(CNN) -- China y Estados Unidos son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, por lo que cualquier intento de abordar la crisis climática deberá implicar grandes recortes de emisiones de estas dos potencias naciones.

Las emisiones de China son más del doble que las de EE.UU., pero históricamente, EE. UU. ha emitido más que cualquier otro país del mundo.

Hay muchos factores a considerar al juzgar las credenciales climáticas de un país, y cuando los líderes se reúnan en Glasgow, Escocia, para la COP26 del domingo, los planes de Estados Unidos y China estarán en el centro de atención.

Así es como se comparan los dos.

En 2006, China superó a Estados Unidos como el mayor emisor mundial de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.

En 2019, el último año antes de la pandemia, las emisiones de gases de efecto invernadero de China fueron casi 2,5 veces mayores que las de EE. UU., y más que todos los países desarrollados del mundo juntos, según un análisis de Rhodium Group.

En términos de CO2 equivalente, que es una forma de medir todos los gases de efecto invernadero como si fueran CO2, China emitió 14.100 millones de toneladas métricas en 2019. Eso es más de una cuarta parte de las emisiones totales del mundo.

Por el contrario, Estados Unidos fue responsable de 5.700 millones de toneladas, el 11% de las emisiones totales, seguido de India (6,6%) y la Unión Europea (6,4%).

Cuando los científicos miden las emisiones de gases de efecto invernadero, observan las emisiones totales que un país bombea al aire en su propio territorio cada año. Esas emisiones provienen de cualquier cosa que funcione con combustibles fósiles, incluida la conducción de automóviles que funcionan con gasolina, los vuelos, calentar e iluminar edificios con energía generada a partir de carbón, gas natural o petróleo, así como de la industria de energía. También se incluyen otras fuentes, como las emisiones derivadas de la deforestación.

Ningún país del mundo ha puesto más gases de efecto invernadero a la atmósfera que Estados Unidos. Y de lejos.

Si bien China es, con mucho, el mayor emisor en la actualidad, no siempre lo ha sido. Y eso es importante porque las emisiones liberadas incluso hace cientos de años han contribuido al calentamiento global en la actualidad. El mundo ya se ha calentado 1,2 grados centígrados desde el inicio de la Revolución Industrial, y los científicos dicen que debemos mantenerlo en 1,5 grados para evitar el empeoramiento de los impactos de la crisis climática.

Las emisiones de CO2 de China comenzaron a acelerarse en la década de 2000 a medida que el país se desarrollaba rápidamente. Los países avanzados, como EE.UU., el Reino Unido y muchos en Europa, se han industrializado y emiten gases que alteran el clima en el proceso durante unos 200 años. Muchas de las comodidades de vivir en un país desarrollado se han obtenido a costa del clima.

Desde 1850, China ha emitido 284.000 millones de toneladas de CO2, según un nuevo análisis de Carbon Brief, una organización con sede en el Reino Unido que cubre el clima, la energía y las políticas.

Estados Unidos, por otro lado, se industrializó décadas antes y ha liberado 509.000 millones de toneladas de CO2, el doble.

China es un país enorme de 1.400 millones de habitantes, por lo que tiene sentido que emita más que las naciones más pequeñas en general. Pero cuando miras las emisiones per cápita, la persona china promedio emite bastante menos que el estadounidense promedio.

En 2019, las emisiones per cápita de China alcanzaron las 10,1 toneladas. En comparación, Estados Unidos alcanzó las 17,6 toneladas, según Rhodium Group.

Esto en parte se reduce al estilo de vida. Los estadounidenses ganan más dinero, poseen más automóviles que consumen más gasolina y vuelan más que la persona china promedio, según el informe de 2021 de Climate Transparency, que cita a la empresa independiente de investigación energética Enerdata.

Eso no quiere decir que China no deba reducir drásticamente las emisiones. La huella de carbono per cápita de China está alcanzando rápidamente la de las naciones más ricas: en los últimos 20 años, casi se ha triplicado.

En 2020, los combustibles fósiles constituían el 87% de la combinación energética nacional de China, con un 60% del carbón, un 20% del petróleo y un 8% del gas natural, según Enerdata.

