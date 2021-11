EE.UU. da cifra de armas nucleares por primera vez en años 0:54

(CNN) -- China expande rápidamente su arsenal nuclear y podría tener 1.000 ojivas nucleares para fines de la década, ya que apunta a superar la influencia global de Estados Unidos para mediados del siglo XXI, según un importante informe del Pentágono publicado este miércoles.

La estimación, con base en la rápida modernización de las opciones de ataque nuclear de China y la construcción de silos de misiles, marca un aumento dramático con respecto a la proyección del informe China Military Power del año pasado, que estimaba que China duplicaría su arsenal de 200 ojivas en una década.

El informe se produce en medio de intensas tensiones sobre el tema de Taiwán y se publicó horas después de que el general de mayor rango de Estados Unidos, el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, emitiera una severa advertencia sobre el progreso militar de China, afirmando que equivale a "uno de los mayores cambios en poder geoestratégico global del que el mundo ha sido testigo".

China está construyendo una extensa red de silos para misiles, según parecen mostrar imágenes satelitales

Un alto funcionario de defensa que informó a los periodistas sobre el informe adoptó una postura similar.

"La expansión nuclear que está emprendiendo [la República Popular China] es ciertamente muy preocupante para nosotros", dijo el funcionario. "Una cosa es observar lo que están haciendo, pero no han explicado realmente por qué lo están haciendo".

Dudas sobre la intención detrás del arsenal nuclear de China

El funcionario dijo que la acumulación genera serias dudas sobre la intención detrás de su arsenal nuclear.

"Se están moviendo en una dirección que supera sustancialmente donde han estado antes en términos de números y capacidades", dijo el funcionario. Aunque China todavía mantiene una política de no primer uso cuando se trata de armas nucleares, el funcionario dijo que China ha sugerido que "hay circunstancias en las que eso no se aplicaría".

China también se ha centrado en una "fuerza nuclear esbelta y eficaz", pero su desarrollo actual es mayor de lo que Estados Unidos anticipó "y mucho más allá de donde ha estado históricamente". La inversión en su fuerza nuclear ha permitido a China establecer una tríada nuclear "naciente" de misiles balísticos lanzados desde el aire, así como misiles lanzados desde la superficie y el mar, similar a la propia tríada de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene actualmente 3.750 ojivas nucleares en su arsenal, según los últimos datos del Departamento de Estado, empequeñeciendo el tamaño del arsenal nuclear de China.

La Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) publicó un informe esta semana sobre la rápida construcción de tres campos de silos sospechosos en el oeste de China. Los campos de silos aún están a años de estar operativos, escribieron los autores del informe FAS, Matt Korda y Hans M. Kristensen, pero eventualmente podrían ser capaces de lanzar misiles nucleares de largo alcance.

La modernización ofrece 'una gama de opciones diferentes' en Taiwán

El informe del Pentágono, llamado oficialmente Desarrollos militares y de seguridad que involucran a la República Popular China 2021, también se centra en los objetivos de Beijing para el desarrollo futuro y la modernización de sus fuerzas armadas. Fundamentalmente, si China cumple su objetivo de modernización provisional para 2027, podría proporcionar a Beijing "una gama de opciones diferentes" con respecto a Taiwán, desde un bloqueo de la isla hasta una posible invasión anfibia de Taiwán o de una de las islas periféricas más pequeñas.

Al mismo tiempo, China también tiene como objetivo disuadir la intervención extranjera en lo que Beijing ve como un problema político interno.

"Obviamente, están mirando a Estados Unidos u otros partidos que creen que podrían intervenir en nombre de Taiwán", dijo el funcionario. Más allá de 2027, China busca completar la modernización de su ejército para 2035 y convertirse en un ejército de clase mundial para 2049, el centenario del establecimiento de la República Popular China (RPC). Eso le permitiría "desplazar las alianzas de Estados Unidos y las asociaciones de seguridad en la región del Indo-Pacífico", dijo el informe.

El informe, que resume los desarrollos militares chinos durante 2020, no describe la reciente prueba de misiles hipersónicos de China durante el verano. Este miércoles en el Foro de Seguridad de Aspen, Milley dijo que la tecnología hipersónica es solo un área en la que China está logrando avances significativos.

Cuando se le preguntó sobre la prueba reciente de un arma hipersónica, Milley dijo que era solo una parte del panorama más amplio con respecto al rápido avance de la capacidad militar de China, que caracterizó como un "cambio fundamental" en la guerra que ya está remodelando elementos del orden internacional.

El informe señala que China lanzó el DF-17 el año pasado, un misil balístico de alcance medio capaz de lanzar un vehículo de planeo hipersónico.

China ha negado que haya probado armas hipersónicas.

La semana pasada, el segundo general estadounidense de mayor rango dijo que el ritmo al que las fuerzas armadas de China están desarrollando capacidades es "asombroso", mientras que el desarrollo estadounidense sufre de una burocracia "brutal".

El vicepresidente saliente del Estado Mayor Conjunto, el general John Hyten, dijo a los reporteros en una mesa redonda del Grupo de Escritores de Defensa que "el ritmo que están moviendo y la trayectoria en la que están superará a Rusia y Estados Unidos si no hacemos algo para cambiarlo. Sucederá. Así que creo que tenemos que hacer algo".

El Pentágono se ha referido repetidamente a China como el "desafío del ritmo" para Estados Unidos, pero el presidente Joe Biden enfatizó este martes que la competencia no hace que el conflicto sea inevitable.

En la conferencia de prensa de clausura de la cumbre climática COP26, Biden dijo: "No hay razón para que haya un conflicto". Sobre su próxima cumbre virtual con el presidente chino, Xi Jinping, Biden dijo: "También le he indicado, así que no soy reacio a decirlo públicamente, que esperamos que cumpla con las reglas del camino".

El informe de este año agrega una nueva sección sobre la investigación química y biológica de China, lo que genera preocupaciones sobre las posibles aplicaciones de doble uso de las actividades biológicas del país. Pero no profundiza en los orígenes o la propagación del coronavirus.

En cambio, señala que la pandemia de covid-19 fue una fuerza impulsora detrás de la política exterior de China, ya que buscó desviar cualquier culpa por el brote mientras usaba la ayuda extranjera para construir influencia regional.