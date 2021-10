5 cosas: policía halla a 3 menores abandonados en Texas 2:58

(CNN) -- La causa de la muerte del niño cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en un departamento en Houston fue "violencia homicida con múltiples lesiones por fuerza contundente", según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris.

La madre y su novio fueron acusados luego de que las autoridades encontraron a tres hermanos pequeños abandonados en la casa junto con el cuerpo de su hermano, dijo la policía el martes.

Brian W. Coulter, de 31 años, fue acusado de homicidio por la muerte de un niño de 8 años que falleció en 2020, dijo el sheriff del condado Harris, Ed Gonzalez, en un tuit.

Los agentes hicieron el horrible descubrimiento el domingo cuando encontraron a tres niños, de 15, 9 y 7 años, y el cuerpo de un cuarto niño. Lo primero que querían comer eran donas, dijeron las autoridades.

Gonzalez lo calificó el miércoles como un "caso de abandono infantil espantoso" que "parecía demasiado horrible para ser real".

Se cree que el niño de 8 años murió alrededor del Día de Acción de Gracias, dijo el sargento Dennis Wolford, investigador principal de la unidad de homicidios del sheriff, en una conferencia de prensa.

La madre, Gloria Y. Williams, de 35 años, fue acusada de herir a un niño por omisión y alteración de pruebas relacionadas con un cadáver humano, dijo Gonzalez.

La fianza para Coulter se fijó en US$ 1 millón y para Williams en US$ 350.000 y ambos permanecen bajo custodia, según documentos judiciales en línea.

Los esfuerzos de CNN para averiguar si alguno tiene un abogado no tuvieron éxito el miércoles.

El testimonio de los vecinos

En un comunicado de prensa, dicen que el joven de 15 años llamó a las autoridades y dijo que sus padres no habían vivido en el departamento durante varios meses. Les dijo que los restos óseos en la habitación contigua a la de ellos eran los de su hermano de nueve años, quien según dijo había muerto un año antes.

"Parece que estuvieron allí mientras el cuerpo se estaba deteriorando”, dijo Gonzalez.

Los vecinos le dijeron a KTRK, afiliada de CNN, que el chico de 15 años dependía de ellos para alimentarse.

Una de ellas, Erica Chapman, le dijo a KTRK que ella comenzó a darle comida hace seis meses después de notar que la madre rara vez estaba allí.

"Ella venía y se estacionaba, y él bajaba corriendo y tomaba fideos, bebidas y papas fritas y volvía corriendo", dijo Chapman.

La madre dejaba la comida o se la entregaba de forma rutinaria, dijo Gonzalez.

Otro vecino dijo que el joven de 15 años llamó a su puerta y pidió usar un cargador, "y construimos un vínculo desde allí", dijo Trevor Thompson a KTRK.

"Empecé a ofrecerle comida porque sabía que necesitaba algo más que un cargador", dijo Thompson.

"Unas cuantas veces noté que las luces no estaban encendidas y el piso de arriba estaba silencioso, así que pensé que había problemas porque los padres no habían estado allí por un tiempo", dijo Thompson.

Ambos vecinos dijeron que no sabían que había otros niños y no llamaron a las autoridades "porque no entendían la magnitud de la situación", según KTRK.

Los niños estaban muy delgados y dijeron que tenían hambre, y lo primero que querían comer eran donas, dijo Wolford.

El departamento estaba en "condiciones deplorables", dijo Gonzalez. No había muebles ni ropa de cama ni mantas, la alfombra estaba sucia, dijo, y había cucarachas y moscas en el departamento.

Cuando se le preguntó por qué los niños no llamaron a la policía antes, Wolford dijo que tenían "miedo absoluto". El niño de 9 años tenía una lesión en la mandíbula que se cree que fue causada hace unas semanas por Coulter, dijo Wolford.

El niño necesitará cirugía, y eso sucederá pronto, dijo.

La madre y su novio vivían en un departamento separado, dijo Gonzalez, pero aún no se conoce el estado de ese departamento.

Gonzalez dijo que parecía que el joven de 15 años había estado cuidando a sus hermanos menores lo mejor que pudo.

"Parece que básicamente se estaban cuidando los unos a los otros", dijo González, y agregó que los niños vivían en "condiciones bastante deplorables".