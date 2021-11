Dónde ir estas vacaciones: los expertos opinan sobre destinos y riesgos

¿Qué pasaría si das positivo por covid-19 en vacaciones? 0:52

(CNN) -- Durante la temporada de vacaciones del año pasado, muchas personas que normalmente habrían volado para una escapada a la playa o habrían gravitado hacia las luces centelleantes de una gran ciudad se quedaron en casa.

Este año, con la vacunación generalizada contra el covid-19 en muchos países, desplazarse por el mundo se ha vuelto más seguro y accesible para muchos viajeros. Pero el constante análisis de riesgo-beneficio de la pandemia sigue siendo muy válido: ¿Puedo viajar con seguridad? ¿Qué destinos debo considerar? ¿Quién más puede ir? ¿Qué tan complicado será?

Estaría muy bien tener una lista definitiva de destinos a los que se puede ir y otra de lugares a los que no, pero no hemos tenido suerte. Una vez más, el "depende" tiene un peso importante para cualquier plan.

CNN Travel preguntó a expertos del sector y a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, cómo sopesar las decisiones sobre los destinos vacacionales y elegir los lugares que se ajusten a tu nivel de riesgo y a tu tolerancia al mismo.

La consideración número 1 para tus vacaciones

Tu estado de vacunación es el factor más importante desde el punto de vista de la facilidad para viajar.

"Lo primero que se puede hacer para facilitar los viajes y hacerlos menos engorrosos es vacunarse", afirma Dave Hershberger, propietario de Prestige Travel en Cincinnati, Ohio. "Y sé que no todo el mundo quiere hacerlo o no puede hacerlo por la razón que sea, pero eso agilizará prácticamente cualquier viaje que estés considerando ahora mismo, y creo que se hará más importante a medida que pase el tiempo".

La vacunación también es el factor de seguridad más importante, ya que los viajeros no vacunados tienen más probabilidades de enfermarse y transmitir el covid-19 a otros, dijo la doctora Wen, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan retrasar los viajes hasta estar completamente vacunados.

Algunos países no dejan entrar a los visitantes no vacunados. Canadá admite solo a viajeros vacunados para fines turísticos. Y a partir del 8 de noviembre, Estados Unidos solo permitirá la entrada al país a los extranjeros vacunados, con excepciones para los niños que aún no reúnen los requisitos.

Viajar con niños no vacunados será una consideración para muchas familias.

"Este riesgo no es tanto el viaje en sí como lo que se hace en el destino. El viaje en sí puede ser muy seguro, sobre todo si los niños más pequeños son capaces de usar una mascarilla. Si no son capaces de hacerlo, eso es una barrera importante", dijo Wen, que también es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

Si viajara sola con su hijo de cuatro años, que está acostumbrado a usar su mascarilla en el preescolar, Wen dijo que se sentiría muy cómoda llevándolo en un vuelo corto. Sin embargo, no viajaría en avión ni en tren con su hija de un año y medio porque no puede dejarse puesta la mascarilla de forma sistemática.

Las personas deberían usar una mascarilla de alta calidad —N95, KN95 o KF94— siempre que se encuentren en lugares cerrados y concurridos con personas cuyo estado de vacunación se desconoce, dijo.

"Los índices de transmisión son un punto de referencia", dijo Wen. "Otro es qué precauciones se exigen y se siguen en el lugar al que se quiere ir, y el tercero es qué piensas hacer una vez que estés allí. ¿Piensas visitar muchas atracciones e ir a bares cerrados? Eso es muy diferente a ir a un lugar donde piensas tumbarte en la playa todo el día y no interactuar con nadie más. Eso es muy diferente. Son niveles de riesgo muy diferentes".

Y tu propio historial de salud, tu edad y tu nivel de comodidad, para ti o tus hijos, también son consideraciones importantes.

¿Cuáles son las sugerencias de los asesores de viaje para los viajeros menos arriesgados?

Ashley Les, asesora de viajes de Protravel International, envía a mucha gente a destinos de clima cálido, donde la mayor parte de la actividad es al aire libre.

Les considera que Belice, donde vive actualmente, es una gran opción porque muchos de los hoteles son más pequeños, resorts boutique con viviendas independientes para cada grupo. "Así no compartes pasillos con otras personas. Tu pequeño bungalow es solo tuyo. Puede haber 10 o 20, así que el máximo en la propiedad es de 30 a 40", dice.

Costa Rica, las Maldivas en el océano Índico y algunas islas del Caribe tienen muchas propiedades con el mismo tipo de configuración. Les ha reservado muchas estancias en Hammock Cove, en Antigua, un complejo exclusivo para adultos que exige la vacunación.

En agosto de 2020, Les hizo su primer gran viaje durante la pandemia a Turcas y Caicos. El vuelo era sin escalas y las islas exigían la realización de pruebas, lo que dio a Les cierta garantía de que su seguridad y la de los lugareños era una prioridad (ahora las islas exigen tanto una prueba como un comprobante de vacunación a la mayoría de los viajeros).

Un vuelo sin escalas a un destino que exige una prueba significa que casi todos los que van en su vuelo tuvieron una prueba negativa de covid-19. Los viajeros no tendrán eso cuando vuelen dentro de Estados Unidos, señaló.

