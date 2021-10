¿Iría a la cárcel el actor Alec Baldwin? 1:58

(CNN) -- Un asistente de dirección en la filmación de "Rust" fue objeto de quejas sobre seguridad y su comportamiento en el set durante dos producciones en 2019, dijeron a CNN dos personas que trabajaron estrechamente con él.

Las quejas contra el asistente de dirección Dave Halls incluyen un incumplimiento de los protocolos de seguridad para el uso de armas y pirotecnia, el bloqueo de las vías y salidas de incendios, y momentos de comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo.

Halls fue identificado en documentos judiciales como el asistente de dirección que entregó al actor Alec Baldwin un arma de fuego de utilería, que al ser disparada alcanzó a la directora de fotografía Halyna Hutchins con una bala real. Posteriormente, se declaró la muerte de Hutchins en un hospital de Nuevo México.

Quejas contra Dave Halls sobre reuniones de seguridad

Maggie Goll, una fabricante del IATSE Local 44 de utilería y pirotécnica con licencia, dijo en una declaración a CNN que mientras trabajaba en la serie antológica "Into the Dark" de Hulu en febrero y mayo de 2019, Halls no realizó reuniones de seguridad y constantemente no anunció la presencia de un arma de fuego en el set al equipo, como es el protocolo.

"La única razón por la que el equipo se enteró de la presencia de un arma fue porque el asistente del maestro de utilería exigió a Dave que reconociera y anunciara la situación cada día", dice la declaración de Goll.

Añade que el maestro de utilería "anunciaba cada día cuando se requería un arma en la cámara, la disposición de esa arma -si era una réplica de goma/plástico, una que no se disparaba, o una funcional 'fría', pero descargada, permitiendo a cualquiera inspeccionar dicha arma antes de llevarla al set y presentarla a los talentos. (...) El jefe de utilería a menudo amonestaba a Dave por despedir a los actores sin devolver el material de utilería, incluida el arma, o por no hacer anuncios de seguridad".

Emergencia médica en el set

La declaración de Goll también describe un caso en el que una pirotécnica con licencia tuvo una emergencia médica en el set y Halls le pidió que continuara con el rodaje.

"Le dije que eran libres de filmar lo que quisieran, pero que no habría fuego ni chispas, etc., hasta que el médico, el agente de seguridad contra incendios y todos mis compañeros estuvieran a salvo en el set", detalla Goll.

Halls no respondió el sábado por la noche a la petición de CNN de que comentara las acusaciones de Goll contra él.

Más quejas sobre seguridad contra el asistente

Un miembro del equipo que también trabajó en las producciones, pero que pidió que no se le nombrara por temor a represalias, corroboró los relatos de Goll y declaró que, cuando Halls celebraba reuniones de seguridad, estas eran breves y él se mostraba displicente, diciendo que las armas utilizadas serían las mismas que la producción utiliza siempre y cuestionando por qué tenían que celebrar las reuniones en primer lugar.

El miembro del equipo también dijo que Halls se quejó de que un arma fuera "autorizada" (inspeccionada por un profesional autorizado en el set, como un armero) para una escena en la que una actriz apuntaba el arma a su propia cabeza y apretaba el gatillo.

Goll y el otro miembro del equipo contaron a CNN otro caso en el que Halls insistió en seguir rodando en el lugar mientras caía una tormenta, donde las luces eléctricas tocaban el barro, los cables estaban expuestos a la lluvia y los miembros del equipo temían por su seguridad.

Conducta sexual inapropiada

En cuanto a las acusaciones de conducta sexual inapropiada, Goll dijo que no presentó una queja, pero dice que "en mi primer día de vuelta a la serie, otro miembro del equipo me dijo que 'tuviera cuidado' con Dave, diciendo que estaba demasiado familiarizado físicamente con el equipo, a pesar de los muchos rechazos y quejas sobre toques no deseados e innecesarios. Nada demasiado extremo, pero los miembros del equipo de todos los géneros y disposiciones se sentían incómodos por los toques de Dave en sus espaldas, cinturas, hombros, etcétera".

Goll dijo en ese momento que llamó a una línea de seguridad de la producción y se quejó internamente a los productores ejecutivos de Blumhouse Productions en persona. También dijo que informó al Gremio de Directores de América (DGA) sobre las personas que se sentían inseguras.

"Que yo sepa, no se hizo nada después de mis quejas", dice su declaración.

CNN se puso en contacto con Blumhouse Productions y con el DGA para obtener comentarios.

Andy Rose, de CNN, contribuyó a este informe.