(CNN) -- Las autoridades internacionales y del Reino Unido siguen de cerca un sublinaje de la variante delta que está causando un número creciente de infecciones en el Reino Unido.

Este “descendiente” de la variante delta, conocido como AY.4.2, representó un 6% de los casos en la semana del 27 de septiembre --la última semana con datos completos de secuenciación-- y está "en una trayectoria ascendente", según un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

No hay mucha información sobre el sublinaje AY.4.2. Algunos expertos han sugerido que podría ser ligeramente más transmisible que la variante delta original, aunque esto aún no se ha confirmado. Si bien es responsable de un número creciente de infecciones, todavía no está clasificado en el Reino Unido como "variante de preocupación". Actualmente sigue siendo poco frecuente fuera de Gran Bretaña, con un pequeño número de casos registrados en Dinamarca y EE.UU., dijo este martes el experto Francois Balloux al Science Media Center (SMC).

"Como el AY.4.2 sigue teniendo una frecuencia bastante baja, un aumento del 10% de su transmisibilidad podría haber causado apenas un pequeño número de casos adicionales. Por lo tanto, no ha impulsado el reciente aumento del número de casos en el Reino Unido", declaró Balloux, profesor de Biología de Sistemas Computacionales y director del Instituto de Genética de la UCL, al SMC.

Mientras que las nuevas variantes se han superado unas a otras para convertirse en la cepa dominante a nivel mundial en el último año, los expertos afirman que es demasiado pronto para saber si el sublinaje AY.4.2 será significativo. En el Reino Unido, "la variante delta superó rápidamente en cuestión de semanas" a la variante alfa durante el verano, según declaró a CNN Deepti Gurdasani, profesora de Epidemiología de la Universidad Queen Mary de Londres. "Eso no es lo que estamos viendo aquí, observamos una especie de aumento lento en la proporción que sugiere que no es enormemente más transmisible, podría ser ligeramente más transmisible".

Balloux concordó y dijo al SMR que "esta [es] una situación no comparable a la aparición de las variantes alfa y delta, que eran mucho más transmisibles (50% o más) que cualquier cepa en circulación en ese momento. Aquí se trata de un pequeño aumento potencial de la transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia".

El sublinaje AY.4.2 ha llamado la atención de los expertos en salud pública del otro lado del charco. En una serie de tuits el domingo, el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), el Dr. Scott Gottlieb, pidió una "investigación urgente" sobre este subtipo de la variante delta y dijo que era un "recordatorio de que necesitamos sistemas robustos para identificar, caracterizar nuevas variantes".

Sin embargo, la aparición del sublinaje AY.4.2 en Gran Bretaña apunta a lo que los científicos han advertido a lo largo de la pandemia: el aumento de la transmisión puede crear nuevas variantes. El Reino Unido ha tenido la tasa más alta de casos y muertes diarias de covid-19 por millón de personas en Europa Occidental desde que se eliminaron la mayoría de las restricciones de la pandemia en el verano. El martes informó 223 muertes por covid-19, la cifra diaria más alta desde principios de marzo, y los líderes sanitarios están instando al gobierno a restablecer medidas como la obligación de utilizar mascarillas en espacios cerrados para ayudar a aliviar la presión sobre el sistema sanitario.

Todo “el problema con este enfoque de vivir con el virus y permitir entre 30.000 y 50.000 casos al día, que ha sido la tasa de casos del Reino Unido desde [el verano], es que la evolución [del virus] continuará... tenemos que suprimir los casos y suprimir el virus", dijo Gurdasani.