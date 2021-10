(CNN) -- "Soy una cazadora, y creo que tu deberías ser cazada". Eso dijo una mujer en un mensaje de voz enviado a la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, en septiembre. "Nunca volverás a estar a salvo en Arizona".

O está el hombre que escupió: "¡Muere perra, muere! ¡Muere perra, muere!" repetidamente en el teléfono, en otro de varias docenas de mensajes de voz amenazantes y enojados dirigidos a la secretaria de Estado demócrata y compartidos exclusivamente con CNN por su oficina.

Los funcionarios y asistentes de las oficinas de la secretaria de Estado en Arizona y otros estados que fueron blanco del expresidente Donald Trump en su ataque a los resultados de las elecciones del año pasado le dijeron a CNN que vivían en un terror constante: observar con nerviosismo a las personas que los rodeaban en los eventos, revisar sus espejos retrovisores los coches que los siguen a casa y se sientan en la noche preguntándose qué pasará después.

Las fuerzas del orden nunca han tenido que pensar mucho en proteger a los secretarios de Estado, y mucho menos en asignar cientos de miles de dólares en seguridad, rastreo y seguimiento. Sus trabajos solían ser mundanos, aburridos y burocráticos.

Se trata de pequeñas oficinas en un puñado de estados con un enorme poder en la administración de elecciones, desde el envío de boletas electorales hasta la supervisión de las máquinas de votación y el seguimiento de los votos contados.

publicidad

Ninguno estaba preparado para ser atacado públicamente. No tienen los presupuestos para monitorear las amenazas y, ciertamente, no para proteger repentinamente a los funcionarios que nunca antes tuvieron que ser protegidos.

No existían sistemas a nivel estatal o federal para respaldarlos, y el Departamento de Justicia admite que el gobierno federal aún no tiene la infraestructura para manejar la situación.

Los miembros del personal en las oficinas dicen que lidian con un trauma emocional y psicológico a largo plazo después de un año de amenazas constantes, en persona y virtualmente, a los secretarios y a ellos mismos.

"Bullet (bala)", decía la respuesta de un tuit a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, una demócrata, en septiembre. "Esa es una palabra de seis letras para ti."

Un correo electrónico enviado a su oficina durante el verano decía: "Estoy realmente ansioso de ver tu cara morada después de que te hayan ahorcado".

Cuando CNN le preguntó la semana pasada si se siente segura en su trabajo y en su día a día, Griswold hizo una pausa de casi 30 segundos antes de responder.

"Me tomo estas amenazas muy en serio", dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. "Se está volviendo absolutamente peor", agregó.

Las amenazas provienen de sus estados de origen y de todo el país. Pocos parecen estar coordinados u organizados y, en cambio, a menudo son impulsados ​​por reacciones momentáneas y enojadas a una noticia o publicación en las redes sociales. Pero algunos se vuelven muy específicos, citando detalles y detalles que hacen que las secretarias y su personal se apresuren a denunciarlos a las autoridades.

La mayoría anticipa que las amenazas aumentarán a partir del próximo año, con los republicanos en todo el país haciendo de las conspiraciones de las dudas electorales un pilar central de sus campañas, y con muchos de estos secretarios de estado listos para la reelección en contiendas que ya están generando más atención que nunca, con la expectativa de que serán la primera línea de potencialmente intentar revertir las próximas elecciones presidenciales.

Pero el problema de Griswold fue, irónicamente, resumido en uno de los tuits que su oficina ha rastreado: "Su equipo de seguridad es demasiado delgado e incompetente para protegerla. Este mundo es impredecible en estos días... cualquier cosa le puede pasar a cualquiera". Terminó con un emoji encogiéndose de hombros.

La vulnerabilidad de Griswold es mayor de lo que esa persona imaginaba: por ahora, ha tenido que contratar seguridad privada, y solo para eventos oficiales, exprimiendo el dinero de su pequeño presupuesto de oficina. Con todo lo que ha estado viniendo hacia ella, eso es lo que tiene.

Poca protección

Griswold le dijo al gobernador Jared Polis, un compañero demócrata, que necesita más protección. Pero hasta ahora, el estado no ha asignado recursos para ello. La policía estatal protegió a Griswold durante dos semanas, luego se detuvo y archivó una investigación sobre las amenazas. La oficina del gobernador y la policía estatal no respondieron a las solicitudes de comentarios. Una junta de ética estatal denegó su solicitud de recaudar fondos externos para la seguridad, argumentando que esto podría llevar a una mezcla inadecuada de actividades políticas y gubernamentales.

