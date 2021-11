¿Qué pasará en la elección de Virginia? 1:43

(CNN) -- El presidente Joe Biden recibió este miércoles una desagradable llamada de atención para su todavía reciente presidencia, al llegar a Washington de una visita por Europa y enfrentarse de repente a un panorama político transformado.

La victoria proyectada del republicano Glenn Youngkin sobre el exgobernador demócrata Terry McAuliffe en Virginia, que Biden ganó por 10 puntos, y una contienda demasiado cerrada en Nueva Jersey (donde según la proyección de CNN finalmente obtuvo la reelección el demócrata Phil Murphy por un margen estrecho) fueron noticias desalentadoras para el presidente demócrata mientras volaba sobre el Atlántico.

Al regresar a la Casa Blanca en la oscuridad, Biden se negó a responder a preguntas sobre la contienda electoral, que había predicho incorrectamente que los demócratas ganarían ocho horas antes. Los resultados se conocieron media hora antes de que Biden aterrizara en la Base Conjunta Andrews. A bordo del Air Force One, personas familiarizadas con el asunto dijeron que el ambiente era sombrío mientras un equipo cansado regresaba a lo que se ha convertido en un remolino de recriminaciones y dudas.

Quedan dudas sobre cómo se desarrollará la cambiante dinámica en los próximos días, semanas y meses.

¿Hay señales de alarma para los demócratas en 2022? 2:18

Biden lleva meses encerrado en un ciclo de semanas llenas de presión para su agenda legislativa, ya que su partido no ha conseguido aprobar su amplia agenda nacional, compuesta por un plan bipartidista de infraestructuras de US$ 1,2 billones y un proyecto de ley de expansión de la red de seguridad social de US$ 1,75 billones. Estas prioridades siguen sin completarse, y se avecina un posible cierre del gobierno y un impago de la deuda nacional a principios de diciembre.

Todo ello supone un potencial punto de inflexión en la presidencia de Biden antes de que haya cumplido un año en el cargo. La Casa Blanca ya palpita un nuevo sentido de urgencia para aprobar la agenda y proporcionar dirección a un partido en pánico, y un funcionario dice a CNN que es posible que Biden hable directamente al pueblo estadounidense este miércoles.

publicidad

"Creo que es un error exagerar aquí", dijo un alto funcionario de la administración a CNN, pero agregó: "Claramente los votantes están frustrados por el ritmo de la acción y tenemos que acelerar ese ritmo".

La falta de avances en la agenda de Biden en la mira

Tras meses de luchas internas en torno a la multimillonaria agenda legislativa de Biden, que dejaron al descubierto las divisiones en el Partido Demócrata, no faltó mucho para que comenzaran los señalamientos y el pánico entre los aliados de Biden. Una fuente cercana a la Casa Blanca argumentó que los resultados mostraron que los votantes están frustrados con la falta de acción en Washington.

"Los votantes han dejado claro que no están contentos con la inacción y la pedantería", dijo la fuente. "Y los demócratas están ampliamente de acuerdo en que hay un mayor ímpetu para seguir adelante, más rápidamente, con proyectos de ley que cambiarán el panorama económico para las familias de la clase media y asegurarán que la economía rinda para la gente trabajadora en su vida diaria, no solo para los de arriba".

"Si los votantes están frustrados por la inacción, la respuesta obvia es ser más decisivos y aprobar proyectos de ley basados en una agenda para la clase media que recibió un récord de 81 millones de votos el año pasado", añadió la fuente. "Y hay un fuerte consenso al respecto en todo el partido. Hacer menos es claramente lo contrario de lo que la gente quiere".

Senador Manchin se niega a apoyar proyectos de ley del presidente Biden 3:54

El miércoles por la mañana, una fuente cercana a los progresistas de la Cámara de Representantes rebatió las críticas de los demócratas moderados de que McAuliffe perdió porque frenaron la agenda de Biden.

"Eso no pasa ni por asomo la prueba. Los votantes no basaron su elección entre McAuliffe y Youngkin en las negociaciones sobre infraestructuras en Washington. Un estado no ha dado un giro de más de 10 puntos en un solo año debido a un proyecto de ley en el Congreso", dijo la fuente.

Aun así, durante las últimas semanas de la campaña, McAuliffe y sus aliados advirtieron repetidamente que la incapacidad de Biden para aprobar una ampliación de gran alcance de la red de seguridad social estaba obstaculizando su carrera.

Algunos de los asesores de Biden han rechazado la idea de que el estancamiento de la agenda nacional del presidente sea el culpable, señalando en su lugar la persistente pandemia y sus efectos económicos. Algunos demócratas cercanos a Biden también se han lamentado en privado de los tropiezos de McAuliffe, como el comentario sobre la educación que llegó a definir las últimas semanas de la contienda.

"Virginia es solo el primer paso", dice el líder del Partido Republicano

La contienda por la gobernación de Virginia, en particular, fue vista como un referéndum sobre el primer año de la presidencia de Biden, aunque el presidente dijo que no lo veía así, y la derrota de este martes podría llevar a cuestionar la estrategia de los demócratas sobre la agenda económica de Biden. Los demócratas más moderados podrían unirse al senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, para plantear su preocupación por el enorme proyecto de ley de gasto económico y climático de Biden, lo que alargaría aún más el proceso y complicaría el camino a seguir.

