Kristen Stewart se compromete con la guionista Dylan Meyer

(CNN) -- Kristen Stewart va a casarse.

La actriz anunció que ella y la guionista Dylan Meyer están comprometidas en una entrevista con Howard Stern el martes.

"Nos vamos a casar, lo haremos definitivamente", dijo Kristen Stewart. "Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo cumplió. Nos casamos, está pasando".

En cuanto a cuándo planean casarse, la estrella de "Spencer" no dijo una fecha, pero tiene una idea clara de cómo quiere que sea la boda.

"Quiero quedarme en casa", continuó Stewart. "Quiero estar en Los Ángeles para que todos puedan venir y ... quiero que sea bastante relajado. No quiero que nadie lleve a nadie por ningún pasillo. Simplemente vamos a estar de pie, hacer votos".

La pareja se conoció hace ocho años, pero volvió a conectarse en una fiesta unos años después.

Stewart le contó todo sobre Dylan Meyer a Stern en una entrevista anterior, "Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes a qué me refiero?". Y añadió: "No hay nada como sentirse segura de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir como si supieras, si estás enamorada de alguien".