La policía estatal, según Neil Reiff, de la Asociación Democrática de Secretarios de Estado, no ha brindado seguridad a Griswold porque las amenazas no han alcanzado el umbral para el apoyo de la policía estatal.

Mientras tanto, Griswold se mueve entre la frustración y el miedo, preguntando por qué su gobierno estatal y otros, así como las autoridades federales, no se están moviendo más rápidamente para abordar las amenazas que, según ella, son particularmente intensas para ella y sus colegas femeninas en los estados que fueron campo de batalla en 2020.

Constantemente nerviosa, ha tratado de mantener un horario normal en su trabajo, en la actividad política y en su vida personal. Todos los días toma decisiones sobre cuánto y qué puede hacer.

"Cuando estoy en el centro de una conspiración nacional de QAnon y las mismas personas que han asaltado el Capitolio me están amenazando, es muy preocupante. Cuando alguien dice que sabe dónde vivo y que debería temer por mi vida, tomo eso como una amenaza y creo que el estado de Colorado también debería hacerlo", afirmó Griswold.

La situación empeoró tanto para Jocelyn Benson, secretaria de estado demócrata de Michigan, que durante los períodos en que las amenazas en su contra se dispararon y se volvieron específicas, recibió protección policial periódica las 24 horas. Pero cuando esa seguridad disminuyó, las amenazas continuaron.

Benson hizo que decenas de personas aparecieran afuera de su casa en diciembre pasado mientras ella se sentaba adentro con su esposo y su hijo pequeño, al teléfono con el fiscal general de Michigan, que estaba tratando de obtener una respuesta policial. Al final, las autoridades tardaron 45 minutos en llegar a la escena.

Esta se ha convertido en su vida. "Crea un aire de aprensión donde quiera que vayas y sobre todo lo que haces. Siempre estás mirando hacia atrás y por encima del hombro", dijo.

Cuando se le preguntó si se siente segura, Benson dijo: "A veces". Y eso se debe principalmente a que ha pasado un año desde la última elección y un año hasta la próxima. Indicó que está preocupada porque no ha habido más arrestos. "La falta de responsabilidad significa una cosa: tenemos que anticipar que continuará, y luego, a medida que nos acercamos a las elecciones del próximo año y 2024, creo que simplemente continuará aumentando, a menos que haya consecuencias reales".

"No me sentía cómoda paseando al perro por la calle"

Kathy Boockvar, una demócrata que fue secretaria de Estado de Pensilvania hasta febrero, recibió protección que comenzó la semana antes de las elecciones en noviembre pasado, a instancias de su personal y la policía del capitolio estatal. Pero las amenazas en su contra aumentaron significativamente después de que certificó la elección de Joe Biden a finales de ese mes, cuando Trump y sus aliados intentaron hacer de Pensilvania el primer campo de batalla importante para sus mentiras electorales.

Las protestas contra Boockvar se anunciaron en el sitio web de redes sociales de derecha Parler. "Maldita pe*** torcida. Estás acabada", dijo un hombre que le dejó a Boockvar un mensaje de voz que se compartió con CNN.

Boockvar y su esposo se sintieron inseguros en casa y decidieron quedarse en otro lugar. Varias jurisdicciones policiales estuvieron involucradas para ayudar a brindar protección a Boockvar mientras continuaban las amenazas, comentó.

"No me sentía cómoda paseando al perro por la calle", le dijo a CNN. Boockvar renunció por razones no relacionadas con las elecciones, y aunque las amenazas en su mayoría disminuyeron en los meses posteriores, no han desaparecido por completo: las amenazas en su contra siguen apareciendo ocasionalmente.

Las amenazas no son solo para los demócratas o las mujeres. Brad Raffensperger, el secretario de estado republicano en Georgia a quien Trump ha presionado en privado y señalado públicamente por no anular los resultados electorales a su favor, ha sido inundado de amenazas desde las elecciones de noviembre, incluidas las dirigidas a su esposa y familia.

Raffensperger le dijo a CNN que está frustrado con los funcionarios electos aliados de Trump que han seguido difundiendo las mentiras del expresidente sobre el robo de las elecciones, mentiras que llevan a los simpatizantes de Trump a dirigir su ira hacia funcionarios como Raffensperger.

