Nueva York (CNN Business) -- Netflix ahora tiene 213,5 millones de suscriptores en todo el mundo, tras agregar 4,4 millones de suscriptores en el tercer trimestre de 2021, informó la compañía este martes.

Ese número superó las expectativas del propio servicio de streaming, así como las de los analistas. La compañía también pronosticó que tendría 222 millones de suscriptores para el próximo trimestre.

Los resultados inmediatamente hicieron subir las acciones de la compañía en hasta un 2% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa antes de volverse negativas al avanzar la noche.

Las ganancias del tercer trimestre de Netflix fueron de US$ 1.400 millones, frente a los US$ 790 millones del trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 16%, a US$ 7.400 millones.

Este no es un trimestre increíble para la compañía, que ha tenido un crecimiento de suscriptores mucho mayor en el pasado. Sin embargo, después de dos trimestres consecutivos lentos, el tercero mostró que Netflix parece estar nuevamente en el camino correcto.

Este reporte llega mientras Netflix lidia con la controversia sobre un especial de comedia de Dave Chappelle, así como durante la creciente popularidad de "El juego del calamar", un drama ficticio de Corea del Sur que ha arrasado en el mundo del streaming desde su debut el 17 de septiembre.

"Netflix es un servicio global, directo al consumidor, que permite a los creadores llegar a un público más amplio y ofrece a nuestros miembros una variedad aún mayor de historias para disfrutar", dijo la compañía en su carta a los inversionistas el martes. "No hay mejor ejemplo de esto que 'El juego del calamar'".

La compañía anunció a principios de este mes que la serie distópica, en la que los concursantes desesperadamente necesitados de dinero participan en una serie de juegos infantiles mortales para ganar premios en efectivo, era "la serie más grande en su lanzamiento".

La compañía dijo el martes que 142 millones de hogares han visto el programa en sus primeras cuatro semanas.

En otra parte del reporte de ganancias, Netflix informó que agregó aproximadamente 70.000 suscriptores en EE.UU. y Canadá, una mejora con respecto a la pérdida del segundo trimestre, pero solo alrededor de 1 millón de suscriptores con respecto a los totales del año pasado en esos países. La compañía todavía tiene alrededor de 74 millones de miembros en EE.UU. y Canadá, pero la región se ha saturado mucho, lo que ha estancado el crecimiento de Netflix allí.

Es por eso que la compañía ha hecho de su expansión global un punto de énfasis. Caso en cuestión: el mayor crecimiento de la compañía en el tercer trimestre se registró en la región de Asia y el Pacífico, que representó aproximadamente la mitad de las ganancias de Netflix.

Dejando atrás sus números y "El juego del calamar", Netflix se encuentra en medio de una tormenta mediática mientras continúa defendiendo el nuevo especial de comedia de Chappelle "The Closer".

El especial ha sido criticado como transfóbico por algunos defensores, artistas y empleados de la comunidad LGBTQ+. Se estrenó a principios de este mes.

Netflix despidió a una de sus empleados por compartir "información confidencial y comercialmente sensible" fuera de la empresa sobre el especial de stand-up. La empleada no identificada fue una de las organizadoras de una próxima huelga de empleados trans de la compañía, según un reporte de The Verge.

Ramishah Maruf contribuyó a esta historia.