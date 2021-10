Los 5 mejores lugares para practicar la natación 1:10

(CNN) -- La alcaldesa de Sydney Clover Moore presentó un ambicioso plan que imagina el legendario puerto de la ciudad como una piscina.

"Nadar en el puerto no es una quimera. Existen ciudades en todo el mundo que están recurriendo a sus activos portuarios naturales en lugar de construir más infraestructuras", escribió Moore en su propuesta, adaptada de un discurso que pronunció en el Festival de Innovación del Agua de Sydney el 18 de octubre.

La oficina de Moore encargó a la firma australiana Andrew Burges Architects (ABA) que reimaginara el aspecto que podría tener el puerto de Sydney si hubiera secciones accesibles para que el público nade.

Su propuesta menciona que tanto el cambio climático como el aumento de la población cambiarán la fisonomía de Sydney en las próximas décadas, y con la escasez de espacios verdes, limpiar el puerto y hacerlo apto para el uso recreativo podría ser una buena manera de dar a los residentes una forma de refrescarse.

Algunos de los lugares que ABA considera adecuados para nadar son el parque Pirrama, en Pyrmont, y el parque Beare, en Elizabeth Bay.

"Esta visión se basa en la mejora de la calidad del agua", añadió Moore. "Algunas partes de nuestro puerto están muy contaminadas y la limpieza de estas vías fluviales para que puedan utilizarse con fines recreativos y para mejorar la biodiversidad requerirá la cooperación de todos los niveles de gobierno".

El plan, que aún es solo una propuesta, se inspira en una iniciativa similar en Copenhague destinada a limpiar las vías navegables de la ciudad y hacerlas más accesibles para la gente común.

Su ambicioso Centro Cultural Waterfront, un homenaje de 5.000 metros cuadrados a la historia portuaria de Copenhague, contará con piscinas públicas interiores y exteriores. El estudio de arquitectura japonés Kengo Kuma & Associates obtuvo el contrato para diseñar el centro. Todavía no se ha anunciado ninguna fecha de apertura.

En 2019, CNN Travel nombró a la capital danesa como la mejor ciudad del mundo para la natación urbana.

Moore es la alcaldesa de la mayor ciudad de Australia desde 2004 y fue la primera mujer elegida para ocupar el cargo.

Nueva Gales del Sur, el estado en el que se encuentra Sydney, tiene el objetivo declarado de reducir a la mitad el uso de combustibles fósiles para 2030.

"Se espera que nuestro plan Net Zero atraiga más de US$ 37.000 millones en inversiones del sector privado a Nueva Gales del Sur, que apoye más de 9.000 puestos de trabajo, que ahorre a los hogares unos US$ 130 en sus facturas de electricidad y que ayude a Nueva Gales del Sur a convertirse en el primer estado australiano con un billón de dólares en 2030", declaró el mes pasado la primera ministra del estado, Gladys Berejiklian.