Las 5 cosas que debes saber este 5 de noviembre: El dinero para la adaptación climática no alcanza. ¿Cuánto falta?

1

El mundo no se adapta lo suficientemente rápido a la crisis climática, dice la ONU

El informe anual sobre la "brecha de adaptación", publicado en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP26 que se celebra en Glasgow, reveló que los costos estimados para adaptarse a los peores efectos del aumento de temperaturas en los países de ingresos bajos (como las sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar) son de cinco a 10 veces mayores de la cantidad de dinero que fluye actualmente hacia esas regiones.

2

Las normas de vacunación para empresas y funcionarios en EE.UU. entrarán en vigor el 4 de enero

El gobierno de Joe Biden anunció este jueves que las normas de vacunación que se aplican a las empresas privadas con 100 o más empleados, a ciertos trabajadores de la salud y a los contratistas federales entrarán en vigor el 4 de enero. Las normas estipulan que los empleados que entran en esos grupos tendrán que haber recibido las dosis necesarias para estar completamente vacunados, ya sea dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, antes del 4 de enero.

Qué hacer para vacunar a niños de 5 a 11 años en EE.UU. 0:50

3

La protesta en Cuba, a pesar de todos los obstáculos

Un dramaturgo delgado, con gafas y de tendencia izquierdista, cuyas obras hasta hace poco fueron promovidas por el gobierno, parecería un candidato poco probable para convertirse en el enemigo público número uno de Cuba. Pero los funcionarios cubanos apuntan cada vez más a Yunior García Aguilera y su propuesta de realizar una marcha política pacífica a finales de este mes, para lo cual el Estado ya ha negado el permiso.

Países donde menos se respeta la libertad de prensa 0:41

4

Todo sobre las elecciones presidenciales en Nicaragua

Este domingo se llevarán a cabo unas elecciones en Nicaragua consideradas por mucho como poco legítimas o completamente contrarias a la democracia. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles han sido los líderes opositores detenidos, encarcelados y exiliados? ¿Qué ha dicho la comunidad internacional? Sigue toda la cobertura aquí y espera actualizaciones minuto a minuto de la jornada electoral.

5

Dos muertos tras enfrentamiento de "narcomenudistas” cerca de Cancún

La Fiscalía de Quintana Roo informó este jueves que se registró un enfrentamiento entre integrantes de “grupos antagónicos de narcomenudistas” en una playa de Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos.

Fiscalía dice que tiroteo cerca de Cancún fue entre “narcomenudistas” 4:44

A la hora del café

Will Smith revela que "se enamoró" de Stockard Channing durante su primer matrimonio

Will Smith revela en su próxima autobiografía que se enamoró de su coprotagonista de "Six Degrees of Separation", Stockard Channing

Will Smith revela dificultades de su niñez 0:43

Chrissy Teigen tiene una teoría sobre Kim Kardashian y Pete Davidson

Kardashian fue vista recientemente con la estrella de "Saturday Night Live" Pete Davidson, e incluso fueron fotografiados tomados de la mano en una montaña rusa. Esto comentó Chrissy Teigen al respecto.

¿Kim Kardashian tiene pareja? Esto dicen Teigen y Legend 0:50

Comienza la construcción del vecindario impreso en 3D más grande del mundo en Texas

Un nuevo desarrollo inmobiliario en Austin, Texas, se convertirá en la mayor comunidad de casas impresas en 3D del mundo.

¿Están en riesgo los empleos por la construcción en 3D? 2:10

Joe Exotic, de "Tiger King", dice que le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer de próstata

Joseph Maldonado, conocido como Joe Exotic en la docuserie de Netflix de 2020 "Tiger King", ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, según una carta escrita por el propio Maldonado.

La cifra del día

1,8 °C

El calentamiento global puede limitarse a 1,8 grados Celsius si se cumplen los compromisos de la COP26, dice la Agencia Internacional de Energía.

NASA advierte posible falta de maíz en Latinoamérica 0:52

La cita del día

"Este estudio proporciona la primera evidencia directa del impacto de la campaña de vacunación del Reino Unido contra el VPH sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino, que muestra una gran reducción en las tasas en los grupos vacunados".

La vacuna contra el VPH redujo las tasas de cáncer de cuello uterino en un 87%, según un estudio del Reino Unido.

CDC: hombres menores de 26 deben vacunarse contra el VPH 0:22

Selección del día

Los libros más esperados para el mes de noviembre

Hay libros de Drew Barrymore, Mitch Albom y otro de dos actores que participaron en la serie 'Los Soprano'.

Y para terminar...

El volcán en La Palma esconde "tesoros" en los cristales de la lava que expulsa

El Instituto Volcanológico de Canarias informó que el volcán Cumbre Vieja, en La Palma, esconde una serie de "tesoros" en los cristales de la lava que expulsa. Conoce los detalles.