"No hay que hacerse la prueba para volar a Colorado desde Florida o para volar a Boston desde Nueva York (...) Los vuelos domésticos no son más seguros", dijo Les. Lo que sí eliminan los viajeros al quedarse en su país de origen es el riesgo de quedarse varados en otro país si resultan positivos a covid-19 antes de volar a casa y tienen que quedarse en cuarentena.

Para los estadounidenses, quedarse varado "es ciertamente un peligro potencial cada vez que se sale del país en este momento, debido a la exigencia de EE.UU. de presentar una prueba negativa antes de volver al país", dijo Hershberger.

"Si tienes dos semanas y solo puedes estar fuera dos semanas, punto, puede que no sea una oportunidad que yo tomaría", dijo, añadiendo que sigue siendo poco probable si estás vacunado y eres cuidadoso mientras estás fuera.

Hershberger señaló que los parques nacionales son una gran opción, centrada en el aire libre, para los viajeros que se inclinan por quedarse más cerca de casa, y que Hawai volverá a recibir a los turistas después de haber pedido a los visitantes que se mantuvieran alejados durante una oleada de finales de verano.

¿Y qué pasa con Europa esta temporada?

Cualquier lugar en el que el clima haga que los visitantes se queden en casa puede ser dudoso para los viajeros que se sientan incómodos o corran más riesgo de sufrir consecuencias negativas si se infectan.

La época navideña puede ser un momento mágico en grandes ciudades como París, con elegantes decoraciones navideñas y compras únicas, pero París en invierno probablemente signifique pasar mucho tiempo dentro de casa. "Te expones a estar rodeado de más gente en una especie de zona interior estancada", afirma Les, que dirige a sus clientes hacia destinos más cálidos.

La semana pasada, los casos y las muertes por covid-19 a nivel mundial aumentaron por primera vez en dos meses, impulsados por los continuos incrementos en Europa, según la Organización Mundial de la Salud. Pero Europa no está descartada para muchos viajeros.

"Para las personas que no tienen tanto recelo como otras, es una época estupenda para ir a Europa", afirma Hershberger. Los viajeros que estén dispuestos a hacer su investigación o a contratar a un asesor para que les ayude a cumplir las normas encontrarán menos aglomeraciones de lo habitual, dijo.

En Trailfinders, en el Reino Unido, Europa está siendo muy popular entre los clientes para las vacaciones de invierno. Las Islas Canarias, Suiza, Malta e Islandia están muy solicitadas, según Nikki Davies, directora de relaciones públicas de Trailfinders. "Además, nuestros clientes han vuelto a reservar escapadas a ciudades como París, Ámsterdam, entre otras".

¿Qué importancia debe darse a los avisos de viaje?

Si se compara cualquiera de los destinos mencionados anteriormente en Europa, el Caribe y otros lugares con un mapa superpuesto con los datos de transmisión de covid-19, las cosas se ven realmente sombrías. El mapa de riesgo codificado por colores de los CDC muestra que gran parte del mundo es de riesgo "alto" o "muy alto", basándose en gran medida en las tasas de incidencia de covid-19 y en la trayectoria de los nuevos casos, incluyendo muchos de los destinos que los asesores de viajes reservan en gran medida en noviembre y diciembre.

Es importante tener en cuenta las tasas de transmisión, pero hay otros factores que hay que sopesar, dijo Wen, y calificó las clasificaciones de los CDC como "una herramienta útil". La situación es muy fluida, ya que los casos aumentan en algunos países y disminuyen considerablemente en otros. Wen insta a los posibles viajeros a que se fijen en las precauciones que se toman en los posibles destinos.

"Por ejemplo, podría haber un país con altos índices de transmisión pero que exija el uso de mascarillas en interiores, incluso en el transporte público, o que exija una prueba de vacunación o una prueba para entrar en restaurantes y acudir a recintos deportivos. Eso lo haría mucho más seguro. Así que no basta con mirar las tasas de transmisión", dijo Wen. En Francia, por ejemplo, la mayoría de los espacios públicos cerrados exigen un pase sanitario que demuestre el estado de vacunación o un resultado negativo en una prueba de covid-19.

Así que la planificación de los viajes se reduce a: la vacunación, el uso de mascarillas y la consideración de tus actividades. Si tomas otras precauciones, sentarte en la playa en un país que esté en la lista de nivel 4 de “no viajar” de los CDC podría ser mucho más seguro que ir a un restaurante y museo abarrotados en otro en un lugar con una designación de menor riesgo.

Aunque los CDC no desglosan Estados Unidos en sus avisos de viaje más detallados, actualmente es de riesgo "muy alto" --o nivel 4-- en el mapa de viajes de la agencia, al igual que el Reino Unido, donde "los viajes vuelven a estar definitivamente en la agenda", según Davies, de Trailfinders.



Davies dijo que con la apertura de EE.UU. a los viajeros internacionales vacunados el 8 de noviembre, vuelve a ser el principal destino para los clientes de Trailfinders. Nueva York, California y Florida son los destinos más populares.

"En el Reino Unido, el mensaje es que el mundo está abierto", dijo. Aunque no hay tantos vuelos, calcula que las reservas semanales han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia.

Pero abierto o no, dónde o si alguien viaja estas fiestas es un cálculo personal.

"No tiene sentido ir de vacaciones y estar estresado todo el tiempo", dijo Hershberger. "Así que ve a cualquier lugar donde puedas evitar parte de ese estrés, sea cual sea tu nivel de comodidad".