Trump ha respaldado a la representante republicana Jody Hice, quien ha defendido sus afirmaciones infundadas de fraude electoral, contra Raffensperger en las primarias del próximo año.

“Algunas personas han comentado que 'viene con el territorio'. Lo encuentro más allá de los límietes", dijo Raffensperger. "De lo que estás hablando no es solo de mí, sino también de mi esposa, mi nuera, mi familia".

Raffensperger dijo que ha visto más acciones recientemente por parte de las fuerzas del orden en respuesta a las amenazas a los trabajadores electorales. Le dijeron que el FBI había llamado a las puertas de personas en Alabama y el Medio Oeste como parte de las investigaciones sobre quienes le habían enviado amenazas. Un portavoz de la oficina de campo del FBI en Atlanta se negó a comentar sobre cualquier investigación sobre amenazas contra Raffensperger.

Sin embargo, nadie ha sido arrestado en relación con las amenazas hechas contra Raffensperger.

Varios otros funcionarios rechazaron las solicitudes para hablar sobre sus experiencias, y le dijeron a CNN a través de representantes que los equipos de seguridad les habían aconsejado que no se arriesgaran a llamar más la atención sobre sus vulnerabilidades o que estaban demasiado conmovidos por las experiencias para discutir lo que han pasado en público.

Dudas entre los estadounidenses por elecciones de 2020 1:17

Muchos han tenido que depender de la supervisión de amenazas improvisada por su cuenta. En Colorado y California, por ejemplo, la secretaría de las oficinas de Estado ya había estado siguiendo las conversaciones sobre los ataques a la infraestructura electoral en la web oscura.

Ahora, eso se ha ampliado para incluir la siguiente charla sobre amenazas a la seguridad de los propios funcionarios. Pero sin fondos para hacer esto, los empleados sin capacitación en seguridad lo hacen a tiempo parcial, con la esperanza de captar lo que pueden y evaluarlo adecuadamente cuándo lo hacen.

Un reconocimiento de que la respuesta ha sido inadecuada

El Departamento de Justicia lanzó un nuevo grupo de trabajo este verano para abordar el aumento de las amenazas a los funcionarios electorales. Pero existe la preocupación de que no esté preparado para hacer lo suficiente.

John Keller, jefe del grupo de trabajo y subdirector principal de la Sección de Integridad Pública del departamento, dijo en la reunión de verano de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado en agosto que "se reconoce que en este último ciclo electoral hubo un mayor número de elecciones amenazas relacionadas de las que este país ha visto antes". Y agregó:" También se reconoce que la respuesta ha sido inadecuada".

La presentación siguió a un alegre video de un astronauta en la Estación Espacial Internacional, hablando de lo fácil que era votar por correo.

Cuando Griswold expresó sus preocupaciones directamente, preguntando qué se está haciendo para rastrear las amenazas a funcionarios como ella en las redes sociales, Keller respondió: "Así como es abrumador para usted, especialmente hacerlo a escala nacional, todavía no hay una infraestructura configurada para hacer una revisión continua nacional completa de cualquier cosa potencialmente amenazante en el espacio electoral".

Griswold sugirió que el Departamento de Justicia comenzara simplemente vigilando las cuentas de las redes sociales de ella y otras personas que se han enfrentado a las respuestas más intensas. Keller les dio a los secretarios de Estado un número 800 y un sitio web para denunciar amenazas, y los animó a comunicarse con las oficinas locales del FBI.

Los ayudantes han pasado meses enviando amenazas al FBI y sus autoridades locales. Pero en medio de las amenazas entrantes, sus sentimientos de seguridad y apoyo van y vienen.

"La gente está potencialmente fuera de control", advirtió la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, demócrata, a Keller en el evento, pidiendo más ayuda. Los funcionarios de varias oficinas le dicen a CNN que sienten que están en lo que describen como un círculo de culpabilidad de las víctimas, y las fuerzas del orden dicen que no pueden ayudarlos porque las oficinas no pueden mantenerse al día con toda la información y llevarla a las autoridades.

El fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Chris Wray dijeron a más de 1.400 trabajadores electorales durante una discusión virtual en agosto que Wray había ordenado a los agentes del FBI en las 56 oficinas de campo que trabajaran con los funcionarios electorales estatales y locales sobre las amenazas.

¿Hay desprestigio en los procesos electorales a nivel mundial? 1:49

El mes pasado, el Departamento de Justicia realizó una capacitación con agentes del FBI y fiscales federales adjuntos en todo el país que se centran en la aplicación de la ley de delitos electorales.

