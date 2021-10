Joven seguidor de Trump es acusado por homicidio 3:32

(CNN) -- Los hombres a los que Kyle Rittenhouse disparó en agosto de 2020 podrían ser potencialmente referidos en su juicio como "alborotadores" o "saqueadores", dijo un juez de Wisconsin el lunes al reiterar su opinión de que los abogados no deben usar la palabra "víctima".

Los abogados defensores sostienen que el joven actuó en defensa propia cuando mató a tiros a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin.

Los manifestantes fueron baleados durante una protesta por el tiroteo de la policía contra un hombre negro. Rittenhouse estaba entre los civiles armados que dijeron que estaban ahí para proteger los negocios después de noches de incendios y saqueos.

"Dejemos que la evidencia muestre lo que tiene que mostrar, que alguna o una de estas personas estuvieron involucradas en incendios, disturbios o saqueos, entonces no voy a decirle a la defensa que no pueden llamarlos así", dijo Bruce Schroeder, juez de circuito del condado de Kenosha, durante la audiencia previa al juicio.

Schroeder tiene una antigua norma de no permitir que los fiscales se refieran a las personas como "víctimas" en el juicio.

publicidad

Rittenhouse está acusado de homicidio grave relacionado con el tiroteo y asesinato de Anthony M. Huber y Joseph Rosenbaum, y de intento de homicidio grave por supuestamente herir a Gaige Grosskreutz durante las protestas que siguieron al tiroteo policial de Jacob Blake en agosto de 2020.

Rittenhouse, que tenía 17 años en ese momento, también está acusado de posesión de un arma peligrosa cuando era menor de 18 años, un delito menor, según los registros judiciales.

Él se ha declarado inocente.

Joven seguidor de Trump es acusado por homicidio 3:32

El debate del lunes sobre el uso de términos en la corte podría presagiar procedimientos contenciosos cuando comience el juicio del adolescente acusado en el tiroteo mortal que se desarrolló durante un verano de protestas contra la injusticia racial en todo el país.

El lunes, el equipo legal y los fiscales de Rittenhouse asistieron a una audiencia previa al juicio para revisar los asuntos pendientes antes de que comience la selección del jurado el 1 de noviembre.

La conversación giró en torno a si los abogados defensores podrían referirse a Huber, Rosenbaum y Grosskreutz como pirómanos, alborotadores o saqueadores debido a su presunto comportamiento durante las caóticas y feroces manifestaciones.

"No creo que esté inclinado a la moderación previa", afirmó Schroeder.

Pero el asistente del fiscal de distrito Thomas Binger argumentó que el juez establecía un "doble estándar" debido a su regla sobre referirse a las personas como "víctimas" en el juicio.

"Si tuviera que contar la cantidad de veces que me ha advertido que no llame a alguien víctima durante un juicio, serían miles", dijo Binger.

"La palabra 'víctima' es una palabra cargada, cargada. Y creo que 'presunta víctima' es un primo", indicó Schroeder.

Pero Binger no estuvo de acuerdo y le dijo al juez: "Creo que es exactamente el mismo problema. Los términos que identifico aquí, como "alborotadores ", "saqueadores", "pirómanos", están tan cargados, si no más, que el término 'víctima'".

El debate sobre las etiquetas y cómo pueden crear una impresión en el jurado sobre los que están en el centro o en el juicio llega al corazón del argumento de la defensa de que Rittenhouse abrió fuego esa noche para protegerse.

La analista legal de CNN, Areva Martin, calificó la decisión del juez de "incomprensible".

"Incluso si estas personas a las que dispararon estuvieron involucradas en disturbios y saqueos, la evidencia, lo que escuchamos hasta la fecha, es que [Rittenhouse] no sabía eso", dijo a CNN el miércoles.

"No tenía esa información cuando apretó el gatillo y disparó a estos tres individuos, matando a dos. Así que su estado mental es el que está siendo juzgado. Y el hecho de que no supiera que estaban involucrados en esta actividad hace... esa evidencia irrelevante".

Martin dijo que "alborotador" y "saqueador" eran términos "cargados" y "peyorativos" que sugerían que las víctimas "merecen lo que tienen. Merecen ser fusilados e incluso merecer la muerte".

Con su decisión, dijo Martin, el juez "definitivamente está señalando algo a estos miembros del jurado" y parecía estar "inclinado a apoyar a la defensa".

Mueren dos personas durante protestas en Kenosha 1:05

Disparos en medio de una escena caótica

Numerosos videos tomados durante las protestas muestran a Rittenhouse, con una camiseta verde, una gorra de béisbol al revés y portando un rifle estilo AR-15, caminando por las calles de la ciudad con un grupo de hombres armados.

Según la denuncia penal contra Rittenhouse, que se basa en videos y relatos de testigos, la situación se volvió mortal después de que el adolescente se peleara con los manifestantes cerca de un concesionario de automóviles. Supuestamente le disparó a Rosenbaum, un manifestante desarmado de 36 años, después de que Rosenbaum le arrojara un objeto que parecía ser una bolsa de plástico y falló.

Mientras Rosenbaum yacía en el suelo, dice la denuncia, Rittenhouse se escapó mientras llamaba a un amigo y les decía: "Acabo de matar a alguien".

Fue perseguido por manifestantes y luego tropezó y cayó al suelo.

Mientras estaba en el suelo, Rittenhouse le disparó a Huber, quien pareció golpearlo con una patineta, según la denuncia, y luego le disparó en el brazo derecho a un tercer manifestante que se le acercaba, Grosskreutz.

Grosskreutz sostenía una pistola, pero tenía las manos en alto, dice la denuncia.

Después del tiroteo, Rittenhouse pasó junto a la policía con las manos en alto, muestran los videos de los espectadores, y se entregó a su departamento de policía local la mañana después del tiroteo.

Binger, el fiscal, argumentó el lunes que cualquier comportamiento que Rosenbaum, Huber o Grosskreutz pudieran haber realizado durante esa noche que pudiera llevar al jurado a creer que fueron pirómanos, alborotadores o saqueadores no fue presenciado por Rittenhouse y no debería ser parte de su defensa.

"No puede argumentar en defensa propia contra cosas de las que no está al tanto", dijo Binger. "Estos otros actos están estrictamente diseñados para atacar la reputación de estas personas, está diseñado para pintarlos de la peor manera posible para perjudicarlos. Dos de ellos no pueden defenderse... porque el acusado los mató. Y es indebidamente perjudicial para el jurado que se le informe sobre cualquiera de esas cosas".

Pero un abogado defensor dijo que los tiroteos deben sopesarse con el contexto más amplio de lo que estaba sucediendo esa noche.

"Toda esa anarquía, todos los hechos y circunstancias que rodean lo que está sucediendo, es relevante en términos de la conducta de Kyle Rittenhouse. Creo que es imposible decir que no lo es".

Casey Tolan, Ray Sanchez, Omar Jimenez y Faith Karimi de CNN contribuyeron a este reporte.