(CNN) -- Will Smith revela en su próxima autobiografía que se enamoró de su coprotagonista de "Six Degrees of Separation", Stockard Channing.

Smith, que por aquel entonces estaba casado con su primera esposa, Sheree Zampino, protagonizó la película de 1993 en el papel de Paul Poitier, un joven que entra en la vida de una pareja acomodada interpretada por Donald Sutherland y Stockard Channing. Zampino es la madre del hijo de Smith, Trey.

Sus sentimientos por Channing se trasladaron a la vida real, escribe Smith en "Will".

"Sheree y yo estábamos en los primeros meses de nuestro matrimonio con un bebé recién nacido y para Sheree, puedo imaginar que esta experiencia fue, como mínimo, inquietante", escribe Smith en el libro, según un extracto publicado en People.

"Se había casado con un tipo llamado Will Smith y ahora vivía con un tipo llamado Paul Poitier. Y para colmo, durante el rodaje me enamoré de Stockard Channing".

Smith escribe que cuando terminó el rodaje en Nueva York, él y Zampino se llevaron a su hijo a Los Ángeles.

"Cuando terminó la película, Sheree, Trey y yo nos mudamos de nuevo a Los Ángeles", escribe Smith. "Nuestro matrimonio tuvo un comienzo difícil. Me encontré anhelando desesperadamente ver y hablar con Stockard".

Smith también profundiza en su separación de Zampino, su difícil infancia y su matrimonio con Jada Pinkett Smith.