Biden, que hizo campaña por McAuliffe en Virginia, había expresado el martes su confianza en que McAuliffe ganaría.

"Vamos a ganar. Creo que vamos a ganar en Virginia", dijo Biden durante una rueda de prensa en Glasgow, aunque también reconoció que sería una contienda muy ajustada.

Sin embargo, el presidente dijo que los resultados no serían un reflejo de su agenda.

"No creo, y no he visto ninguna prueba, que el hecho de que me vaya bien o mal, de que se apruebe mi agenda o no, vaya a tener un impacto real en el hecho de ganar o perder", dijo Biden durante la rueda de prensa. "Incluso si hubiéramos aprobado mi agenda, no afirmaría que hemos ganado porque se haya aprobado la agenda de Biden".

Un asesor de Biden reconoció a CNN que la derrota de McAuliffe es una señal de advertencia para las posibilidades de los demócratas en las elecciones intermedias del año que viene, pero advirtió que no se deben sacar conclusiones generales de una sola elección. La derrota deja claro que los demócratas no pueden limitarse a postularse contra Trump para ganar las elecciones, dijo el asesor.

"Corresponde a los demócratas ser fuertes y claros sobre lo que estamos a favor y no solo ir contra Donald Trump", dijo el asesor. "También está claro que los votantes están descontentos con la inacción y esto impulsa el punto de que los demócratas en el Congreso deben moverse rápidamente con nuestra agenda".

Demócratas continúan negociación de plan de infraestructura 5:36

El asesor dijo que el equipo de Biden es optimista de que muchos de los obstáculos a los que se enfrentó McAuliffe en Virginia este martes mejorarán a tiempo para las elecciones intermedias del próximo año: la pandemia está disminuyendo y los funcionarios de la Casa Blanca creen que el Congreso aprobará pronto los paquetes de infraestructura y gastos. Dicho esto, los asesores de Biden están haciendo balance de la derrota en Virginia y de un resultado demasiado ajustado para su gusto en Nueva Jersey, canalizando en gran medida esa energía para conseguir la aprobación de la agenda legislativa de Biden.

El descontento por la pandemia de coronavirus y los problemas económicos asociados a ella son actualmente los principales desafíos de los demócratas. Si el estado de la pandemia mejora, ello conllevaría un crecimiento económico, más puestos de trabajo y el control de la inflación. Eso podría alegrar el ánimo general de los demócratas, restaurar un poco los números de Biden en las encuestas y dar al partido un poco de espacio para vender lo que han aprobado y pasar a la ofensiva contra los republicanos.

Por ahora, los líderes del Partido Republicano gozan con los resultados y pronostican que son una señal de lo que se puede esperar en 2022, y más allá.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a sus miembros en una carta durante la noche: "Los votantes de Virginia enviaron un mensaje innegable que se extiende más allá del estado a todos los rincones del país. En tiempos de ansiedad, los estadounidenses se centran en el éxito y la estabilidad de sus familias y comunidades. Los estadounidenses quieren un cambio de liderazgo, y Virginia es tan solo el primer paso".

Los demócratas del Capitolio llaman a la acción

Los aliados de Biden en el Congreso esperan ahora que la sombría noche electoral impulse una acción más rápida en la agenda del presidente, que parece muy necesitado de una victoria.

El representante demócrata moderado Josh Gottheimer de Nueva Jersey dijo el miércoles en el programa "New Day" de CNN: "La gente quiere acción. Quieren resultados, merecen resultados... Esto es una llamada de atención para todos nosotros".

Gottheimer pidió a su partido que "pase a la acción" y apruebe el paquete bipartidista y la agenda económica.

El senador demócrata Ben Ray Luján de Nuevo Mexico hizo eco de las frustraciones de sus colegas con los mensajes de su partido, diciendo que necesitan "inspirar" al público estadounidense.

"No basta con decirle al pueblo estadounidense por qué debe votar en contra de otra persona. Tienes que mostrarles por qué deberían votar por ti e inspirarlos y animarlos a votar", dijo a CNN. "Y creo que tenemos que hacerlo mejor en todo Estados Unidos".

Luján enfatizó que la acción en los puntos clave de la agenda demócrata podría influir en los votantes y que aprobar la agenda económica de Biden y la legislación sobre el derecho al voto "mostraría al pueblo estadounidense lo que defendemos y quiénes somos".

"Estos son los mismos compromisos que hicimos a los votantes en su día (...) cuando nos confiaron la mayoría en la Cámara, en última instancia la presidencia y la mayoría en el Senado de EE.UU., y tenemos que cumplirlos", dijo.

Pero la senadora demócrata Mazie Hirono, de Hawai, defendió los esfuerzos de los demócratas y atacó a los republicanos por su inacción.

"No sé qué debería haber hecho Terry de forma diferente, pero mi objetivo siempre ha sido comunicar al público estadounidense quién les está perjudicando en realidad y no son los demócratas", dijo Hirono a CNN.

-- Jeremy Diamond, Daniella Diaz, Arlette Saenz, Manu Raju y Morgan Rimmer contribuyeron con este reportaje.