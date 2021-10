Lo que sabemos del incidente de Alec Baldwin con arma de utilería 3:46

(CNN) -- La familia del fallecido actor Brandon Lee ha hablado luego de la noticia de que la directora de fotografía Halyna Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido después de que el actor Alec Baldwin disparara una pistola de utilería en el set de la película "Rust".



Según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, Hutchins, de 42 años, fue declarada muerto por personal médico en el Hospital de la Universidad de Nuevo México el jueves. Souza, de 48 años, fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent para recibir atención.

Alec Baldwin mata por accidente a una mujer y hiere a un hombre al disparar un arma de utilería en el rodaje de “Rust”

Lee, hijo del ícono de las artes marciales Bruce Lee, murió a los 28 años en marzo de 1993, mientras filmaba "The Crow" en Carolina del Norte.

Su nombre comenzó a ser tendencia en Twitter después de que miembros de la comunidad en línea notaron las similitudes en las circunstancias que rodearon su muerte y la de Hutchins.

En una publicación en la página oficial de Twitter de Lee, sus familiares expresaron sus condolencias a la familia de Hutchins e insistieron en que tales tragedias nunca deberían suceder.

publicidad

FOTOS | Imágenes del lugar donde Alec Baldwin mató por accidente a la directora de fotografía de una película e hirió al director

"Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en "Rust"", decía el mensaje de la cuenta, que está a cargo de su hermana, Shannon Lee.

"Nadie debería ser asesinado por un arma en un set de filmación. Punto".

Los Angeles Times informó en ese momento que el actor, que estaba en la cúspide del estrellato cinematográfico con su papel principal en el thriller surrealista, murió por una bala calibre .44 cuando su coprotagonista Michael Massee disparó una pistola de utilería que creía que estaba cargado de salvas.

Tras una investigación, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que no se presentarían cargos penales por la muerte de Lee, y dijo que si bien la negligencia fue un factor, no había evidencia de irregularidades criminales, informó el diario The New York Times en septiembre de 1993.

La madre de Lee, Linda Lee Cadwell, presentó una demanda civil contra el estudio por negligencia, que finalmente se resolvió fuera de los tribunales, informó el diario Los Angeles Times el mes siguiente.

En 2005, Massee, quien murió en 2016 a los 64 años, dijo que la tragedia lo había dejado traumatizado.

"Lo que le pasó a Brandon fue un accidente trágico. Es algo con lo que voy a vivir ... Me tomó un buen tiempo no solo ponerlo en perspectiva, sino poder seguir adelante con mi vida", dijo a Extra TV.

"Es muy personal. Es algo de lo que quiero asegurarme cuando trabajo que nunca se repita. Por lo tanto, soy muy consciente de que las cosas van mal en el set".