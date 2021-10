Las graves consecuencias que enfrentaría Facebook 3:35

(CNN) -- El consorcio de los "Facebook papers" está creciendo.

La semana pasada, el número de medios de comunicación estadounidenses con acceso a los documentos internos de Facebook facilitados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) por Frances Haugen ascendía a 17. Esos medios, que incluyen desde CNN a Politico, pasando por The Washington Post y WIRED aceptaron un embargo este lunes por la mañana, por lo que más de 50 artículos salieron el mismo día.

Hay muchos más artículos en preparación, y hay más redacciones que se unen al consorcio. Casey Newton, de Platformer, escribió el lunes por la noche que "una serie de nuevas publicaciones se han unido hoy al consorcio, asegurando otra lluvia de cobertura diseñada para sacarle más jugo".

Una de las nuevas participantes, Shoshana Wodinsky, de Gizmodo, publicó un tuit en el que aludía a su "repentina" incorporación al grupo. También he oído que The Guardian, que faltaba la semana pasada, está ahora a bordo, junto con CNBC y The New York Post. Como informó Ben Smith de The New York Times, las redacciones, que compiten pero se coordinan, se mantienen en contacto a través de Slack.

Otro de los miembros, The Associated Press, tiene una práctica explicación del acuerdo aquí. "Cada miembro del consorcio ha realizado su propio informe independiente sobre el contenido del documento y su importancia", dice el cable. "Cada miembro también tuvo la oportunidad de asistir a reuniones informativas del grupo para obtener información y contexto sobre los documentos".

Los documentos seguirán fluyendo durante semanas

Los "Facebook papers" no son una historia de uno o dos días. Los periodistas y editores esperan recibir más documentos durante al menos las próximas dos semanas.

Recuerda que todo esto se basa en lo que Haugen presentó a la SEC. Se están compartiendo versiones redactadas de los documentos con miembros del Congreso y miembros de los medios de comunicación de forma continua. "Ese proceso continúa mientras el equipo legal de Haugen pasa por el proceso de redactar los archivos de la SEC", por ejemplo, eliminando los nombres de los usuarios de Facebook, explicó The AP.

Newton dijo en su boletín de este lunes por la noche que sigue "recibiendo nuevos documentos cada día de la semana", y añadió: "Los documentos llegan sin ningún tipo de organización o tema". Agregó que "es extraordinario poder leer estos documentos y aprender más sobre la empresa", pero también reconoció que el ritmo de entregas sirve a los intereses de Haugen.

El que haya audiencia para el flujo de información a cuentagotas está por verse. Durante un chat de audio en directo con Newton y otros periodistas en Twitter este lunes por la noche, el veterano periodista de tecnología Steven Levy predijo que los editores y los lectores se cansarán de las historias en poco tiempo.

Laura McGann, exeditora de Vox y Politico, comentó en un tuit que "las revelaciones de Facebook son un buen ejemplo de cómo siempre será más atractivo sacar algo a la luz para los medios de comunicación y la audiencia que la misma historia que era evidentemente cierta todo el tiempo: vimos con nuestros propios ojos que Facebook impulsa contenidos que exasperan a la gente".