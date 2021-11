El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo este domingo que la cumbre del G20 no cumplió sus expectativas, pero tampoco las enterró.

"Aunque acojo con satisfacción el nuevo compromiso del G20 con las soluciones globales, me voy de Roma con mis expectativas sin cumplir, pero al menos no están enterradas", tuiteó Guterres.

"Adelante con la COP26 en Glasgow para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados y poner en práctica las promesas sobre financiación y adaptación para las personas y el planeta".

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021