, agregando filtros que cambian la transparencia o el color de la imagen y mezclando realidades agregando un doppelganger (un doble tuyo) virtual a un video estándar.

I have never tried to combine so many "realities" within one shot, and I have to admit: I was rather "confused" 😅. Is this how the #metaverse is going to look like?#virtualreality in @Tvorium #mixedreality with @LIV #hologram in #augmentedreality with @volograms pic.twitter.com/RuLN9IikgN

— Gabriele Romagnoli (@GabRoXR) August 17, 2021