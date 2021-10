¿Por qué los Laundrie no hablaron antes con la policía? 2:07

(CNN) -- Los aparentes restos humanos que las autoridades encontraron el miércoles en un parque de Florida probablemente pertenezcan a Brian Laundrie, dijo el abogado de la familia a CNN.

Las autoridades encontraron una mochila y un cuaderno que creen que pertenecen a Laundrie, de 23 años, cerca de los aparentes restos mientras buscaban en la Reserva Carlton en North Port, dijo el agente especial a cargo del FBI Michael McPherson.

Más de un mes desde su desaparición, McPherson dijo que Laundrie era "una persona de interés en el homicidio de Gabby Petito".

Laundrie no ha sido acusado por la muerte de su prometida, aunque fue acusado de presuntamente usar dos cuentas financieras que no le pertenecían en los días posteriores a su asesinato.

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, le dijo a Chris Cuomo de CNN que "la probabilidad es alta, de que sean los restos de Brian" encontrados por el FBI.

"Es bastante triste, puedes imaginarte como padre, encontrar las pertenencias de tu hijo junto a los restos. Eso tiene que ser desgarrador. Y puedo decirles que están desconsolados", dijo el miércoles.

publicidad

El descubrimiento se produce en medio de una búsqueda exhaustiva de Laundrie mientras las autoridades intentan reconstruir lo que le sucedió a Petito, de 22 años, quien fue encontrada muerta por estrangulamiento después de viajar por el oeste de EE. UU. en una camioneta blanca este verano y luego fue reportada como desaparecida.

Un médico forense llegó a la escena el miércoles y una identificación formal podría llevar un tiempo. Una fuente cercana a la investigación le dijo a CNN que los presuntos restos humanos "parecen haber estado allí por un tiempo".

"De acuerdo con el estado de los restos, puede llevar algún tiempo identificarlos oficialmente. Va a ser un proceso muy completo con el médico forense", dijo la fuente.

Los aparentes restos se encontraron en un área que ha estado bajo el agua hasta hace poco, dijo McPherson, lo que podría hacer que el proceso de identificación tome más tiempo.

Fue "la misma área del parque sobre la que inicialmente informamos a la policía", dijo Bertolino, refiriéndose a una reunión con la policía el 17 de septiembre.

Los padres de Brian Laundrie estaban en la escena cuando se encontraron los restos

Bertolino le dijo a CNN que los padres de Laundrie, Chris y Roberta Laundrie, ayudaron a las fuerzas del orden a encontrar algunos artículos en el parque, que describió como "coincidencia".

Según el abogado, los padres de Laundrie informaron al FBI y al Departamento de Policía de North Port el martes por la noche que querían visitar el parque el miércoles por la mañana para buscar a su hijo.

La policía se reunió con ellos allí y los acompañó de cerca cuando entraron al parque, dijo Bertolino.

"A medida que avanzaban, Chris se aventuró fuera del sendero hacia el bosque. Estaba zigzagueando en diferentes áreas, la policía estaba haciendo lo mismo. Y Roberta Laundrie caminaba por el sendero", dijo Bertolino.

"En algún momento, Chris localiza lo que se llama una bolsa seca. La bolsa seca es una bolsa blanca, tirada en el bosque, digamos 6 metros más o menos fuera del camino".

Bertolino dijo, según Chris Laundrie, que la bolsa seca estaba en algunas zarzas y que no quería levantarla porque quería que la policía la viera. Sin embargo, Bertolino dijo que Laundrie "no pudo encontrar a la policía", porque en ese momento estaban fuera de la vista y no quería dejar la bolsa allí con un reportero de noticias cerca, así que la recogió.

"Se reunió brevemente con la policía, miraron el contenido de la bolsa. En ese momento, los agentes de la ley le mostraron una foto en el teléfono de una mochila que la policía había ubicado también cerca y también a cierta distancia del camino", dijo Bertolino a CNN.

"En ese momento, se notificó a los Laundrie que también había restos cerca de la mochila, y se les pidió que abandonaran la reserva".

Los aparentes restos fueron encontrados "alrededor de 3 a 5 kms dentro de la Reserva Carlton, o a unos 45 minutos a pie" de la entrada en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, dijo el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

Cuando se le preguntó por qué los padres decidieron ir al parque el miércoles, Bertolino dijo que era el primer día que se reabrió al público.

"Los padres habían asumido que los expertos, el FBI y todos los equipos de rastreo que tenían podrían localizar a Brian según la información que les habíamos proporcionado a las áreas y senderos específicos del parque que a Brian le gustaba visitar", dijo Bertolino. "El parque había estado cerrado al público. Realmente no había otra razón para que los Laundrie fueran a buscar a ningún otro lugar".

La joven pareja viajó junta antes de desaparecer

Laundrie ha estado bajo escrutinio público en los últimos meses desde que Petito desapareció en septiembre y fue encontrada muerta más tarde. La familia se había negado a hablar públicamente siguiendo el consejo legal, dijo su abogado.

La joven pareja publicaba regularmente en sus cuentas de redes sociales mientras viajaban por los estados del oeste. Pero esas publicaciones terminaron a fines de agosto, y Laundrie regresó solo el 1 de septiembre a su casa en North Port, donde vivían con sus padres.

La búsqueda nacional de Petito se produjo luego de que su familia reportara su desaparición el 11 de septiembre después de no poder contactarla.

Los restos de Petito fueron encontrados en un National Forest en Wyoming el 19 de septiembre cerca de donde la pareja había sido vista por última vez juntos. El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, dictaminó que su muerte fue un homicidio y dijo que murió por estrangulamiento manual.

Durante la búsqueda de Petito, Laundrie se negó a cooperar con la investigación sobre su paradero y, poco después, él también desapareció. Su familia dijo a los investigadores que creían que había ido a una extensa reserva natural cercana.