(CNN) -- Julius Jones, un hombre de Oklahoma condenado a muerte por un asesinato que dice no haber cometido, defenderá su caso ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado en una audiencia de indulto este lunes, menos de tres semanas antes de que sea ejecutado.

La audiencia de este lunes es una cuestión de vida o muerte para Julius Jones, cuya ejecución está programada para el 18 de noviembre por el asesinato de Paul Howell en 1999, cuya hermana y dos hijas pequeñas estaban presentes cuando le dispararon en la entrada de la casa de sus padres. Pero Jones, sus abogados y defensores, entre ellos celebridades de alto perfil como Kim Kardashian West, insisten en que es inocente.

Durante casi dos décadas, Jones, que es negro, ha estado en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió, dice su petición de indulto, debido a "fallas fundamentales en el sistema encargado de decidir" su culpabilidad, incluidos abogados defensores ineficaces y sin experiencia, prejuicio racial entre su jurado y supuesta mala conducta del fiscal.

Pero la familia de Paul Howell y la Oficina del Fiscal General de Oklahoma han refutado las afirmaciones de inocencia de Jones y creen que es culpable del asesinato de Howell.

Millones han expresado su apoyo a Jones

El caso de Jones ha atraído una gran atención en los últimos años, en parte debido a la serie documental de ABC "The Last Defense", que destacó su caso en 2018. El apoyo va más allá de su familia y celebridades: más de 6,4 millones de personas han firmado una petición en Change.org solicitando al gobernador de Oklahoma Kevin Stitt, un republicano, que evite su ejecución.

"Significa mucho para mí", dijo la hermana menor de Jones, Antoinette Jones, a CNN en una entrevista. "Significa que ya no estamos solos. Significa que podemos respirar un poco más tranquilos, sabiendo que otras personas están dispuestas a luchar junto a nosotros".

"Aprecio que tengamos la ayuda ahora", dijo, "porque no la teníamos hace 22 años".

Cece Jones-Davis, directora de la campaña Justicia para Julius, que tiene como objetivo crear conciencia sobre el caso de Jones y cabildear por el indulto, hizo eco de estas declaraciones. Antes de "The Last Defense", dijo que no había mucha gente al tanto del caso de Jones. Pero ella cree que el amplio apoyo de hoy ha marcado la diferencia.

"No sé dónde estaríamos", dijo. "Creo que ha significado el mundo absoluto, que la gente se ha unido y que muchos seguidores están luchando por Julius".

Los seguidores de Jones tienen esperanzas. La audiencia de este lunes se llevará a cabo ante la misma junta de libertad condicional que recomendó en septiembre que la sentencia de Jones fuera conmutada por cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pero una semana después, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma fijó una fecha de ejecución, lo que provocó la audiencia de indulto.

En última instancia, la decisión sobre el indulto recae en el gobernador, quien dijo en una carta a la junta de libertad condicional el mes pasado que no tomaría una decisión basada en su recomendación de que la sentencia de Jones sea conmutada, diciendo que en cambio una audiencia de indulto sería el "lugar apropiado" para que su caso sea considerado.

"No acepto la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia de Julius Jones", escribió Stitt, "porque una audiencia de clemencia, no una audiencia de conmutación, es el lugar apropiado para que nuestro estado considere los casos del corredor de la muerte".

El apoyo a Jones es 'extremadamente duro', dice hija de la víctima

Sin embargo, la oleada de simpatía por Jones ha sido dolorosa para la familia de Howell, que, junto con la Oficina del fiscal general de Oklahoma, han señalado que la sentencia de Jones se ha confirmado repetidamente en la apelación. Ambos han refutado la evidencia presentada por Jones y sus abogados, y el fiscal general anterior se refirió a ella como "desinformación".

En una declaración a CNN, la hija de Howell, Rachel, calificó la narrativa sobre el caso de Jones como "completamente falsa", diciendo que Jones, su familia y el equipo de defensa "quieren que la gente crea que Julius Jones es completamente inocente, a pesar de la abrumadora cantidad de evidencia en su contra".

"En general, esto ha sido extremadamente duro para nuestra familia", dijo, "ya que seguimos siendo víctimas de Julius Jones cuando no hemos hecho absolutamente nada malo".

"Esperamos en la audiencia de indulto de este lunes que la Junta de Indultos y Libertad Condicional vea todos los lados de este caso y tome una decisión justa e imparcial", dijo.

Julius Jones fue arrestado a los 19 años

Howell fue asesinado en un robo de auto la noche del 28 de julio de 1999. Alrededor de las 9:30 p.m., Howell, su hermana y sus hijas se detuvieron en el camino de entrada de sus padres en su Suburban de 1997, según documentos judiciales.

La hermana de Howell les dijo a sus hijas que recogieran sus pertenencias y estaba saliendo del vehículo cuando escuchó un disparo, dicen los documentos judiciales.

La hermana de Howell miró hacia atrás, dicen los documentos judiciales, y vio a un hombre negro que, según dijo, vestía jeans, una camiseta blanca, una gorra negra y un pañuelo rojo sobre la cara. El tirador volvió a disparar cuando la hermana de Howell y sus hijas corrieron hacia la casa, dicen los documentos.

Howell murió alrededor de la 1:45 de la mañana siguiente.

Jones, de 19 años en ese momento, fue arrestado tres días después, el 31 de julio, un día después de que las autoridades encontraron el arma homicida envuelta en un pañuelo rojo dentro de la casa de su familia.

Fue juzgado junto con un coacusado, Christopher Jordan, quien fue sentenciado a 30 años de prisión después de declararse culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un robo, según los registros judiciales en línea. Jordan testificó contra Jones, quien fue declarado culpable y condenado a muerte.

