(CNN Español) -- En agosto 2020, Kyle Rittenhouse, de entonces 17 años, deambulaba por las calles oscuras de Kenosha portando una gorra de béisbol puesta al revés, una camiseta verde y un fusil largo.

Esa noche, manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Wisconsin para exigir justicia después de que un policía le disparara siete veces en la espalda a Jacob Blake mientras sus hijos miraban desde su automóvil. Mientras el hombre negro de 29 años luchaba por su vida en el hospital, la gente marchó en las calles durante tres días.

En ocasiones, manifestantes y civiles armados se enfrentaron, pero la noche del 25 de agosto las cosas dieron un giro mortal.

El adolescente se peleó con los manifestantes cerca de un concesionario de automóviles y abrió fuego presuntamente matando a dos personas e hiriendo a una tercera, según una denuncia penal.

Rittenhouse está acusado de homicidio grave relacionado con el tiroteo y asesinato de Anthony M. Huber y Joseph Rosenbaum, y de intento de homicidio grave por supuestamente herir a Gaige Grosskreutz. También está acusado de posesión de un arma peligrosa cuando era menor de 18 años, un delito menor, según los registros judiciales.

Él se ha declarado inocente.

Esto fue lo que pasó durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, y todo lo que tienes que saber previo al juicio.

Cómo ocurrió la confrontación mortal

Alrededor de las 11:45 p.m. del 25 de agosto de 2020 —horas después del toque de queda de las 8:00 p.m.— Rittenhouse caminaba por las calles cerca del concesionario de automóviles sosteniendo lo que los investigadores determinaron más tarde que era "un rifle Smith & Wesson AR-15 estilo .223", según la denuncia penal.

Las cuentas de las redes sociales que se cree le pertenecen muestran a un joven blanco con afinidad por las armas que apoya a "Blue Lives Matter" y al expresidente Donald Trump. Un video publicado en una cuenta de Snapchat que se cree que le pertenece lo colocó en el lugar de las protestas. Los clips muestran unos segundos del punto de vista de alguien que lleva un rifle largo y los anuncios de la policía se pueden escuchar por los altavoces.

En esas manifestaciones, dice la denuncia, Rittenhouse se enfrentó a un grupo de personas reunidas cerca del concesionario de automóviles por razones no especificadas. Rosenbaum estaba desarmado y le arrojó un objeto que parecía ser una bolsa de plástico y falló, según la denuncia.

Rosenbaum y el sospechoso cruzaron el estacionamiento y parecían estar muy cerca cuando de repente sonaron fuertes estallidos y Rosenbaum cayó al suelo, según la denuncia.

Mientras Rosenbaum yacía en el suelo, el sospechoso hizo una llamada y dijo: "Acabo de matar a alguien" mientras se escapaba, alega la denuncia. Su amigo recibió una llamada suya a las 11:46 p.m. diciendo que le disparó a alguien, dice un investigador en la denuncia.

Rittenhouse fue perseguido por manifestantes, luego tropezó y cayó al suelo. Mientras yacía en el suelo, una segunda persona identificada como Huber se le acercó con una patineta en la mano derecha, dice la denuncia.

"Cuando Huber alcanza al acusado, parece que está alcanzando el arma del acusado con la mano izquierda cuando la patineta hace contacto con el hombro izquierdo del acusado... El acusado rueda hacia su lado izquierdo y Huber parece estar tratando de agarrarlo. El arma apunta al cuerpo de Huber. El acusado luego dispara una ronda... Huber se tambalea, da varios pasos y luego se derrumba en el suelo", dice la denuncia.

Luego le disparó en el brazo derecho a un tercer manifestante que se le acercaba, Grosskreutz. Grosskreutz sostenía una pistola, pero tenía las manos en alto, dice la denuncia.

Rittenhouse abandonó la escena poco después de los tiroteos del 25 de agosto y regresó a su casa en Antioch, Illinois, donde fue arrestado al día siguiente.

La defensa sostiene que actuó en defensa propia

Los abogados defensores sostienen que Rittenhouse actuó en defensa propia cuando mató a tiros a los dos manifestantes.

