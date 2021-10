Sergio Agüero fue trasladado a un hospital tras sufrir dolor en el pecho

Laporta reconoce que le interesa el perfil de Xavi 1:06

(Reuters) -- El delantero del FC Barcelona Sergio Agüero fue trasladado al hospital después de sufrir un dolor en el pecho y quejarse de sentirse mareado durante el empate 1-1 de LaLiga de su equipo con el Alavés el sábado.

"Sergio Agüero estuvo luchando con dolor en el pecho durante gran parte de la primera mitad y fue reemplazado por Philippe Coutinho en el entretiempo y luego llevado al hospital para un análisis cardíaco", informó el FC Barcelona en un comunicado.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico. Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga.

Durante la primera parte, el argentino apareció para señalar al banquillo que quería ser sustituido.

Poco antes del descanso, se vio al jugador de 33 años tirado en el terreno de juego mientras se sujetaba el pecho.

El personal médico se apresuró a ayudar a Agüero, quien finalmente se levantó y salió lentamente del campo sin ayuda.

"Me dijeron que se sentía un poco mareado. Me acabo de enterar de que lo llevaron al hospital y no puedo decir mucho más hasta que lo sepa", dijo el entrenador interino del Barcelona, Sergi Barjuan.