"Por supuesto, no nos hacemos ilusiones de que nuestras expresiones de preocupación y la asignación de recursos para hacer cumplir la ley hayan resuelto este problema", afirmó Garland en agosto.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el grupo de trabajo recopila y analiza información que se reporta para tratar de desarrollar tendencias a nivel nacional relacionadas con tácticas y actores comunes, incluso si las amenazas provienen de mensajes de texto, correos de voz, llamadas o redes sociales.

El portavoz dijo que el Departamento de Justicia estaba comprometido a garantizar que se evaluaran todas las amenazas a los funcionarios electorales y a los trabajadores, incluido el alcance a las víctimas y la intervención del FBI cuando se justificara.

"Históricamente, las amenazas contra los trabajadores electorales se han manejado principalmente como un asunto estatal o local, generalmente sin una participación federal significativa", dijo Keller en un comunicado a CNN.

"Esto está cambiando rápidamente en respuesta al aumento de amenazas en todo el país desde el último ciclo electoral. El Departamento de Justicia ahora complementa los esfuerzos estatales y locales con recursos, coordinación nacional, capacitación e inteligencia, así como agentes federales y fiscales especialmente designados en cada jurisdicción en el país".

Parte de lo que enfrentan los secretarios es la línea que las fuerzas del orden tienden a trazar al evaluar una amenaza: una persona que fantasea con lo grandioso que sería ver a un funcionario lastimado es visto como protegido por la libertad de expresión, y no es lo mismo que una persona que presenta una amenaza específica sobre cómo y cuándo herir a un funcionario.

Eso no es mucho consuelo para Griswold. "Me doy cuenta de que la mayor parte es probablemente una bravuconería, pero lo preocupante es la única vez que no lo es", afirmó.

Un análisis de Reuters el mes pasado encontró que de 102 amenazas de muerte o violencia contra funcionarios electorales, solo pudo confirmar que cuatro habían dado lugar a arrestos.

'Un punto de ruptura'

Hobbs fue uno de varios funcionarios electorales estatales y locales que testificaron en una audiencia en el Senado este martes sobre amenazas a las elecciones y a los trabajadores electorales, advirtiendo sobre las consecuencias de las mismas.

"Ya estamos viendo una alta rotación entre el personal electoral y me temo que muchos más llegarán a un punto de ruptura y decidirán que esta línea de servicio público ya no vale la pena", dijo Hobbs a la Comisión de Reglas y Administración del Senado.

Griswold dijo que además de las preocupaciones de seguridad para ella y sus contrapartes, hasta el 40% de los trabajadores electorales en las jurisdicciones más grandes del país han dicho hasta ahora que no regresarán al trabajo por sus propios temores.

Otros estados también sufren descensos. Casi uno de cada tres trabajadores electorales locales dijeron que se sentían inseguros debido a sus trabajos, según una encuesta de abril en nombre del Centro Brennan para la Justicia, y alrededor del 17% de los que respondieron dijeron que habían recibido amenazas.

El gobierno de Biden anunció este martes que la secretaria de Estado del estado de Washington, Kim Wyman, una republicana que criticó las mentiras electorales de Trump, lideraría los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para defender los sistemas electorales de la interferencia extranjera y nacional, aunque eso es independiente de proteger a los funcionarios electorales de las amenazas de violencia.

Gobernador de Texas firma ley que dificulta la votación 1:02

Frente a lo que se espera sean crecientes amenazas, estos funcionarios están tratando de mantenerse optimistas y decididos sobre sus deberes. No ha sido fácil.

Hobbs se postula para gobernador de Arizona el próximo año, y burlarse de ella por su administración en las elecciones del año pasado se ha convertido en una parte central de la campaña en su contra.

"Creo que debería estar encerrada", dijo la candidata republicana Kari Lake, respaldada tanto por Trump como por el fabulista jefe de las elecciones Mike Lindell, en un evento en Arizona a principios de este mes.

Y las amenazas siguieron llegando.

"Decir que no deberíamos tomarlo en serio es perder lo que está sucediendo en esta nación. Y lo que está sucediendo en esta nación es el desmantelamiento de la democracia", dijo Griswold. "Y las amenazas a los trabajadores electorales y a aquellos de nosotros que luchamos para evitar que un partido político incline las elecciones futuras a su favor para robar estos escaños es parte de ello".