En EE.UU., el 80% de la combinación de energía proviene de combustibles fósiles. De eso, el 33% proviene del petróleo, el 36% del gas natural y el 11% del carbón, mostraron las cifras de Enerdata.

El gas natural produce menos emisiones que el carbón, pero aún es dañino para el clima, y existe una creciente preocupación de que Estados Unidos y otras partes del mundo están invirtiendo demasiado en gas en lugar de energías renovables.

China es el mayor usuario y productor de carbón del mundo, y consume más de la mitad del suministro mundial. Eso se debe en parte a que China produce tantos productos y materiales para el mundo, razón por la cual a veces se la llama "la fábrica del mundo".

China produce más de la mitad del acero y el cemento del mundo, que se fabrica a partir de la quema de carbón coquizable. Se están desarrollando combustibles alternativos para estas industrias pesadas, como el hidrógeno verde, pero aún no están disponibles a gran escala. Las emisiones de esas dos industrias en China son más altas que las emisiones totales de CO2 de la Unión Europea, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Para llegar a cero neto para 2050, el 90% de la generación de electricidad mundial debería provenir de fuentes renovables, y la energía solar y eólica representarán casi el 70%, según la AIE.

Si bien China es el mayor emisor del mundo y todavía depende en gran medida del carbón, también está produciendo enormes cantidades de energía renovable.

En términos de combinación energética, China y EE. UU. son más o menos iguales. La energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, así como la biomasa y los residuos, representan el 10% del consumo energético de China.

Estados Unidos no estaba muy lejos, con un 9%. Pero casi la mitad de eso proviene de la biomasa, que es la energía que se deriva de sustancias que estaban vivas recientemente, como la madera de los árboles, las algas o los desechos animales. Algunos expertos y científicos argumentan que no siempre es verdaderamente renovable.

Pero debido a que China usa mucha más energía en general, ha producido más energía renovable que Estados Unidos en términos reales. En 2020, China produjo 745.000 gigavatios-hora de energía eólica y solar, según Enerdata. Estados Unidos produjo 485.000 gigavatios-hora.

Sin embargo, en términos de capacidad, China fue el líder mundial en 2020, cuando construyó casi la mitad de todas las instalaciones de energías renovables del mundo, según el Renewables 2021 Global Status Report. Casi duplicó su capacidad desde 2019.

China ha construido grandes parques solares y eólicos, produciendo más energía solar fotovoltaica y turbinas eólicas que cualquier otra nación. También tiene el mercado de vehículos eléctricos más grande, con el 38,9% de la participación mundial en las ventas de vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos se llevó el 9,9%, según el informe de energías renovables.

Entonces, ¿cuál es el veredicto?

De cara al futuro, los planes climáticos de EE.UU. son más ambiciosos que los de China: el presidente de EE.UU., Joe Biden, se ha comprometido a reducir al menos a la mitad las emisiones del país para 2030, desde los niveles de 2005, pero China se encuentra en una etapa diferente de desarrollo, por lo que debería ser un factor para determinar cuál debería ser la parte justa de acción climática del país. China también está por delante de Estados Unidos en energías renovables.

También está por verse cuánto de la piedra angular de la política climática de los demócratas de EE.UU. puede pasar al Congreso.

China expresa sus compromisos en términos de "intensidad de carbono", lo que permite más emisiones cuanto más aumenta su PIB, lo que dificulta la comparación con la de Estados Unidos. Presentó su nuevo plan de emisiones a la ONU el jueves, pero solo logró una modesta mejora.

Climate Action Tracker, que sintetiza los objetivos de los países, califica las políticas internas de Estados Unidos como mejores que las de China, casi en camino de contener el calentamiento global a 2 grados Celsius. Cuando se ajustan para considerar cuál sería la participación justa de cada país, ambos obtienen una calificación de 'muy insuficiente'.

En otras palabras, ninguno de los países está reduciendo suficiente carbono o haciendo la transición a las energías renovables lo suficientemente rápido como para limitar el calentamiento a 1,5 grados.

Yong Xiong contribuyó con el reportaje.