En su petición de indulto, los abogados de Jones sostienen que su condena fue el resultado de numerosos fracasos, como sus "defensores públicos inexpertos, con exceso de trabajo y con escasos recursos".

Ninguno había manejado un caso de pena de muerte antes de Jones, y en el juicio, los abogados no presentaron ninguna evidencia ni llamaron a un solo testigo en la defensa de Jones durante la etapa de su juicio donde se determinó su culpabilidad, dice la petición.

Como resultado, la evidencia que su equipo dice que habría exonerado a Jones nunca se presentó al jurado. Por ejemplo, dice la familia de Jones, él estaba en casa con ellos la noche del asesinato, según el documento.

Al jurado tampoco se le mostró una foto de Jones, tomada días antes del asesinato de Howell, que según la petición habría demostrado que no coincidía con la descripción del tirador. Varios miembros del jurado se han presentado e indicaron que esta evidencia podría haber cambiado el resultado del caso.

También está el tema del supuesto prejuicio racial. Según la petición, un miembro del jurado dijo más tarde que escuchó a otro miembro del jurado referirse a Jones con un término despectivo. Además, cuando Jones fue arrestado, un oficial de policía también lo llamó con un término despectivo, alega la petición.

Los abogados de Jones, en cambio, señalan a su coacusado, Jordan. La petición cita a varias personas que dicen que Jordan ha admitido que él fue quien realmente mató a Howell. Una de esas personas dice que Jordan le dijo que había escondido el arma homicida y el pañuelo dentro de la casa de Jones. La petición dice que Jordan pasó la noche en la casa el día después del asesinato.

Jordan fue liberado de prisión en 2014, según la petición de indulto de Jones.

CNN no pudo comunicarse con Jordan para hacer comentarios, y un abogado que supuestamente lo representó no respondió a las solicitudes de comentarios durante el fin de semana. En una declaración a ABC News en septiembre, un abogado de Jordan, Billy Bock, dijo: "Chris Jordan mantiene su posición de que su papel en la muerte de Paul Howell fue el de cómplice de Julius Jones. Jordan testificó con sinceridad ante el jurado en el juicio del Sr. Jones y niega haber "confesado" [el crimen]".

La petición de clemencia de Jones también cuestiona el uso de informantes confidenciales por parte de los fiscales en su caso y alega que los fiscales engañaron al jurado al no revelar los tratos que habían ofrecido a los testigos de la fiscalía, incluido Jordan. La Procuraduría General lo niega, diciendo que el jurado conocía esos beneficios y que no afectaron su juicio.

'Jones tuvo su día en la corte'

Rachel Howell y su familia, sin embargo, creen plenamente que Jones es culpable del asesinato de Paul Howell.

La familia decidió comenzar a hablar este año porque la verdad estaba "siendo enterrada y necesitábamos tener una voz para nuestro ser querido", dijo, por lo que la familia creó su propio sitio web, Justicia para Paul Howell.

"El hecho es que Julius Jones asesinó a Paul Howell a sangre fría delante de su hermana y sus hijas", dijo el año pasado el entonces fiscal general Mike Hunter cuando divulgó información en un esfuerzo por refutar lo que su oficina caracterizó como "falsedades" sobre el caso. .

Por ejemplo, con respecto a las afirmaciones de Jones de que tenía una coartada, la oficina del fiscal general dijo que la coartada fue investigada a fondo y no se consideró creíble, y agregó que el reclamo fue explorado en una audiencia probatoria ordenada por el Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma.

El propio Jones fue inconsistente sobre dónde estaba la noche del asesinato, dijo la oficina del fiscal general, y agregó que dos de los abogados litigantes de Jones testificaron que les dijo que su familia estaba equivocada y que no estaba en casa cuando Howell fue asesinado.

La oficina también señaló las pruebas de ADN realizadas a pedido de la defensa en el pañuelo rojo. Los resultados, dijo la oficina en un documento publicado en julio de 2020, indicaron que el componente principal del perfil de ADN coincidía con Jones y excluía a Jordan. (El equipo de Jones ha dicho en respuesta que los resultados de las pruebas de ADN eran limitados y que el ADN de Jordan no podía excluirse).

De manera similar, la oficina refuta las afirmaciones de prejuicio racial, y señaló que el miembro del jurado que afirmó haber escuchado el uso de una palabra despectiva no planteó específicamente el problema durante el juicio de Jones.

Ella había llamado la atención del tribunal sobre otro comentario hecho por un miembro del jurado, pero según la oficina del fiscal general, una apelación consideró poco probable que el miembro del jurado no mencionara el insulto racial cuando ella informó el otro comentario.

Jones y sus partidarios, sin embargo, también han repudiado estos argumentos.

"Jones tuvo su día en la corte", dijo Hunter. "Hemos escuchado mucho recientemente de quienes abogan por su liberación. Estoy aquí hoy para apoyar el pedido de justicia de la familia Howell. Ellos son las víctimas en este caso, y el dolor de su pérdida se reaviva con cada apelación pública equivocada. en nombre de Jones".

Independientemente de lo que suceda este lunes, Antoinette Jones le dijo a CNN que mantiene a la familia de Howell en sus pensamientos. Aunque tiene la esperanza de que la junta de libertad condicional recomiende el indulto para su hermano, "también estoy orando por la familia Howell porque sé que esto va a ser muy difícil para ellos", dijo. "Porque van a tener que revivir esto de nuevo, al igual que mis padres van a tener que revivir esto de nuevo".

"Soy consciente de eso, porque fue un asesinato sin sentido lo que le sucedió al Sr. Paul Howell", dijo Antoinette Jones. "Nunca lo olvidamos".