Durante una entrevista telefónica con The Washington Post, Rittenhouse indicó que fue a Kenosha el 24 de agosto por su trabajo como salvavidas, y la noche siguiente, mientras continuaban las protestas, Rittenhouse y su amigo Dominick Black se armaron y fueron al centro para ayudar a otro amigo a proteger un concesionario de autos usados y brindar asistencia médica a las personas que presentaban heridas leves.

"Iba a un lugar donde la gente tenía armas y Dios no lo quisiera, alguien trajo un arma y decidió dispararme. Quería estar protegido y terminé teniendo que protegerme", dijo Rittenhouse al Post.

Rittenhouse le dijo al Post que no forma parte de ningún grupo armado, pero que se unió a otros hombres y mujeres armadas, a quienes llamó "extraños" que también estaban presentes, para ayudar a proteger la propiedad.

Cuando el Post le preguntó si lamentaba tener un arma esa noche, dijo que no.

"No, no me arrepiento. Siento que tenía que protegerme. Habría muerto esa noche si no lo hubiera hecho", dijo.

Cómo se ha desarrollado el caso

El 30 de octubre Rittenhouse fue extraditado de Illinois a Wisconsin. La semana siguiente, su fianza se fijó en US$2 millones debido a que el tribunal lo consideró en "riesgo de fuga", según el comisionado del condado de Kenosha, Loren Keating.

Rittenhouse fue liberado el 20 de noviembre después de que Lin Wood, presidente y CEO de #FightBack, pagara la fianza de US$ 2 millones, según el Departamento del Sheriff del condado Kenosha.

Wood dijo en un tuit —que actualmente no está disponible— que Mike Lindell, director ejecutivo de My Pillow, Inc., y otros ayudaron a recaudar los fondos necesarios para Rittenhouse.

El 3 de diciembre, Rittenhouse asistió a una audiencia preliminar de forma remota a través de una videoconferencia con Mark Richards, su abogado. Richards acusó a los fiscales durante la audiencia de presentar "una visión parcial y forzada" de los acontecimientos de esa noche. El tribunal determinó que Rittenhouse sería juzgado.

En una lectura de cargos el 5 de enero, Rittenhouse se declaró inocente de dos delitos graves de homicidio y un delito grave de intento de homicidio, entre otros cargos.

Su juicio está programado para comenzar el 1 de noviembre.

Juez podría permitir que los hombres a los que disparó sean llamados "agitadores" o "saqueadores"

El lunes, el equipo legal y los fiscales de Rittenhouse asistieron a una audiencia previa al juicio para revisar los asuntos pendientes antes de que comience la selección del jurado el 1 de noviembre.

La conversación giró en torno a si los abogados defensores podrían referirse a Huber, Rosenbaum y Grosskreutz como "pirómanos", "agitadores" o "saqueadores" debido a su presunto comportamiento durante las caóticas y feroces manifestaciones.

"Dejemos que la evidencia muestre lo que tiene que mostrar, que alguna o una de estas personas estuvieron involucradas en incendios, disturbios o saqueos, entonces no voy a decirle a la defensa que no pueden llamarlos así", dijo en la audiencia Bruce Schroeder, juez de circuito del condado de Kenosha.

Schroeder tiene una antigua norma de no permitir que los fiscales se refieran a las personas como "víctimas" en el juicio.

Sus declaraciones generaron posiciones encontradas.

¿Qué sabemos de Kyle Rittenhouse?

El adolescente de 18 años de Antioch, Illinois, es un exmiembro de un programa de cadetes de la policía juvenil con afinidad por las armas, según la policía y sus perfiles en redes sociales.

En Grayslake, Illinois, el jefe de policía Phillip L. Perlini dijo que el sospechoso del tiroteo era un ex Cadete de Seguridad Pública. El programa ofrece a los jóvenes la oportunidad de explorar carreras en la aplicación de la ley. Debido a la edad de la persona y la ley estatal, el jefe dijo que el departamento no podía comentar más.

Las cuentas de las redes sociales que se cree pertenecen al sospechoso retratan a un joven blanco con afinidad por las armas que apoya a "Blue Lives Matter" y al expresidente Donald Trump.

Faith Karimi, Amir Vera, Nicole Chavez, Christina Maxouris, Paul P. Murphy, Raja Razek, Brad Parks y Kay Jones de CNN contribuyeron a este reporte.