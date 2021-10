Alma's Way fue creada por la actriz y escritora Sonia Manzano, quien abrió nuevos caminos como uno de los primeros personajes latinos en la televisión en Estados Unidos en su papel de "María" en Sesame Street. (Foto Sonia Manzano)

(CNN Español) -- La serie animada Alma's Way sigue a Alma Rivera, una niña puertorriqueña, orgullosa y segura de sí misma que vive en el Bronx con su familia entre un grupo diverso de amigos cercanos y miembros de la comunidad.

La serie fue creada por la actriz y escritora Sonia Manzano y explora el pensamiento a la manera de Alma, mientras comparte sus observaciones y sentimientos, los desafíos que se le presentan y habla directamente a los espectadores.

"Alma's Way" es una serie para niños en donde vemos la manera de pensar de Alma en cada episodio. La idea vino directo de PBS que me pidió crear este programa con una niña puertorriqueña, de hecho muchos de los personajes están basados en mi familia o en cosas que me pasaron cuando iba creciendo", afirma la actriz en una videollamada desde Nueva York con Zona Pop CNN.

Añade sobre la importancia de Alma para los niños: "Yo nací en Estados Unidos y nunca vi a alguien que viviera en donde yo vivía o fuera como yo. En ese tiempo, yo solo veía latinos en las películas mexicanas de esa época como Cantinflas o María Félix. Me sentía invisible y con Alma busco que los niños no se sientan como yo me sentí de niña".

Sonia Manzano, 44 años en Sesame Street

Sonia abrió nuevos caminos en la industria de la televisión en Estados Unidos. Fue uno de los primeros personajes latinos en las pantallas norteamericanas con su papel de María en Sesame Street.

"Fueron 44 años que pasaron muy rápidos (risas). Mi personaje de María y yo vivimos muchas cosas al mismo tiempo, desde enamorarme en la vida real, casarme y hasta en el momento en que nació mi hija", asegura la actriz de origen puertorriqueño.

Trabajar y vivir con los personajes de Sesame Street como Big Bird, Cookie Monster o Ernie and Bert ha de haber sido una experiencia inolvidable, pero Sonia tiene a un consentido: "Sin duda alguna, mi favorito era Oscar the Grouch, el gruñón. Siempre estaba de malhumor y, al ser escritora del programa, siempre era más fácil escribir par alguien que siempre estaba de malas".

Zona Pop: ¿Fue difícil interpretar a una latina en la serie a finales de la década de los setenta?

Sonia Manzano: "El problema que yo tenía era que hablaba spanglish. En ese entonces tambiéne staba el actor Raúl Julia y me decía que debía usar palabras reales en español. Me sentía orgullosa de ser New Yorikan (palabra combinada que significa de origen puertorriqueño pero nacida en Nueva York) y pedí ser así. Debemos aceptar nuestras raíces con mucho orgullo".

Lin-Manuel Miranda es parte de Alma's way

Trabajar con Lin-Manuel Miranda hoy en día, es un privilegio para muchos actores. ¿cómo fue la fusión de Manzano con el cantante/actor/escritor? Miranda dio voz a una pequeña oveja llamada Ovejita que solo hablaba español, con la canción en inglés "Mary and a little lamb". Posteriormente dio vida a Freddy Flapman y escribió algunas canciones para el programa

"Lin-Manuel estuvo en Sesame Street en un par de ocasiones prestando su voz y con un personaje real y de ahí lo conocí. Su papá, que es más de mi generación, era muy activo en la comunidad puertorriqueña. Yo le llamé y le dije, oye, ayúdame a conectar con tu hijo y trabajar conmigo. Todos sabemos que con cuatro palabras dice lo que a mí me tomaría usar 30 palabras", afirma Manzano.

"Para Alma's Way, buscaba algo que tuviera hip hop y rap, que mostrara el tren número 6, que va desde el Bronx hasta Puerto Rico y el tema del programa es de su inspiración", concluye la actriz y escritora.

Alma's Way se ve por el momento solo en Estados Unidos por el canal de PBS Kids.